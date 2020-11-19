Центр принятия решений в Молдове – за пределами страны: Реальная власть – у анонимов

Автор:

Октавиан Раку

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Бывший премьер-министр, недавно вернувшийся в свою партию – ЛДПМ (Либерально-демократическая партия Молдовы), периодически пытается взять на себя роль Траяна Бэсеску в Румынии, великого советника проевропейских правых и генератора идей. В октябре Влад Филат выступил с предложением подписать пакт между проевропейскими и унионистскими партиями, следуя модели заявлений в Снагове (подписанных парламентскими партиями и гражданским обществом Румынии) в 1995 году (про-ЕС) и 2001 году (про-НАТО), чтобы обеспечить проевропейскую и евроатлантическую политику, независимо от состава правительства. Шесть лет назад, в 2014 году, с аналогичной идеей выступала PNL (молдавская партия. – Ред.) во главе с Виталией Павличенко, но безуспешно.

Интересна не инициатива Филата как таковая, а сама идея "национального пакта за Европу", присутствующая на протяжении последних десятилетий в молдавском политическом пространстве. Даже если об инициативе лидера ЛДПМ забыли на время, она обязательно проявится после президентских выборов.

Даже если допустить, что вектор европейской интеграции – это единственный путь развития Республики Молдова (что вовсе не является аксиомой), большой проблемой становится участие политических партий и граждан страны во всех этих процессах. Даже если всё общество в какой-то момент вдруг решит направиться по европейскому пути, то такое паломничество не должно происходить при полном игнорировании наших интересов.

Здесь вам не там

Так, 21 июня 1995 года в Румынии под руководством Иона Илиеску первые лица государства и лидеры всех парламентских партий подписали декларацию, обязуясь внести свой вклад в реализацию национальной стратегии подготовки вступления Румынии в Европейский союз к 2000 году. Отметим, что присоединение к ЕС произошло с опозданием на 7 лет, но принятие этого документа означало установление абсолютного консенсуса: определение национальной цели, независимой от политической окраски сменяющих друг друга правительств.

Аналогичный жест был сделан в 2001 году, когда все политические силы (в том числе называемые пророссийскими), профсоюзы, работодатели, представители гражданского общества объявили членство в НАТО национальной целью.

В Республике Молдова подобная инициатива лишена содержания как минимум по двум причинам: в Румынии было подписано Снаговское соглашение между всеми парламентскими партиями, благодаря чему был обеспечен национальный консенсус относительно вектора внешней политики. Предложенный Филатом пакт предполагает достижение консенсуса между партиями, у которых нет даже принципиальных противоречий относительно европейского курса, поскольку у них отсутствует политическое видение как таковое. Различия строго связаны с занятием должностей. Для достижения консенсуса, подобного тому, который существует в Румынии, необходимо участие, к примеру, ПСРМ, что в настоящее время кажется нереальным.

Во-вторых, в отличие от Румынии, в Республике Молдова стратегические решения страны разрабатываются не в государственных учреждениях, а в параллельных структурах, финансируемых с Запада, – неправительственных организациях и европейских и американских консалтинговых компаниях, участвующих в реализации проектов; неформальными советниками по внешней политике и представителями МВФ и Всемирного банка в министерствах. Государственные структуры вовлечены в огромное количество "проектов реформ", поэтому все стратегические решения принимаются вне зависимости от политической окраски правительства и парламента. Политические партии просто не имеют отношения к этим процессам, какие бы пакты они ни подписывали.

Более того, партийная система в нашей стране очень нестабильна и хрупка, ей не хватает институциональной памяти и способности обеспечивать человеческие ресурсы и генерировать идеи. Это даже не вопрос среднесрочной и долгосрочной перспективы. В настоящее время такими стратегическими ресурсами обладают только сети неправительственных организаций. Но они работают по повестке, определяемой извне, а не изнутри.

Российский фактор отсутствует в любом виде

Интеграция в европейское пространство не зависит от воли и действий политического класса в Кишинёве, и это большая проблема. Страна притягивается к европейской экономической и политической системе (хочет она того или нет), и политический класс не может вмешиваться в этот процесс и направлять его. Республика Молдова не обладает достаточным институциональным, интеллектуальным и человеческим потенциалом, с помощью которого она могла бы осуществить внутреннюю реформу самостоятельно, без какой-либо помощи из-за рубежа. И такая ситуация представляет собой серьёзную уязвимость для национальной безопасности, поскольку мы не можем обеспечить защиту наших государственных интересов, интересов внутреннего капитала и граждан.

