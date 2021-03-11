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"Ценностями не торгуем": в России ответили на упреки Украины

11 марта 2021, 15:00  •  122 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва уже свыклась с ограничениями Вашингтона, от которых избавлена только его "прислуга"
Возможное ужесточение антироссийских санкций США и ЕС – не повод для изменения позиции РФ по Донбассу. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Ранее министр Украины по вопросам так называемых временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия "так и не научилась понимать Украину", поэтому делает ошибку за ошибкой. При этом за свою позицию по Донбассу она уже ограничена санкциями, которые вскоре могут быть ужесточены.
По мнению Бальбека, санкции в нынешнем мире – привычная часть жизни, этих ограничений не испытывают разве что сами американцы да их "прислуга", в том числе Украина, которая "из барской туфли щи хлебает".
"На самом деле, это Запад с Украиной так и не поняли Россию – наша страна не меняет материальные выгоды на государственные и народные ценности",
– подчеркнул Бальбек в комментарии РИА "Новости".
Ранее стало известно, что Киев придумал новый план по урегулированию конфликта в Донбассе и теперь ждет реакции Москвы.
При этом в последние дни с линии разграничения в Донбассе приходят тревожные сообщения.

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