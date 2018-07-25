Центр по примирению сообщил о готовящейся атаке нескольких группировок боевиков в Сирии

• 25 • Политика

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Боевики нескольких группировок, включая "Джебхат ан-Нусру" (запрещена в РФ), готовят в Сирии наступление на позиции правительственных войск, сосредоточивают силы сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"По имеющейся информации, лидеры группировок "Хайат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра"), "Джебхат Тахрир Ли Сурия" (объединяет формирования "Нураддин аз-Зинки" и "Ахрар аш-Шам"), "Сукур аш-Шам" и "Фейлак аш-Шам" договорились о создании совместного оперативного штаба для проведения наступления на позиции правительственных сил. При этом отмечено сосредоточение больших группировок сразу на нескольких направлениях: горы северной Латакии, долина Эль-Габ на границе провинций Хама и Идлиб, районы западнее города Алеппо. Туда перебрасываются подкрепления и отборные кадры боевиков, подтягивается бронетехника", - рассказал генерал.