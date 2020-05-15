Ценный итальянский товар для сомалийских террористов

О Сильвии Романо и её друзьях из группировки «Аш-Шабаб»*

Бурный скандал вспыхнул вокруг возвращения на Апеннины итальянской гражданки Сильвии Романо, похищенной террористами в Африке. В итальянской столице 23-летнюю девушку встречали, как национальную героиню. К трапу самолёта, на котором она была доставлена из Могадишо, в римский аэропорт Чампино прибыли премьер-министр Италии Джузеппе Конте, глава МИД Луиджи Ди Майо, другие официальные лица. Однако девица спустилась по трапу в мусульманском хиджабе; находясь в плену у террористов, она приняла ислам и сменила имя с Сильвии на Айшу.

Дж. Конте встречает Сильвию Романо

Сильвия Романо, работавшая в одной из гуманитарных организаций, была захвачена в городе Чакама на юго-востоке Кении в ноябре 2018 года запрещённой в России сомалийской террористической группировкой «Аш-Шабаб»*. Итальянские власти добиться её освобождения не смогли и обратились за помощью к Турции. В результате скоординированных действий турецкой спецслужбы MIT и соответствующих структур Сомали и Италии Сильвия Романо была освобождена и 10 мая её доставили в аэропорт Чампино под Римом.

Власти Италии очень хотели показать, что спасение жизни итальянских граждан – их главный приоритет. Однако обернулось это скандалом не только потому, что Сильвия приняла ислам и стала расхваливать своих похитителей. Как сообщила La Repubblica, освобождена заложница была вовсе не благодаря искусству итальянских дипломатов, а за денежный выкуп в 4 миллиона евро, который уплатили террористам власти Италии.

Выступая в парламенте, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, правда, заявил, что никакого выкупа не было, но La Repubblica напечатала интервью с Али Дехере, представителем «Аш-Шабаб», под заголовком «Деньги от выкупа для финансирования джихада». Террорист объявил, что полученные в результате выкупа от Италии миллионы будут потрачены на приобретение оружия и совершение новых актов «священной войны » . «А почему мы должны были с ней плохо обращаться? – сказал он, отвечая на вопрос. – Сильвия Романо была для нас ценным товаром».

Для справки: «Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин», более известная под названием «Аш-Шабаб», – вооружённая группировка, контролирующая значительную территорию на юге Сомали; официальной целью «Аш-Шабаб» является джихад против врагов ислама. В апреле 2015 года боевики «Аш-Шабаб» совершили нападение на один из университетов в Кении, убив 147 христиан и несколько десятков человек ранив.

В итальянском парламенте, конечно, вспыхнула дискуссия. Депутаты от оппозиции обвинили правительство в том, что, уплачивая банде выкуп, оно финансирует терроризм. Один из депутатов назвал Сильвию Романо «неотеррористкой». В ответ депутаты правящей коалиции стали называть своих оппонентов «расистами» и «сексистами». Среди итальянцев началось возмущение; Сильвии, которую многие сочли сообщницей преступников, стали угрожать, на её дом совершили нападение и разбили окна, ей пришлось просить у властей охрану. Лидер крупнейшей партии оппозиции «Лига» Маттео Сальвини заявил: «Проблема не в Сильвии Романо, девушке, которую использовали террористы, чтобы получить деньги и оружие, а в правительстве, которое неспособно решать экстремальные проблемы сначала в области здравоохранения, а теперь и в социально-экономической области».

Маттео Сальвини

Новый скандал может обернуться тем, что шаткое положение правящей коалиции станет безнадёжным. Дело Сильвии Романо вновь выдвинуло на первый план острую для Италии проблему отношения к наплыву в страну мигрантов с Востока и из Африки. Оппозиция в лице Маттео Сальвини требует положить этому конец, указывая на рост безработицы и преступности; либералы настаивают на продолжении политики «открытых дверей». Известно, что бескомпромиссная позиция Сальвини – решительного противника бесконтрольного наплыва на Апеннины мигрантов – стоила ему постов вице-премьера и министра внутренних дел, которые он занимал в прежнем правительстве. А сейчас его партия лидирует в опросах общественного мнения, тогда как как позиции правящей коалиции слабеют.

Дело Сильвии Романо озаботило и Брюссель. Представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель заявил, что если итальянское правительство и в самом деле заплатило выкуп террористам, то это огромная проблема для всей Европы; ведь давно решено, что уплачивать выкуп террористам нельзя, это лишь разжигает их аппетиты и ведёт к новым жертвам.

Сама Сильвия уверяет, что она приняла ислам по доброй воле. «Это был мой свободный выбор, со стороны похитителей не было принуждения, они всегда относились ко мне с человечностью», – уверяет она.

Итальянское общество в своём отношении к этому казусу раскололось. В Ватикане приветствовали то, что Романо вернулась живой и здоровой. «В настоящее время мы все чувствуем, что она наша собственная дочь», – сказал кардинал Гуальтьеро Бассетти. Такая характеристика католическим кардиналом человека, отрекшегося от христианской веры и расхваливающего убийц кенийских христиан, кое-что говорит о духе, господствующем в Ватикане!