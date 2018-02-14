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Центр по примирению: За сутки в свои дома вернулись 163 сирийца

14 февраля 2018, 01:24  •  69 • Политика
Кроме того, жители Телль-Гехаба получили продовольствие и другие вещи общим весом в 130 тонн.
Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает мероприятия по возвращению мирной жизни на сирийскую землю. Об этом говорится в сообщении центра.
В течение последних суток центр продолжал фиксировать случаи нарушения режима прекращения боевых действий. По данным экспертов, это наблюдалось в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, а также в пригороде Дамаска Восточной Гуте.
Центр оказал гуманитарную помощь жителям квартала Аль-Фурдус в Алеппо, передав населению тонну свежего хлеба. В населенный пункт Хшам в провинции Дейр-эз-Зор была доставлена питьевая вода.
За сутки российские врачи оказали медицинскую помощь 43 сирийцам, в том числе 17 детям. Было обеспечено прохождение гумконвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа, благодаря чему жители получили продовольствие и предметы первой необходимости общим весом в 130 тонн, говорится в сообщении.
Всего за минувшие сутки 163 человека вернулись в свои дома, сообщает центр.

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