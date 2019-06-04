«Центральная власть опять молчит»: чем может обернуться для Зеленского ситуация вокруг сноса памятника Жукову

Несанкционированный снос радикалами памятника Жукову в Харькове стал последствием непродуманной политики Петра Порошенко. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Между тем ряд политических сил уже осудили украинскую власть за бездействие в отношении националистов. По мнению экспертов, до досрочных парламентских выборов Владимир Зеленский будет стараться придерживаться нейтральной позиции в спорных вопросах, чтобы сохранить высокий рейтинг своей партии. Впрочем, аналитики полагают, что украинцы могут разочароваться в новом лидере из-за его отказа решать проблему радикальных группировок.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о том, что ситуация вокруг сноса бюста Георгию Жукова в Харькове стала следствием политики предыдущих властей. По её словам, глава государства Владимир Зеленский призвал администрацию города разобраться в «правовой коллизии», связанной со сносом памятника.

«Ситуация вызвала резонанс, и она является примером несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Она показывает, что должен быть разработан новый механизм для установления диалога между властью и обществом», — сказала Мендель журналистам.

В беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что администрация нового президента пытается возложить ответственность за бесчинство радикалов на Петра Порошенко. По мнению эксперта, заявление Мендель является свидетельством политической слабости Зеленского.

«Новый руководитель Украины по факту не контролирует ситуацию в стране. Поэтому Зеленскому ничего не остаётся, как сваливать вину на предшественника. Бесспорно, что вакханалия националистов — во многом следствие политики Порошенко. Однако у Украины новый президент, и за всё, что происходит в стране, так или иначе отвечает уже Зеленский», — пояснил Суздальцев.

Представители националистических организаций повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта

РИА Новости

«Серьёзный вызов»

2 июня в Харькове проходил съезд движения «Доверяй делам» (в украинских СМИ эту организацию называют «партией мэров»). В мероприятии принимали участие мэр Харькова Геннадий Кернес и глава Одесской администрации Геннадий Труханов. Украинские радикалы из «Национального корпуса», «Правого сектора»* и «Антикоррупционного блока участников АТО» организовали пикет против съезда и в знак протеста сбросили с постамента на землю бюст советского полководца Георгия Жукова.

Полиция не препятствовала действиям националистов, тем не менее радикалы распылили слезоточивый газ, от действия которого пострадали силовики. По данным МВД Украины, трое стражей порядка были госпитализированы с ожогом глаз.

Акт вандализма вызвал огромный общественный и политический резонанс. Харьковская полиция возбудила два уголовных дела по фактам хулиганства и насилия в отношении правоохранителей. В свою очередь, Геннадий Кернес пообещал восстановить поваленный радикалами бюст за счёт частных средств.

Вместе с тем самовольный снос бюста Жукову поддержал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. По его словам, «люди действовали по закону». Радикалы утверждали, что действовали в рамках закона о декоммунизации. Напомним, процедура декоммунизации предполагает запрет на пропаганду коммунистической символики и демонтаж памятников советской эпохи, напоминающих о «тоталитарном прошлом».

Однако, по словам пресс-секретаря Зеленского, в документе прописаны исключения. Положения закона предполагают, в частности, отказ от сноса памятников и переименования географических объектов, названных в честь советских деятелей, которые сражались против нацистов.

В свою очередь, вандализм харьковских радикалов осудила украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Глава политсовета этой организации Виктор Медведчук заявил, что «уничтожение памятника Жукову в Харькове направлено против общей для украинцев и русских исторической памяти и Великой Победы».

Также он упрекнул нового президента в нежелании противодействовать бесчинству националистов. Как отметил Медведчук, выходки радикалов остаются безнаказанными, как и при Петре Порошенко, «а интересы жителей юго-востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов». Аналогичную точку зрения выразил однопартиец Медведчука — Вадим Рабинович.

Марш украинских националистов

РИА Новости

«Опять центральная власть молчит, никого нет, выходной у них, никакой оценки событиям, вандализму, издевательству над мнением людей. В Харькове нет (оценки) ни от МВД, ни от СБУ, ни от — самое главное — того человека, которого мы избрали президентом, ни от его команды», — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Действия радикалов осудили и в России. Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сравнил снос бюста Жукова с бесчинством молодчиков нацисткой Германии, а представитель МИД РФ Мария Захарова назвала самовольный «демонтаж» памятника «серьёзным вызовом для новой власти».

