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Центризбирком объяснил необходимость переноса голосования по Конституции

18 марта 2020, 20:35  •  43 • Политика
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Во время пандемии проведение всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ невозможно, поэтому придется назначить новую дату. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в среду, 18 марта.
"Если ближе к 22 апреля будет понятно, и соответствующие ведомства, Роспотребнадзор и руководство страны, оценив все возможные риски, решат, что голосование надо переносить, мы к этому готовы", – цитирует Памфилову "Интерфакс".
По словам главы ЦИК, президент страны Владимир Путин не мог подписать указ о голосовании без уточнения конкретной даты. При этом накануне сам глава государства заявил, что рисковать здоровьем граждан не собирается и при необходимости перенесет мероприятие.
Изменения в Конституцию, разработанные экспертной группой, вносятся по инициативе президента. Парламентарии и Конституционный суд пакет поправок одобрили. Россияне смогут высказать свое мнение по данному вопросу 22 апреля 2020 года. Этот день объявлен выходным, напоминает "Свободная пресса".
О сути поправок можно прочитать в статье "Утра".

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