«Ценой своих жизней выполнили трудную задачу»: Шойгу — о героизме погибших подводников

Во время аварии в Баренцевом море погибшие офицеры ценой своих жизней спасли глубоководный аппарат, остальной экипаж и гражданского специалиста. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который в среду, 3 июля, провёл совещание в Североморске. Министр и члены комиссии по установлению причин ЧП почтили минутой молчания память 14 погибших офицеров. Все они будут представлены к государственным наградам.

Во время пожара на глубоководном исследовательском аппарате ВМФ России моряки ценой своих жизней спасли сослуживцев и гражданского специалиста, который находился в момент ЧП на борту. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в Североморске.

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнём, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — рассказал министр.

Шойгу подчеркнул, что морякам удалось ликвидировать очаг возгорания и тем самым спасти и сам аппарат, и находившихся на его борту людей.

14 погибших офицеров-подводников будут представлены к государственным наградам, сообщил Шойгу. Он отметил, что все они были высококлассными профессионалами и занимались исследованиями гидросферы земли.

«Семеро из погибших были капитанами 1-го ранга, а трое — капитанами 2-го ранга. Двое являлись героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам», — сказал он.

Также Шойгу сообщил, что Минобороны окажет помощь и поддержку семьям погибших моряков.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Североморск, где провёл совещание в связи с гибелью 14 моряков-подводников

Трагедия в Баренцевом море

Во вторник, 2 июля, Минобороны сообщило о произошедшем на исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России пожаре, в результате которого погибли 14 моряков. Трагедия произошла 1 июля. Причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения. В момент аварии они находились в Баренцевом море.

Команда справилась с возгоранием, сам аппарат был доставлен на военно-морскую базу Североморска. Причины происшествия неизвестны. Сообщается, что в момент аварии команда проводила батиметрические измерения — исследования морского дна.

Руководит расследованием причин аварии главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. В Следственном комитете РФ сообщили, что начали доследственную проверку.

«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка​​​. По её результатам будет принято процессуальное решение», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Вскоре после того, как стало известно о происшествии, президент России Владимир Путин провёл совещание с Шойгу. По его итогам глава государства поручил министру отправиться в Североморск и затем лично доложить о ходе расследования.

«Прошу вас выехать в Североморск, для того чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии. Прошу вас по возвращении доложить мне лично», — сказал Путин.

Как подчеркнули в Кремле, часть информации о происшедшем не может быть раскрыта, так как относится к государственной тайне.

«Эта гостайна соблюдается в интересах государства и в интересах государственной безопасности. Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Большая потеря»



Свои соболезнования в связи с трагедией выразили премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что среди погибших моряков были петербуржцы.

«Петербург с болью в сердце воспринял известие о гибели моряков-подводников. Трагедия унесла жизни полных сил и здоровья мужчин, настоящих офицеров, с честью исполнявших свой долг перед Родиной. Это большая потеря для нашей страны, для Военно-морского флота. Среди погибших были и петербуржцы», — говорится в сообщении.

Во всех храмах Мурманской митрополии были организованы панихиды и литии по погибшим подводникам. Траурные мероприятия прошли и в Севастополе. Как отметил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, это трагедия для всей России.

«Это трагедия не только для Северного флота, но и для Севастополя и России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Наши выпускники служат на Северном флоте, и сегодня севастопольцы всех возвратов, наши ветераны-подводники сопереживают этой трагедии», — приводит его слова пресс-служба.

Свои соболезнования передавали и представители иностранных государств. Так, вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини выразил свои соболезнования семьям погибших моряков.

«Выражаю самое глубокое… сочувствие и солидарность президенту Путину и всем семьям 14 моряков, погибших при пожаре», — написал он в своём Twitter.

Свои соболезнования выразил и Папа Римский Франциск. Об этом заявил официальный представитель Святого престола Алессандро Джизотти.

«Святой отец был проинформирован о трагедии с российской подводной лодкой. Он выражает свою скорбь и свою близость семьям жертв и всем, кого затронула эта беда», —сказал он журналистам.

К соболезнованиям присоединилось и посольство США в Москве.

«Посольство США в РФ выражает глубокие соболезнования семьям и близким моряков-подводников, погибших вчера. Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время», — говорится в Twitter диппредставительства.

Слова соболезнования семьям погибших моряков и народу России направило и Министерство иностранных дел Ирана. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

«Представитель МИД Ирана сожалеет по поводу пожара на российской подводной лодке, который привёл к гибели нескольких её военнослужащих. В связи с этим печальным событием он выразил соболезнования российским государству и народу, и в особенности семьям погибших», — сказал он.