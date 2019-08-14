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Центральная роль Арктики заставляет сотрудничать с Россией – европейские стратеги

14 августа 2019, 10:39  •  56 • Политика
Эксперты Центра европейской политической стратегии при Еврокомиссии опубликовали итоги анализа современного положения в Арктическом регионе и дали рекомендации по новой стратегии Евросоюза. По их мнению, Центральная роль Арктики влечет за собой необходимость для Европы сотрудничать с Россией.
Европейскому союзу следует наращивать сотрудничество со странами Арктического совета, в частности с Россией и США, полагают авторы доклада. Также ЕС должен укреплять отношения с другими крупными игроками региона, такими, как Китай.
Арктика находится в фокусе экономико-геополитической конкуренции, поэтому всё чаще приходится признавать её центральную роль для выживания человечества и Земли, подчеркивают эксперты. "В этой связи Евросоюз должен наращивать взаимодействие с приарктическими государствами и другими заинтересованными сторонами", — отмечают авторы.
Стратегическое значение Арктики растет, поэтому Евросоюз должен выработать более стратегический подход к этому региону, подчеркивают специалисты. Нужно продолжать "избирательное взаимодействие" с Россией в областях общего интереса, призывают они.
"В арктическом регионе это такие области, как мир и стабильность, охрана окружающей среды, образование и наука, здравоохранение, культура, транспорт, управление совместными рыбными запасами, поисково-спасательные операции и ядерная безопасность", — отмечается в докладе центра.

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