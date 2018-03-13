Центральная разведывательная дипломатия: Трамп отправил в отставку Тиллерсона и назначил главой Госдепа директора ЦРУ

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и выдвинул кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на его должность. Центральное разведывательное управление возглавит замдиректора ведомства Джина Хэспел, которая станет первой женщиной на этом посту. Источники в Белом доме связывают смену главы Госдепартамента с грядущими переговорами по Северной Корее. В то же время опрошенные RT эксперты назвали предсказуемой отставку Тиллерсона и призвали не ждать изменений в американской внешней политике с приходом нового госсекретаря. С чем связаны перестановки в администрации президента США — в материале RT.

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона. Новым госсекретарём будет назначен действующий директор ЦРУ Майк Помпео, а его пост займёт Джина Хэспел. Она станет первой женщиной, которая возглавит Центральное разведывательное управление.

О новых существенных перестановках в администрации 45-й президент Соединённых Штатов рассказал в своей излюбленной манере — сообщением в Twitter. На Восточном побережье США в момент публикации было 8:44 утра (15:44 мск).

«Директор ЦРУ Майк Помпео станет нашим новым государственным секретарём. Он прекрасно справится с работой. Благодарю Рекса Тиллерсона за службу! А новым директором ЦРУ станет Джина Хэспел, она будет первой женщиной на этом посту. Всех поздравляю!» — написал Трамп.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

Позднее Белый дом распространил полное заявление Трампа в связи с новыми назначениями, в котором президент Соединённых Штатов высоко оценил заслуги Помпео на посту руководителя Центрального разведывательного управления.

«Я горд номинировать директора ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря... За прошедшие 14 месяцев я хорошо узнал Майка, и я уверен в том, что он подходит для этой работы в данный критический момент. Он продолжит нашу программу восстановления позиций Америки в мире, укрепления наших альянсов, противостояния нашим противникам и стремления к денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в опубликованном заявлении.

Трамп призвал к скорейшему утверждению нового госсекретаря и выразил уверенность в том, что опыт, полученный Помпео в ходе службы в армии и работы в конгрессе и ЦРУ, поможет ему в новой должности.

Также президент США рассказал, что назначение замдиректора ЦРУ Джины Хэспел на пост главы ведомства станет «исторической вехой». По его словам, Помпео и Хэспел работали вместе больше года, и за это время «у них сложилось большое взаимное уважение».

В конце своего заявления Трамп поблагодарил Рекса Тиллерсона за службу. «За последние 14 месяцев многое было достигнуто, и я желаю ему и его семье всего наилучшего», — приводит слова президента CNN.

В свою очередь Помпео выразил глубокую признательность президенту за предоставленную возможность руководить ЦРУ и за шанс возглавить Госдепартамент США. Он добавил, что в качестве директора ЦРУ он успел поработать со многими сотрудниками дипломатической службы. В то же время Помпео выразил уверенность, что Центральное разведывательное управление будет процветать под руководством Джины Хэспел.

Слева направо: Герберт Макмастер, Дональд Трамп, Майк Пенс, Майк Помпео

Reuters

Политическая химия

Глава государства объяснил отставку Рекса Тиллерсона существенными расхождениями во взглядах, в частности касательно сделки по иранской ядерной программе.

«Мы говорили с ним об этом долгое время: мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях. Я думаю, иранская сделка ужасна, он считает её нормальной... Мы думаем по-разному... Я уважаю его ум, у нас хорошие отношения, но (назовите это химией) иногда люди просто хорошо ладят. С Майком Помпео я ладил с первой минуты», — цитирует Трампа РИА Новости.

«Думаю, Рекс теперь будет намного счастливее», — добавил Трамп, выступая в Сан-Диего.

Между тем, по словам замгоссекретаря по связям с международной и внутренней общественностью Стива Голдштейна, сам Тиллерсон не в курсе причин увольнения и не беседовал на этот счёт с президентом.

«Госсекретарь намеревался остаться на своём посту из-за значительного прогресса, достигнутого в сфере национальной безопасности... Госсекретарь не разговаривал с президентом и не знает причины (увольнения. — RT)», — заявил Голдштейн.

Замгоссекретаря также отметил, что Тиллерсон назвал государственную службу благородным призванием и поблагодарил за предоставленную возможность работать в Госдепе. Кроме того, Тиллерсон, только вернувшийся в США из турне по странам Африки, пожелал всего наилучшего своему преемнику Майку Помпео.

Позднее стало известно об увольнении и самого Голдштейна.

При этом источник CNN в администрации президента США сообщил, что Трамп попросил Тиллерсона покинуть свой пост ещё в пятницу, 9 марта. Кроме того, собеседник CNN связал отставку госсекретаря с предстоящими переговорами по КНДР.

«Президент посчитал, что настало подходящее время для передачи полномочий в связи с грядущими переговорами по Северной Корее и различными торговыми переговорами. Президент попросил Тиллерсона уйти с должности в пятницу», — рассказал источник.

