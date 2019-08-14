Центральная роль Арктики заставляет сотрудничать с Россией – европейские стратеги

Европейскому союзу следует наращивать сотрудничество со странами Арктического совета, в частности с Россией и США, полагают авторы доклада. Также ЕС должен укреплять отношения с другими крупными игроками региона, такими, как Китай.

Арктика находится в фокусе экономико-геополитической конкуренции, поэтому всё чаще приходится признавать её центральную роль для выживания человечества и Земли, подчеркивают эксперты. "В этой связи Евросоюз должен наращивать взаимодействие с приарктическими государствами и другими заинтересованными сторонами", — отмечают авторы.

Стратегическое значение Арктики растет, поэтому Евросоюз должен выработать более стратегический подход к этому региону, подчеркивают специалисты. Нужно продолжать "избирательное взаимодействие" с Россией в областях общего интереса, призывают они.

"В арктическом регионе это такие области, как мир и стабильность, охрана окружающей среды, образование и наука, здравоохранение, культура, транспорт, управление совместными рыбными запасами, поисково-спасательные операции и ядерная безопасность", — отмечается в докладе центра.