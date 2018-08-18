Центральная Африка в мировой политике

«Серая зона» в сердце континента

Ситуация в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) многие годы оставалась вне зоны внимания международников. И лишь недавняя гибель российских журналистов привлекла внимание к положению дел в этой стране. Неожиданность трагедии определила и невысокое качество представленного материала о ситуации в стране и регионе в целом. Были вытащены из нафталина старые истории о «людоеде Бокассе», создано изображение «чёрной дыры», где пропасть может любой: мол, что уж удивляться расстрелу трёх европейцев.

Многие говорят, что распад государственности ЦАР фактически состоялся. Однако при оценке таких суждений надо, во-первых, учитывать богатство страны природными ископаемыми, среди которых золото, алмазы, уран... Во-вторых, само название страны подчёркивает: Центрально-Африканская Республика занимает стратегически важное, центральное положение на континенте. ЦАР граничит с шестью государствами (Судан, Южный Судан, Чад, Камерун, Республика Конго и Демократическая Республика Конго); не имея собственного выхода к морю, эта страна тем не менее связывает государства побережья Индийского и Атлантического океанов.

С 2003 года в ЦАР идёт вооружённый конфликт с участием многих участников. Власть захватывалась мятежниками разных направлений (мусульманская «Селека», христианская «Антибалака»). Два года назад в ЦАР прошли президентские выборы и было сформировано правительство, претендующее на «международное признание», но даже Генеральный секретарь ООН в своих докладах Совету Безопасности сообщает, что власть президента Фостен-Арканжа Туадеры слабо распространяется за пределы столицы Банги. Впрочем, и сама столица далека от полного контроля правительства. Группа экспертов Совета Безопасности ООН по Центральной Африке сообщает, что «бòльшая часть национальной территории остаётся под контролем вооруженных группировок, деятельность которых препятствует восстановлению государственной власти». (1)

Местное население рассматривает многочисленные «международные» миссии как иностранное вторжение. Вторгшихся много: от смешанных миссий ООН до специальной военной миссии Европейского союза. В отличие от большинства миссий ООН миссия ЕС в ЦАР проводит совместные военные операции, включая воздушные бомбардировки, что рассматривается многими как выступление иностранных войск на одной стороне конфликта.

В стране искусно развязан конфликт между христианским и мусульманским населением. С декабря 2017 года ситуация стала ухудшаться: общее количество перемещённых лиц достигло почти 700 тыс. человек, почти 600 тыс. человек стали беженцами в соседних странах. Это соответственно на 70 и 35 процентов больше, чем в прошлом году. Каждый четвёртый житель ЦАР был вынужден покинуть свой дом.

Создание на территории Центрально-Африканской Республики международной «серой зоны» дестабилизирует не только ЦАР, но и весь регион. Территория страны используется для диверсий против Демократической Республики Конго (ДРК); 28 декабря 2017 г. произошла неудачная попытка свержения президента Экваториальной Гвинеи Обианга Нгемы Мбасого: по мнению правительства, попытка была предпринята наёмниками из ЦАР.

К многочисленным международным организациям, которые вошли в Центральную Африку, присоединился и Международный уголовный суд (МУС). В 2004 году МУС по просьбе правительства ЦАР начал расследование ситуации в Центрально-Африканской Республике. Однако расследование – только ширма. Несмотря на то, что преступления против гражданского населения в стране совершены различными мятежными вооружёнными группировками, прокурор МУС не выдвинул против них ни одного обвинения. Правительственные войска при проведении контртеррористических операций также мало заботились о соблюдении международного гуманитарного права, но прокурор МУС и против них не выдвинул ни единого обвинительного акта. Единственным обвиняемым по ситуации в Центрально-Африканской Республике стал бывший вице-президент ДРК Жан-Пьер Бемба. Его обвинили в преступлениях, совершённых военнослужащими его войск, которые были направлены в помощь законному правительству ЦАР для подавления мятежа. Это дело было направлено на устранение Бембы с политической арены ДРК, и в конечном итоге в июне с. г. Ж.-П. Бемба был оправдан апелляционной палатой МУС.

После фальсификации с включением в список дел суда «ситуации в ЦАР» (где ни одна сторона конфликта так и не стала объектом расследования) МУС начал новое расследование, получившее название «Ситуация в ЦАР - 2». За пять лет и это расследование ни к чему не привело. Ответ на вопрос, почему МУС так упорно, даже демонстративно не желает расследовать преступления в Центральной Африке, очевиден: МУС обеспечивает безопасность тех сил, которые и организовали вооружённый конфликт в Центральной Африке.

Убийство российских журналистов вызвало в СМИ всевозможные спекуляции о «российском присутствии» в ЦАР. Однако российско-центральноафриканские отношения секрета не составляют. Развитие двусторонних связей началось после встречи в октябре 2017 г. президента ЦАР Ф.-А. Туадеры с министром иностранных дел России С. Лавровым. Были достигнуты договорённости о поисковых горнорудных концессиях в ЦАР и двустороннем военном сотрудничестве (безвозмездная военно-техническая помощь России). Учитывая, что в отношении ЦАР введены определённые ограничительные меры СБ ООН (прежде всего, эмбарго на поставку оружия), военная помощь России правительству ЦАР имеет особо важное значение. При этом Россия получила разрешение специального комитета СБ ООН на поставку партии стрелкового вооружения и боеприпасов из фондов Министерства обороны РФ. Пятеро военных и сто семьдесят российских гражданских инструкторов командированы для подготовки военнослужащих Центрально-Африканской Республики также с разрешения этого комитета.

Главной проблемой охваченной противоборством вооружённых группировок Центральной Африки остаётся создание «серой зоны» в сердце континента с использованием страны как «территории вне закона».