Проблемы фермеров и невыгодное положение отечественного производителя по отношению к импортёрам и крупным сетям супермаркетов в условиях пандемии и засухи ещё раз показали нашу неспособность функционировать как государство. Снятие правительством Санду с голосования парламента законопроекта, обязывающего распределительные сети предоставлять 51-процентную долю для внутреннего производства ("потому что ЕС может вызвать проблемы", как сказал депутат PPDA Александру Слусарь), является ещё одним примером в этом контексте.

Излишне говорить о предполагаемом влиянии России на молдавскую политику. Российский фактор полностью отсутствует в процессе разработки долгосрочных стратегий, потому что, как я уже сказал, правительство и парламент играют второстепенную роль в реальном управлении.

Например, независимо от договорённостей с Москвой, в конечном итоге вся экономическая политика и бюджетно-налоговая политика диктуется МВФ, Всемирным банком и европейскими эмиссарами. Ни один проект или инициативу невозможно реализовать без предварительного одобрения "партнёров по развитию". Когда член правительства говорит нам, что "каждый пункт проекта X был одобрен внешними партнёрами", никто не ставит его слова под сомнение – это становится нормой, даже если это очень серьёзная проблема, экзистенциальная и унизительная.

Если политическим партиям нужен пакт, он должен решить некоторые жизненно важные для Республики Молдова вопросы, которые не будут частью повестки дня "теневого правительства". Одной из тем мог бы быть мораторий на любые инициативы, которые позволят иностранным гражданам покупать сельскохозяйственные земли.

Кому послушна Санду

В ходе предвыборной кампании лидер ПАС Майя Санду заявила, что будет выступать против продажи сельскохозяйственных земель компаниям с иностранным капиталом, обвинив своих оппонентов в дезинформации, что якобы она могла поддержать такую идею. Однако мы знаем, что внешние факторы настойчиво способствуют либерализации рынка земли, и Майя Санду создала образ политика, который очень послушен и дисциплинирован, когда дело касается лоббирования и пожеланий "партнёров по развитию". По крайней мере, её ещё не поймали на критической позиции по отношению к определённым требованиям, исходящим с этого направления.

Совершенно неважно, что кандидат от ПАС говорит или обещает в ходе избирательной кампании, – важно, насколько он сможет противостоять повестке дня, продвигаемой западными структурами, находясь во главе государства. И здесь даже самые ярые сторонники Майи Санду согласятся, что она действует в полном согласии с рекомендациями и указаниями внешних покровителей страны.

Эволюция Молдовы под руководством "теневого правительства"

Республика Молдова – это государство, в котором так называемые "реформы" вышли из-под контроля политической системы: партий, парламента и правительства. Существуют параллельные структуры, подключённые к центрам за пределами страны, которые действуют в полной автономии, и так называемое "гражданское общество" (о котором депутат Богдан Цырдя пишет в недавно выпущенной книге) – и это лишь небольшая часть системы, которая играет роль дирижёра и формирует мнения. Поэтому любая инициатива и любое обсуждение "национального пакта" между политическими партиями, связанные с поддержкой реформ и европейским путем, неуместны и несерьёзны.

В таком государстве, как наше, демократия – это всего лишь фикция, а дискуссии о российском факторе – лишь предлог для подавления любого противостояния "теневому правительству" и для увеличения его влияния.

Если в так называемом "государстве, захваченном олигархией", была хотя бы одна ясность относительно того, кто на самом деле держит рычаги власти и кому могут быть адресованы упрёки и обвинения, то сегодня эта власть принадлежит анонимным субъектам, которые не берут на себя никакой ответственности – и они не могут быть свергнуты ни выборами, ни революциями, обладая абсолютной неосязаемостью и иммунитетом.

Единственный консенсус, к которому должны прийти молдавские политические партии, – это вернуться к нормальному состоянию, отказаться от статуса банановой республики, восстановить национальный суверенитет, восстановить роль народа и его представителей в свободном определении своей собственной судьбы без давления извне. Но в нынешних условиях это практически невозможно, потому что не хватает субъектов, готовых рисковать своим положением, политическим будущим и внешними отношениями. Кроме того, общество систематически одурманивают ложными проблемами и предложениями, которые создают разрыв между элитой и массами.

Эти вопросы решаются вовсе не выборами, а искренним и открытым диалогом между всеми политическими лагерями, которые обязаны прийти к компромиссу в защите жизненно важных интересов страны, даже если они будут противоречить интересам внешних покровителей.

Именно такие рассуждения были бы уместны, когда дело доходит до целей, вокруг которых будет сформировано большинство в нынешнем или будущем парламенте.

Оригинальный материал без перевода можно прочесть здесь: https://sputnik.md/editorialist/20201112/32429696/guvern-din-umbra-uni-dreapta.html

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".