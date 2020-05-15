Ценный итальянский товар для сомалийских террористов

О Сильвии Романо и её друзьях из группировки «Аш-Шабаб»*
Бурный скандал вспыхнул вокруг возвращения на Апеннины итальянской гражданки Сильвии Романо, похищенной террористами в Африке. В итальянской столице 23-летнюю девушку встречали, как национальную героиню. К трапу самолёта, на котором она была доставлена из Могадишо, в римский аэропорт Чампино прибыли премьер-министр Италии Джузеппе Конте, глава МИД Луиджи Ди Майо, другие официальные лица. Однако девица спустилась по трапу в мусульманском хиджабе; находясь в плену у террористов, она приняла ислам и сменила имя с Сильвии на Айшу.
Дж. Конте встречает Сильвию Романо
Сильвия Романо, работавшая в одной из гуманитарных организаций, была захвачена в городе Чакама на юго-востоке Кении в ноябре 2018 года запрещённой в России сомалийской террористической группировкой «Аш-Шабаб»*. Итальянские власти добиться её освобождения не смогли и обратились за помощью к Турции. В результате скоординированных действий турецкой спецслужбы MIT и соответствующих структур Сомали и Италии Сильвия Романо была освобождена и 10 мая её доставили в аэропорт Чампино под Римом.
Власти Италии очень хотели показать, что спасение жизни итальянских граждан – их главный приоритет. Однако обернулось это скандалом не только потому, что Сильвия приняла ислам и стала расхваливать своих похитителей. Как сообщила La Repubblica, освобождена заложница была вовсе не благодаря искусству итальянских дипломатов, а за денежный выкуп в 4 миллиона евро, который уплатили террористам власти Италии.
Выступая в парламенте, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, правда, заявил, что никакого выкупа не было, но La Repubblica напечатала интервью с Али Дехере, представителем «Аш-Шабаб», под заголовком «Деньги от выкупа для финансирования джихада». Террорист объявил, что полученные в результате выкупа от Италии миллионы будут потрачены на приобретение оружия и совершение новых актов «священной войны». «А почему мы должны были с ней плохо обращаться? – сказал он, отвечая на вопрос. – Сильвия Романо была для нас ценным товаром».
Для справки: «Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин», более известная под названием «Аш-Шабаб», – вооружённая группировка, контролирующая значительную территорию на юге Сомали; официальной целью «Аш-Шабаб» является джихад против врагов ислама. В апреле 2015 года боевики «Аш-Шабаб» совершили нападение на один из университетов в Кении, убив 147 христиан и несколько десятков человек ранив.
В итальянском парламенте, конечно, вспыхнула дискуссия. Депутаты от оппозиции обвинили правительство в том, что, уплачивая банде выкуп, оно финансирует терроризм. Один из депутатов назвал Сильвию Романо «неотеррористкой». В ответ депутаты правящей коалиции стали называть своих оппонентов «расистами» и «сексистами». Среди итальянцев началось возмущение; Сильвии, которую многие сочли сообщницей преступников, стали угрожать, на её дом совершили нападение и разбили окна, ей пришлось просить у властей охрану. Лидер крупнейшей партии оппозиции «Лига» Маттео Сальвини заявил: «Проблема не в Сильвии Романо, девушке, которую использовали террористы, чтобы получить деньги и оружие, а в правительстве, которое неспособно решать экстремальные проблемы сначала в области здравоохранения, а теперь и в социально-экономической области».
Маттео Сальвини
Новый скандал может обернуться тем, что шаткое положение правящей коалиции станет безнадёжным. Дело Сильвии Романо вновь выдвинуло на первый план острую для Италии проблему отношения к наплыву в страну мигрантов с Востока и из Африки. Оппозиция в лице Маттео Сальвини требует положить этому конец, указывая на рост безработицы и преступности; либералы настаивают на продолжении политики «открытых дверей». Известно, что бескомпромиссная позиция Сальвини – решительного противника бесконтрольного наплыва на Апеннины мигрантов – стоила ему постов вице-премьера и министра внутренних дел, которые он занимал в прежнем правительстве. А сейчас его партия лидирует в опросах общественного мнения, тогда как как позиции правящей коалиции слабеют.
Дело Сильвии Романо озаботило и Брюссель. Представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель заявил, что если итальянское правительство и в самом деле заплатило выкуп террористам, то это огромная проблема для всей Европы; ведь давно решено, что уплачивать выкуп террористам нельзя, это лишь разжигает их аппетиты и ведёт к новым жертвам.
Сама Сильвия уверяет, что она приняла ислам по доброй воле. «Это был мой свободный выбор, со стороны похитителей не было принуждения, они всегда относились ко мне с человечностью», – уверяет она.
Итальянское общество в своём отношении к этому казусу раскололось. В Ватикане приветствовали то, что Романо вернулась живой и здоровой. «В настоящее время мы все чувствуем, что она наша собственная дочь», – сказал кардинал Гуальтьеро Бассетти. Такая характеристика католическим кардиналом человека, отрекшегося от христианской веры и расхваливающего убийц кенийских христиан, кое-что говорит о духе, господствующем в Ватикане!
Кто-то заговорил о «стокгольмском синдроме» – защитно-бессознательной симпатии, возникающей между жертвой и агрессором… А Витторио Фельтри, редактор газеты Libero, написал, что, заплатив за освобождение Сильвии Романо, правительство Италии спонсировало её «новых друзей». «Платить выкуп за Сильвию означает финансировать исламских террористов, которые являются друзьями девушки, ставшей мусульманкой. Отличная операция!» – заявил Фельтри. О том же написал директор Il Giornale Алессандро Саллюсти: «Сильвия вернулась, хорошо, но это было всё равно, что видеть узника концлагеря, гордо одетого, как нацист. Я этого не понимаю и никогда не пойму».