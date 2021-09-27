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Центральные каналы США запустили в эфир трансляцию, как Байдену ставят бустерную дозу вакцины

27 сентября 2021, 21:35  •  62 • В мире
Президент США Джо Байден, который три дня назад ещё не знал, будет ли он вводить бустерную вакцину, публично прошёл ревакцинацию.
Трансляцию медицинской процедуры продемонстрировали центральные каналы США. На записи показано, как медик закатывает рукав американскому лидеру, а затем вводит бустер.
Ранее в США одобрили ревакцинацию бустерной вакциной. В частности, Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали использование бустерных доз вакцины компании Pfizer для жителей страны старше 65 лет.
Сам Байден три дня назад обтекаемо ответил на вопрос о возможности ревакцинироваться бустером, однако затем появились сообщения, что глава США все же сделает себе третью прививку от коронавируса.
Ранее в Pfizer напрямую заявили, что пандемия коронавируса завершится при условии, если все привьются, а затем будут каждый год ревакцинироваться.
Напомним, что первую дозу вакцины от COVID Байден получил незадолго до своей инаугурации в январе текущего года. Байден сообщил, что после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов.

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