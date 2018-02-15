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Центральная Азия снова в фокусе интересов США

15 февраля 2018, 00:09  •  117 • Политика
В начале февраля заместитель помощника государственного секретаря США по Афганистану и Центральной Азии Генри Эншер посетил Таджикистан и Киргизию. Его поездка показала, что после годового перерыва, связанного с началом нового президентства в США, американцы вновь активизируют свою политику в этом регионе.
Вопросы, которые Генри Эншер обсуждал в Душанбе и Бишкеке, были сконцентрированы вокруг двух основных тем: дальнейшее развитие американо-таджикских и американо-киргизских двухсторонних отношений, а также противодействие вызовам и угрозам безопасности, которые для Средней Азии могут исходить из Афганистана. Все прочие угрозы носят в основном гипотетический характер и особой опасности не представляют. Кроме того, в последнее время США активно пытаются возродить формат встреч «С5+1», изобретённый в период, когда Госдепартаментом руководил Джон Керри, и направленный на подрыв позиций России в регионе.
О возрождении формата «С5+1» (формат переговоров США с пятью странами Центральной Азии) в Гоcдепартаменте энергично заговорили в начале текущего года. 12 января первый заместитель помощника госсекретаря в Бюро по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в ходе брифинга сообщила, что США планируют провести встречу глав внешнеполитических ведомств центральноазиатских стран с государственным секретарём Рексом Тиллерсоном в одной из стран региона. По её словам, такой формат встреч получил поддержку со стороны президента Д. Трампа, а Конгресс даже выделил на это дополнительно 15 млн. долл. Последняя встреча главы Госдепартамента США с министрами иностранных дел стран Центральной Азии проходила в декабре 2016 г. в Гамбурге, когда президентом США ещё был Барак Обама.
После этого американские дипломаты провели целую серию встреч и переговоров, которые говорят, что «перезагрузка» формата «С5+1» готовилась давно и сейчас разворачивается. 17 января в Вашингтоне состоялись переговоры главы узбекского МИД Абдулазиза Камилова с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном, в ходе которых обсуждалось состояние двухсторонних отношений. 19 января в Нью-Йорке прошла встреча в формате «С5+1», на которой присутствовали главы МИД Узбекистана А. Камилов, Казахстана К. Абдрахманов, Киргизии Э. Абдылдаев, Таджикистана С. Аслов, постпред Туркменистана при ООН А. Атаев, а также заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Основной темой переговоров вновь были вопросы региональной безопасности.
Политика США в Центральной Азии основательно прорабатывается и на экспертном уровне. К визиту главы узбекского внешнеполитического ведомства в Вашингтон был приурочен состоявшийся 22 января в библиотеке Конгресса США брифинг, посвящённый итогам первого года правления президента Шавката Мирзиёева, а также перспективам развития Узбекистана в 2018-м и последующие годы. В брифинге участвовали члены Конгресса, представители президентской администрации, экспертных, деловых и общественных кругов, Всемирного банка и МВФ, а также дипломатического корпуса. На мероприятии выступил глава узбекского МИД Абдулазиз Камилов, рассказавший о проводимых в республике реформах и преобразованиях. По итогам заседания председатель подкомитета палаты представителей Конгресса по Европе, Евразии и возникающим угрозам Дана Рорабахер подчеркнул необходимость продолжения курса на сближение с Ташкентом, поскольку Узбекистан, по его словам, «укрепляет свои лидерские позиции в регионе и становится значимым игроком на мировой арене».
При этом американцев интересует не улучшение жизни населения Узбекистана и не усиление роли демократических институтов, а способность Ташкента играть роль регионального лидера, на которую в своё время указывал ещё З. Бжезинский. Особый интерес со стороны участников брифинга вызвали предпринимаемые властями Узбекистана меры по налаживанию отношений с соседними республиками Средней Азии. Главная цель этих усилий – «стать по-настоящему "сердцем Центральной Азии"» –привлекает США возможностью сделать ставку на Узбекистан, усилив через это своё военно-политическое присутствие в регионе.
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22 января в Институте Центральной Азии и Кавказа (CACI) – ключевом «мозговом центре», вырабатывающем политику США в Центральной Азии, прошло ещё одно экспертное мероприятие – форум «Внешняя политика Узбекистана: преобразования и преемственность при новом руководстве». Выступавшие на форуме американские эксперты – глава CACI Фредерик Старр, директор Центра военно-политических исследований Гудзоновского института Ричард Вайц – также обратили внимание на существенное укрепление региональных позиций Ташкента. А директор Евразийского центра при Атлантическом совете Джон Хербст отметил значительное укрепление за последний год американо-узбекских отношений.
Одновременно американцы продолжают экспертную проработку расширения сотрудничества с Узбекистаном. Объявлено о планах провести в ближайшие месяцы ещё две экспертные встречи, первая из которых будет посвящена реформам в сфере государственного управления и защиты прав человека, вторая – экономической модернизации Узбекистана. Обамовский формат «С5+1» для этого очень удобен.
О долгосрочных планах США говорит и использование молодёжной дипломатии. 15 декабря 2017 г. временный поверенный США в Киргизии Алан Мельцер открыл Совет молодежи «C5+1» в Американском университете в Бишкеке, вручив сертификаты наиболее активным членам совета. Молодёжный совет «C5+1», как поясняет страница американского посольства в Facebook, «является динамичной молодёжной платформой», которая объединяет студентов из пяти стран Центральной Азии и Афганистана «с разным опытом, лидерскими навыками, образом мышления для позитивных перемен». Здесь американцы готовят будущее поколение лидеров.
Дополнительную ясность в центральноазиатскую стратегию США вносит и решение о переброске в Афганистан войск, которые будут выводиться из Ирака. Об этом в начале февраля сообщили в Пентагоне. Масштабы переброски пока не ясны, но она в любом случае не повлияет на американское присутствие в Афганистане, который превратился (под эгидой США) в главный мировой центр производства героина.
Центральная Азия, в состав которой американская стратегическая мысль включают и Афганистан, – удобный плацдарм на стыке границ таких геополитических противников США, как Китай, Россия и Иран.

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