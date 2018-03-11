|
Центр примирения: из Восточной Гуты впервые организованно вышли 52 мирных жителя
11 марта 2018, 16:54 • 64 • Политика
АДРА /Сирия/, 11 марта. /ТАСС/. Первый большой организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты состоялся в ночь на воскресенье - через гуманитарный коридор при содействии Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и сирийской армии населенный пункт Мисраба покинули 52 человека, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.
"Сегодня из Восточной Гуты выведены 52 мирных жителя, из них 26 - дети. Сейчас они находятся в населенном пункте Адра на территории бывшей автошколы. Гуманитарная ситуация уточняется. В течение двух суток им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская", - сказал он.
Генерал сообщил, что жители, покинувшие район, выразили благодарность сирийским военным и представителям ЦПВС. "При боевиках мы жили в страхе, были очень тяжелые условия. Они взвинтили цены на продовольствие, ввели жесткий режим существования - за малейшую провинность можно было лишиться головы. Сейчас Мисрабу заняла сирийская армия. Теперь там все стабильно", - сказал один из мирных жителей.
Подпишитесь на нас
64
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
07 марта 2018, 07:39
|
09 марта 2018, 16:52
|
09 марта 2018, 21:24
|
07 марта 2018, 01:09
|
06 марта 2018, 08:54
|
11 марта 2018, 09:09
|
06 марта 2018, 20:09