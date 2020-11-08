|
Центральную роль признали, но…: Евросоюз решил перекроить ВОЗ
08 ноября 2020, 14:35 • 41 • В мире
В Евросоюзе решили, что необходимо перекроить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Её центральную роль признали, но решили кардинально реформировать.
В выводах, опубликованных ЕС, говорится о необходимости укрепления и реформирования организации.
"Выводы признают центральную роль ВОЗ как ведущего и координирующего органа в решении глобальных вызовов в области здравоохранения", - сказано в документе.
Там же отмечено, что во время многих пандемий от Всемирной организации здравоохранения ожидали значительно большего. Но необходимой поддержки государствам-членам она не оказала из-за недостатка возможностей и способностей. Речь идёт о поддержке в развитии "прочных и устойчивых систем здравоохранения".
По заверениям авторов документа, ЕС готов внести свою лепту в укрепление и реформирование организации. Начать предлагают с изменения системы глобального оповещения о ЧС. Кроме того, нужно чётко дифференцировать ограничения на транспортировку товаров и перемещение людей между государствами, чтобы экономикам не был нанесён ущерб.
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 ноября 2020, 11:35
|
06 ноября 2020, 21:20
|
01 ноября 2020, 15:35
|
06 ноября 2020, 00:15
|
07 ноября 2020, 20:15
|
07 ноября 2020, 04:40
|
05 ноября 2020, 18:35