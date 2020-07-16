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Центризбирком Белоруссии опубликовал декларации о доходах кандидатов: Лукашенко всех удивил
16 июля 2020, 00:00 • 79 • В мире
Центризбирком Белоруссии опубликовал декларации о доходах кандидатов в президенты страны. Информация об имуществе Александра Лукашенко всех удивила. Выяснилось, что у действующего главы государства Александра Лукашенко не оказалось ни недвижимости, ни машин.
В Белоруссии готовятся к выборам президента страны, которые пройдут 9 августа 2020 года. Центризбирком Белоруссии опубликовал декларации о доходах кандидатов в президенты. У действующего руководителя страны не нашли ни дорогих машин, ни квартир, ни земельных участков.
В графе "недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)" стоит только слово "нет". Такая же пометка и в графе "иное имущество".
За 2019 год Александр Лукашенко заработал около 117 тысяч белорусских рублей. В пересчёте на российские деньги это около 3,4 миллиона.
У супруги Лукашенко Галины Родионовны доход в 5,5 тысяч белорусских рублей. Это около 161 тысячи в российских рублях. Жена Лукашенко владеет домом на 196 квадратных метров и участком 0,1498 га в Шклове, половиной доли в праве собственности на жилой дом в деревне Б. Межник Шкловского района Могилёвской области площадью 54 "квадрата". Кроме того, у супруги главы государства 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".
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