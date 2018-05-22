Центр по примирению: армия Сирии завершает освобождение района Ярмук в Дамаске

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ДАМАСК, 22 мая. /ТАСС/. Правительственная армия Сирии завершает освобождение района Мухайям Аль-Ярмук в Дамаске от боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщили журналистам во вторник в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской республике.

"Сирийская армия завершает освобождение Мухаям Аль-Ярмук от боевиков. Накануне, по указанию президента Сирийской Арабской Республики, в связи с началом священного, для мусульман, месяца Рамадан, из лагеря Ярмук были выведены старики, женщины и дети", - сообщил представитель центра.

Освобождение территории от боевиков происходит с использованием авиации, танков и мотострелковых подразделений сирийской армии.

Ранее, при содействии Центра по примирению, были освобождены от боевиков территории Восточной Гуты и Восточного Каламуна в пригородной зоне Дамаска, а также южные кварталы сирийской столицы.