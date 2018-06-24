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Центр по примирению рассказал о готовящейся террористами провокации в Идлибе

24 июня 2018, 19:24  •  87 • Политика

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) готовят провокацию в Сирии - они сняли в провинции Идлиб постановочные кадры, демонстрирующие эвакуацию боевиками мирных жителей и восстановление зданий, якобы разрушенных российскими и сирийскими авиаударами. Об этом сообщил в воскресенье российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Центром примирения враждующих сторон [ЦПВС] в Сирии по телефону от жителей провинции Идлиб получена информация о готовящейся провокации террористов "Джебхат ан-Нусры". По словам общавшихся с офицерами ЦПВС сирийцев, в минувшую пятницу (22 июня - прим. ТАСС) в провинцию приезжала съемочная группа информационного агентства одной из ближневосточных стран. Данной группой совместно с террористами "Джебхат ан-Нусры" проводились постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу "Альхеляль аль-Ахмар" и активному "восстановлению" террористами объектов гражданской инфраструктуры, якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации", - говорится в сообщении.

"В качестве "подтверждающих кадров" также были отсняты жилые дома, ранее разрушенные боевиками в ходе боестолкновений с другими террористическими группировками", - отмечается в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По словам сирийских жителей, отснятые материалы "планируется опубликовать в арабских и западных информационных ресурсах для очередных обвинений России, а также получения дополнительного финансирования формирований "Джебхат ан-Нусры" через западные неправительственные организации, действующие в провинции Идлиб", заключили в Центре.

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