Отношением Киева к памятникам и историческому прошлому недовольны и за рубежом. Так, послы Польши и Израиля на Украине — Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион — выразили протест против установки памятника лидеру «Украинской повстанческой армии»* Роману Шухевичу. Мемориал был открыт в 27 мая 2019 года в Ивано-Франковске. Дипломаты направили ноту протеста мэру Ивано-Франковска, напомнив, что украинские националисты совершали массовые убийства мирных жителей.

«Люди ждут порядка»

Как полагают опрошенные RT эксперты, заявление пресс-секретаря Зеленского свидетельствует о том, что сам украинский президент не желает вступать в конфликт с радикалами. В националистическом лагере новому президенту открыто угрожают. В конце мая в интервью изданию «Обозреватель» бывший руководитель «Правого сектора»**, лидер «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош фактически пригрозил расправой новому украинскому президенту.

«Восстание делать мы научились очень хорошо и снимать тех всех «орлов», которые пытаются паразитировать на поте и крови украинцев. Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике, если предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли», — заявил Ярош.

По мнению Андрея Суздальцева, на текущий момент Зеленский не в состоянии противодействовать радикалам. Чтобы обуздать националистов, президенту необходимо расставить своих сторонников на руководящих должностях в силовом блоке, в том числе на региональном уровне.

«Эта задача постепенно решается. Например, Зеленский сменил главу СБУ. Но говорить о том, что завтра будут предприняты какие-то конкретные меры, не приходится. К тому же, силовики не контролируют всё националистическое движение Украины. Проще всего для Зеленского дистанцироваться от решения проблем беззакония», — пояснил эксперт.

Источник в администрации президента рассказал RT, что с точки зрения Зеленского «разборки» с националистами должны быть головной болью местных властей. У главы государства нет собственного мнения по поводу событий в Харькове и желания вмешивать в конфликт.

«Сейчас главная задача Владимира Зеленского — выиграть парламентские выборы, запланированные на 21 июля, и чем меньше он будет делать противоречивых заявлений, тем лучше. Тема сноса памятника Жукову его мало интересует. Ни положительного, ни отрицательного отношения к сносу памятника у него нет. Кроме того, решения о декоммунизации принимались не Зеленским, а его предшественником», — сказал собеседник RT.

Источник в партии «Батькивщина» также считает, что Зеленский не собирается вступать в конфронтацию с радикалами и «решать ключевые проблемы государства» вопреки ожиданиям граждан.

«Люди ждут от Зеленского наведения порядка в стране, прекращение правового произвола. Для харьковчан памятник Жукову имеет большое значение. Все видели, что полицейские не вмешивались в ситуацию. Возникает вопрос: а лучше ли Зеленский по сравнению с Порошенко? Если новый президент продолжит свои выходки, то его рейтинг может упасть. Разочарование общества может наступить раньше, чем он думает», — подчеркнул представитель «Батькивщины».

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Gleb Garanich

Согласно соцопросам, популярность партии Зеленского «Слуга народа» неуклонно снижается. В исследовании группы «Рейтинг» от 22 мая сообщается, что за партию президента готовы проголосовать 43,8% респондентов. Однако по данным центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований им. Яременко от 3 июня актуальный рейтинг «Слуги народа» составляет всего 30,8%.

В беседе с RT эксперт Института стратегических исследований Олег Неменский отметил, что до выборов Зеленский старается не делать содержательных заявлений. Его советники считают, что нейтралитет в отношении радикалов и исторической памяти позволит сохранить электорат, который за него голосовал.

«Зеленский позиционирует себя как президент, объединяющий Украину. Основная задача для него — это сохранить «широкую географию» избирателей. Зеленский не высказывается резко, опасаясь потерять голоса на востоке и на западе. Различные спорные ситуации, насколько я понимаю, будет комментировать его пресс-секретарь. Конечно, это способ уйти от ответственности», — пояснил Неменский.

Андрей Суздальцев полагает, что рейтинг Зеленского и партии «Слуга народа» будет неизбежно снижаться. Голоса избирателей будут уходить другим политическим силам.

«Зеленский остаётся символом протеста. Русскоязычные украинцы могут очень быстро от него отвернуться и попросту не прийти на выборы. К тому же, в ключевых государственных вопросах ни он, ни его команда не компетентны. Время играет против Зеленского, и история с памятниками только повышает риски перед выборами в Верховную раду», — заключил Суздальцев.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).