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Центр военного прогнозирования: ВСУ, конечно, усилились, у них кое-где двукратное преимущество, но моральный дух Донбасса выше!

13 мая 2019, 17:39  •  84 • В России

- Анатолий Дмитриевич, насколько ВСУ стали сильнее по сравнению с 2014-м годом?

- Разумеется, они усилились. Так или иначе у них были боестолкновения с подразделениями ЛНР и ДНР разной интенсивности все минувшие 5 лет. Боевой опыт мотострелковые, десантные, артиллерийские и танковые подразделения ВСУ приобретали. При том дезертирство у них было и есть. Но надо понимать, что люди, которые защищают себя — то есть части и соединения Донбасса — они всегда будут сражаться лучше чем те, кто им противостоит. ВСУ для Донбасса были и есть врагами. Гражданская война закончится там не скоро.

- С украинскими вооруженными силами пять лет активно работали опытные военные инструкторы из Северной Америки и Западной Европы — и не только на полигонах, расположенных на Заданой Украине, но и на востоке незалежной…

- Американцы присылали Киеву опытных инструкторов, но большинство из них никогда не было под реальным огнем больших военных действий (перестрелки не в счет), в Ираке и Афганистане прямые боестолкновения у них проходили в основном лишь у спецназа — в отличие от украинцев. Считаю, что по боеспособности ВСУ в нынешнем состоянии примерно равны с корпусами двух республик Донбасса. Но возможности артиллерии республик, на мой взгляд, превосходят огневую мощь украинских подразделений по линии соприкосновения. Плюс кадровый состав. А артиллерийские стволы тех калибров, которые все пять лет использовались в зоне конфликта, требуют замены в среднем через каждый 1000 выстрелов. ДНР и ЛНР производить замену стволов имеют возможность, у Украины с этим несколько сложнее, ведь российские поставки исключены.

- То есть, при вероятном наступлении ВСУ у ЛДНР окажется немалое преимущество именно в плане артподготовки?

- Конечно, артогнем защитники Донбасса могут подавить такие попытки достаточно эффективно. Кроме того, вряд ли у ВСУ есть достаточная информация по минным полям в зоне соприкосновения. Да, если говорить по авиации, то она у Украины посильнее. По бронетанковым силам у ВСУ, конечно, тоже есть преимущество. Но моральный фактор на стороне Донецка и Луганска — ведь на той стороне в частях ВСУ особого желания воевать нет. Это только националистические батальоны хотят крови и наступления… Именно с их стороны идут регулярные обстрелы позиций республик, а взаимоотношения националистов и армии не очень-то хорошие…

- То есть заявление о взятии Донбасса за сутки…

- Это ничем не подкрепленные фантазии отдельного генерала, в которых политики больше, чем реального расчета.

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Представитель политической рабочей группы на Минских переговорах прокомментировал заявление экс-командующего ООС Сергея Наева о том, что ВСУ за сутки могут взять Донбасс и выйти к границе Украины с Россией (подробности)

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