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Центральную роль признали, но…: Евросоюз решил перекроить ВОЗ

08 ноября 2020, 14:35  •  41 • В мире
В Евросоюзе решили, что необходимо перекроить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Её центральную роль признали, но решили кардинально реформировать.
В выводах, опубликованных ЕС, говорится о необходимости укрепления и реформирования организации.
"Выводы признают центральную роль ВОЗ как ведущего и координирующего органа в решении глобальных вызовов в области здравоохранения", - сказано в документе.
Там же отмечено, что во время многих пандемий от Всемирной организации здравоохранения ожидали значительно большего. Но необходимой поддержки государствам-членам она не оказала из-за недостатка возможностей и способностей. Речь идёт о поддержке в развитии "прочных и устойчивых систем здравоохранения".
По заверениям авторов документа, ЕС готов внести свою лепту в укрепление и реформирование организации. Начать предлагают с изменения системы глобального оповещения о ЧС. Кроме того, нужно чётко дифференцировать ограничения на транспортировку товаров и перемещение людей между государствами, чтобы экономикам не был нанесён ущерб.

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