Напомним, слухи о грядущей отставке Рекса Тиллерсона появились ещё в 2017 году, а на его место прочили как Майка Помпео, так и других кандидатов, включая постпреда Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли. Сам Тиллерсон неоднократно опровергал возможный уход с должности, заявляя о намерениях «продуктивно отработать 2018 год».

Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп

globallookpress.com

© Michael Reynolds

«Король без свиты»

Опрошенные RT эксперты связывают новые перестановки в администрации президента США прежде всего с тем, что Рекс Тиллерсон был слишком самостоятельным игроком на политической сцене. Такое мнение в беседе с RT высказал член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«Разногласия с господином Тиллерсоном возникли не вчера и не позавчера. Тиллерсон — слишком самостоятельный игрок, человек, который руководил крупнейшей энергетической корпорацией в мире, человек, который с точки зрения бизнес-интересов стоит гораздо дороже, чем господин Трамп. В то же время Тиллерсон пытался вести свою независимую линию, любые его начинания наталкивались на стену преград, которая выстраивалась советниками Трампа, вышедшими из Пентагона, и господином Кушнером, который является его родственником. Трамп занимал промежуточную позицию. Он и не поддерживал, и не мешал, но он не позволял ему набирать команду, Тиллерсон попросту был королём без свиты. Он пытался проводить политику, но она строилась по принципу «шаг вперёд, два назад», — отметил Судаков.

Собеседник RT добавил, что отставка Тиллерсона давно назревала, однако не стоит говорить о том, что его уход с должности главы Госдепартамента — это личная инициатива Трампа.

«Каждый раз Тиллерсон задавал вопрос: либо мы поступаем жёстко и идём до конца, либо мы играем в свою собственную игру. Трамп не понимал, как правильно вести себя на Ближнем Востоке, в переговорах со странами ЕС, как разбираться с Россией: ссориться или налаживать отношения. Проблемы наслаивались одна на другую. Тиллерсон ещё два месяца назад должен был уйти. Сейчас он наконец-таки начал чётко выстраивать свою позицию, есть его мнение, как надо себя вести с Северной Кореей, выстраивать отношения с Россией, но все программы были просто зарублены. И говорить о том, что Трамп лично убрал Тиллерсона, конечно, нельзя», — отметил Судаков.

Он добавил, что сделанный в пользу Майка Помпео выбор кандидатуры нового госсекретаря говорит о том, что «у Трампа просто нет скамейки запасных, у него нет людей, которым он доверяет настолько, что может поставить их на третий пост в стране».

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Ястреб-реалист

В свою очередь политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с RT заявил, что первоочередная задача Тиллерсона заключалась в том, чтобы реформировать Госдеп США, превратить его из бюрократической машины с собственными политическими предпочтениями в нормально работающее внешнеполитическое ведомство.

По словам эксперта, Тиллерсон старался выполнить поставленные перед ним задачи, однако очень многие из них остались нерешёнными — «осушить вашингтонское болото не удалось».

«Майк Помпео в определённой степени ястреб, но он такой ястреб-реалист. Он по очень многим вопросам сходится с Дональдом Трампом. Во всяком случае во всём, что касается контртеррористической составляющей внешней политики и политики в области национальной безопасности. Поэтому этот выбор достаточно естественный», — заявил Дробницкий.

Собеседник RT добавил, что Помпео не является кадровым цеэрушником: до вступления в должность директора управления он шесть лет был представителем штата Канзас в нижней палате конгресса. Там он много работал и в комитете по разведке, и в подкомитете по надзору за ЦРУ, поэтому он в курсе внутренней кухни.

При этом, говоря о том, что Помпео достаточно подкован во внешней политике и является жёстким переговорщиком, эксперт отметил, что окончательное решение относительно той или иной ситуации всё равно будет зависеть от ряда факторов, включая мнение конгресса.

Комментируя перспективы развития российско-американских отношений, Дробницкий призвал ничего не ждать от нового назначения.

«Нам надо работать, укреплять собственную страну — к ней будет больше уважения. А в плане происходящего внутри США нужна хорошая экспертиза, которая бы принимала во внимание тот факт, что Трамп является одним из успешных президентов (судя по первому году). Это объективный факт», — добавил политолог.

Он также отметил важность понимания того факта, что ведение переговоров с трамповским Госдепом (что при Тиллерсоне, что при Помпео) невозможно и неконструктивно на «въевшемся в наш МИД языке, разработанном в начале 1970-х годов для периода российско-американской разрядки».

В заключение эксперт посоветовал следить за отстройкой Госдепа, «осушением вашингтонского болота» и грядущими переговорами по Северной Корее, которые станут «серьёзным экзаменом для Майка Помпео».

Стоит добавить, что в начале февраля 2018 года свой пост покинул кадровый дипломат и заместитель госсекретаря США Томас Шэннон, проработавший в ведомстве 35 лет. Через месяц в отставку подал спецпредставитель Госдепа по КНДР Джозеф Юн, уход которого Тиллерсон принял «с сожалением».