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Ценовые политики: кто ответит за подорожание продуктов

10 декабря 2020, 23:00  •  80 • Политика
Правительство намерено ограничить цены на сахар и подсолнечное масло, сообщили «Известиям» источники в профильных ведомствах. Произойти это может до наступления Нового года. Решение, как утверждают собеседники редакции, стало следствием заседания в Белом доме, во время которого премьер Михаил Мишустин отчитал чиновников, допустивших подорожание товаров в магазинах. На подготовку нормативных актов по нормализации цен глава кабмина дал своим подчиненным время до понедельника. При этом столь жесткая критика вряд ли приведет к кадровой ротации в ведомствах, считают источники «Известий», близкие к кабмину.

«Пустили на самотек»

Заседание правительства 10 декабря началось с выговора тем, кто отвечает за динамику цен на продукты в стране. Накануне на проблему обратил внимание президент, к которому поступили жалобы граждан на подорожание базовых товаров. Например, по данным Минсельхоза, стоимость сахара выросла на 71,5%, при этом производственных мощностей достаточно, чтобы покрыть все внутренние потребности страны. Объяснить сложившуюся ситуацию влиянием пандемии нельзя — проблемы связаны с попыткой подогнать внутренние цены под мировые, заявил глава государства.
— Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? — поинтересовался Михаил Мишустин у представителей профильных ведомств. — Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотек. Хочу каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по динамике цен
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
«Под раздачу», в частности, попали Минсельхоз, Минпромторг, ФАС, Минэкономразвития и Росстат, а также вице-премьеры Андрей Белоусов, Юрий Борисов и Виктория Абрамченко. По словам премьера, их работа дала сбой, который требуется устранить. Во время совещания он отдельно обратился к руководству торговых сетей и экспортерам с просьбой не наживаться на людях в нынешней непростой ситуации — «это недопустимо». Михаил Мишустин поручил министрам решить проблему с крупными дистрибьюторами и еженедельно докладывать о динамике цен на продукты.
Чтобы сдержать рост цен на семена подсолнечника и рапса, председатель правительства уже подписал постановление о повышении пошлин на вывоз этой продукции до 30% с 9 января по 30 июня следующего года. При этом он отметил, что этим решением кабмин, конечно, не ограничится. На следующем заседании, которое прошло в тот же день, Михаил Мишустин поручил подготовить все нормативные акты по нормализации цен к понедельнику 14 декабря.
Как сообщили «Известиям» источники в профильных ведомствах, правительство планирует ограничить цены на некоторые продукты.
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
— Стоимость сахара должна быть снижена в розницу — не более 45 рублей, на подсолнечное масло — не более 110-120 рублей. К таким показателям мы должны прийти к Новому году, — утверждают собеседники редакции.
При этом, несмотря на жесткую критику профильных ведомств, бояться за свои места чиновникам пока не стоит, считают собеседники «Известий», близкие к кабмину. Они усомнились, что претензии Михаила Мишустина выльются в кадровые перестановки или организационные нововведения.

«Действительно полезно»

На заседании правительства 10 декабря премьер объявил об упрощении процедуры и сроков получения вычетов НДФЛ для граждан — об этом еще в начале неделе писали «Известия». Изменения коснутся выплат за покупку жилья и погашения процентов по целевым займам (кредитам), а также операций с индивидуальным инвестиционным счетом. Сейчас для получения денег от государства россияне вынуждены подавать в налоговые органы специальные декларации и подтверждающие документы. Однако теперь потребуется лишь оставить заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика. В этом случае исчезнет необходимость документально подтверждать свое право на выплаты. Эта ответственность возлагается на автоматизированную систему обработки.
Михаил Мишустин известен своей симпатией к инновациям, систематизации и приведению процессов в должный вид: недаром российская налоговая система, которой он руководил ранее, считается одной из лучших в мире, отметил эксперт «Финама» Алексей Коренев.
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
— Нововведение с имущественным налоговым вычетом действительно полезно: сегодня его получение отнимает очень много сил и времени, — считает он. — Сбор и подача документов сопровождаются огромной бумажной волокитой, а перечисление средств зачастую не укладывается в три месяца — приходится ждать полгода и даже больше.
Таким образом правительство приводит в норму то, что было прописано в законе и раньше, но фактически не работало, отметил эксперт. Впрочем, многое будет зависеть и от качества реализации: важно, чтобы новая мера сократила количество жалоб на работу налоговиков, резюмировал он.
Помимо этого, на заседании правительства премьер сообщил и о планах упростить процесс получения пенсии. Теперь граждане смогут оформить их не только в многофункциональных центрах (МФЦ), но и вне государственных организаций, в том числе — в уполномоченных банках. Людям не придется тратить время на сбор справок и выписок из реестров — каждый сможет выбрать ближайший пункт, чтобы получить весь комплект необходимых документов.
Изначальная концепция МФЦ предполагала, что банки могут стать так называемыми привлекаемыми организациями и оказывать гражданам некоторые госуслуги, напомнил замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
— Сегодня для оформления пенсии пожилые россияне сначала идут в Пенсионный фонд, где их отправляют в МФЦ, а сотрудники МФЦ, в свою очередь, перенаправляют граждан в банк получать карту. То есть, чаще всего пенсионерам требуется как минимум три похода в различные структуры, чтобы оформить выплаты, — отметил эксперт.
По его мнению, «одно окно», которым станут банки после наделения их новыми полномочиями, резко повысит комфорт россиян в возрасте. Кроме того, это послужит и своеобразной профилактикой коронавируса, так как сократит количество контактов и поездок в транспорте для самой уязвимой категории граждан.
С этим согласились и в парламенте. Цифровизацию необходимо продолжить и упростить получение других видов госуслуг — например, средств соцпомощи, пособий, единовременных выплат и субсидий, заявила «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

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