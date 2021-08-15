Центральная Африка, глобальная элита и Россия

Центральная Африка – это золото, алмазы, уран…

События в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в течение последнего десятилетия продолжают лихорадить как саму страну, так и весь регион. Однако ЦАР неожиданно стала ареной столкновения в глобальной политике. Произошло это после того, как правительство ЦАР обратилось к России…

Первые десятилетия после обретения независимости ЦАР от французского колониализма не были простыми, но самыми сложными представляются последние годы, когда страна оказалась ввергнутой в жестокую гражданскую войну. Во многом, эта война была спровоцирована Западом и наднациональными / глобальными элитами, ведущими между собой смертельную схватку за ЦАР, обусловленную уникальным географическим положением страны и её ресурсами.

В течение всего времени после обретения ЦАР независимости от Франции последняя сохраняла там свои позиции, ярко демонстрируя, что такое неоколониализм. Последний французский ставленник Франсуа Бозизе совершил государственный переворот в 2003 году.

И вот здесь произошло невиданное. Нашлись силы, которые решили дать отпор компрадорской власти. В стране стали формироваться вооружённые группы, которые начали борьбу с Бозизе, а по сути с Францией. Франция организовала сначала вторжение в ЦАР войск соседнего Чада в декабре 2006 г., а потом совершила и прямое вторжение в апреле 2007 г.

В 2012 году Ф. Бозизе был свергнут и с тех пор проживал в Париже. Несмотря на то, что войска под командованием Бозизе совершили массовые преступления, он никем не был обвинён. Как известно, «свои сукины сыны» обладают иммунитетом… В декабре 2013 года Франция совершает ещё одно открытое вторжение (под прикрытием санкционированной Советом Безопасности ООН операции «Сангарис»), но оно не привело к успеху.

Новый этап развития событий в стране связан с именем нынешнего президента страны Фостена-Арканж Туадера.

Впервые он одержал победу на всеобщих выборах в феврале 2016 года. Его успех во многом заключался в том, что он занял «равноудалённую» позицию в отношении основных противостоящих в гражданской войне сторон: как мусульманских, так и христианских. Это помогло сгладить межконфессиональный раскол , который, однако, быстро трансформировался в этнический. В обоих случаях раскол в стране вызвал вмешательство внешних участников, в частности боевиков Армии сопротивления Господа (Lord Resistance Army) и других, которые стали захватывать районы добычи полезных ископаемых… Страна всё больше ввергалась в бесконечную бойню.

Всё изменилось в 2017 году, когда президент Ф.-А. Туадера обратился за помощью к России. Были подписаны соглашения по вопросам военно-технического сотрудничества и по вопросам добычи полезных ископаемых. Военная помощь, оказанная Россией правительству ЦАР, принесла долгожданную стабилизацию. Несмотря на отчаянную попытку бывшего президента-путчиста и ставленника Франции Ф. Бозизе собрать весь сброд, включая боевиков запрещённых в России террористических группировок «Аль-Каида»* и «Боко Харам»*, ему не удалось совершить очередной переворот, хотя новый поход на столицу начался в декабре прошлого года. Правительственные войска при поддержке российских инструкторов отбросили бандитов от столицы.

Только что прошедшие выборы подтвердили, что политика Ф.-А. Туадеры получила одобрение большинства населения. Однако это вызвало бешенство на Западе.

На недавнем заседании СБ ООН по ситуации в Центральной Африке была принята резолюция, которая в очередной раз продлила эмбарго на поставки оружия в ЦАР. Обратим внимание: хотя формально эмбарго распространяется на «все стороны» вооружённого конфликта, на самом деле оно направлено на правительство. Бандиты, ведущие войну против властей (и против гражданского населения), получают оружие по хорошо организованным нелегальным каналам. А правительство вынуждено соблюдать резолюции ООН… Единственным членом СБ ООН, не голосовавшим за резолюцию, стал Китай, который воздержался.

Возникает вопрос: почему голосовала за продление эмбарго Россия, которой лучше всех известна его суть? Ответ содержится в сравнении первоначального проекта резолюции, подготовленного Францией и окончательного текста принятой резолюции. Разница в том, что в окончательном проекте указано на то, что правительству Центральной Африки разрешается получение миномётов калибра 60 и 82 мм для нужд армии ЦАР. Россия провела более тонкую дипломатическую работу, нежели возможное «топорное» применение права вето (или бессмысленное с точки зрения результата воздержание в «китайском стиле»).

Всё это происходило на фоне оголтелой антироссийской пропаганды в СМИ и даже в рамках ооновских структур. Так, в докладе «группы экспертов» СБ ООН по ЦАР прямо говорится, что в конфликте совершают преступления все вооруженные группировки и… российские инструкторы!

В связи с этим напомним ещё об одном игроке глобальной игры – Международном уголовном суде (МУС). С 2004 года МУС занимается расследованием преступлений, совершённых во время войны в ЦАР. За почти двадцать лет прокурор суда сумел выдвинуть обвинение в отношении всего… одного лица! Несмотря на то, что преступления совершали многочисленные вооружённые банды, обвиняемым стал… бывший вице-президент соседнего государства – Демократической Республики Конго Жан-Пьер Бемба. В чем вина Ж.-П. Бембы? Он оказал помощь обратившемуся к нему тогдашнему президенту Центральной Африки Ж.Ф. Патассе. Тогда вооруженные суперсовременным оружием боевики были близки к захвату столицы, и войска Ж.-П. Бембы оказали большую помощь в борьбе с ними. И именно Бемба стал единственным обвиняемым по всей центральноафриканской бойне!

Несмотря на то, что Бемба в конечном итоге был оправдан, он просидел в тюрьме МУС почти 13 лет! Без всяких доказательств бывший вице-президент ДРК был устранён. Нет сомнения, что «дело Бембы» создавалось как прецедент: оказание помощи законным властям в борьбе с бандитами в ЦАР будет караться самым жестоким образом. Доказательства не нужны! Ордер на арест будет означать ликвидацию лица любого политического уровня, включая глав государств и правительств.

Таким образом, наряду с «горячей» войной в ЦАР идёт информационная война, объявленная не столько Центрально-Африканской Республике, сколько России, которая оказала помощь законному (и пользующемуся поддержкой огромного большинства населения) правительству. Центральная Африка – это золото, алмазы, уран, и опыт ЦАР может оказаться привлекательным для других стран Африки. Особенно после успешного проведения первого саммита Россия – Африка и в преддверии Второго саммита в следующем году…