«Ценностный раскол»: как «расистские» заявления могут сказаться на позициях Дональда Трампа

Нижняя палата конгресса США намерена рассмотреть проект резолюции, в которой осуждаются «расистские заявления» Дональда Трампа. Документ был подготовлен после того, как глава Белого дома предложил нескольким конгрессвумен иностранного происхождения отправиться «назад», чтобы наладить жизнь в «родных» государствах. Это заявление возмутило демократов, которые обвинили американского лидера в расизме. По мнению экспертов, противники президента США пытаются использовать любой повод для критики в его адрес. Однако параллельно аналитики отмечают, что в последнее время риторика Трампа по вопросу нелегальной миграции действительно ужесточилась.

Палата представителей конгресса США намерена рассмотреть проект резолюции, осуждающей «расистские» слова главы Белого дома Дональда Трампа, произнесённые в адрес конгрессменов от Демпартии. Накануне этот документ внёс на рассмотрение законодателей представитель штата Нью-Джерси — конгрессмен Том Малиновски.

«Завтра палата представителей рассмотрит мою резолюцию, осуждающую расистские высказывания президента. Всем членам палаты будет предложено сделать выбор между Америкой Рональда Рейгана, которая благодаря иммигрантам и беженцам лишь крепнет, и сеющей страх риторикой Дональда Трампа», — написал конгрессмен в Twitter.

Напомним, ранее Дональд Трамп разместил в своём Twitter пост о «прогрессивных» женщинах-конгрессменах, прибывших из стран, власти которых являются «полной катастрофой» и «самыми коррумпированными» в мире. По словам главы Белого дома, теперь эти женщины «во весь голос говорят людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством».

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2019 г.

«Почему бы им не уехать обратно и не помочь восстановить полностью разрушенные и заполонённые преступностью места, откуда они приехали, а потом вернуться и показать нам, как нужно это делать... Я думаю, Нэнси Пелоси (спикер палаты представителей. — RT) будет счастлива устроить бесплатные поездки», — написал Трамп.

Президент не назвал никаких фамилий, но на свой счёт его слова восприняли женщины-конгрессмены от Демократической партии, отстаивающие права мигрантов, — Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес, Аянна Прессли и Ильхан Омар. Все они являются гражданками США и, кроме Омар, родились на американской территории.

Отметим, что администрация Twitter отказалась квалифицировать твиты Трампа как нарушающие политику социальной сети, запрещающую дискриминировать людей по расовому и этническому принципу.

Конгрессвумен Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес, Аянна Прессли и Ильхан Омар

Reuters

© Erin Scott

Тем не менее глава Белого дома тотчас превратился в мишень для обвинений в расизме — его раскритиковали не только многие представители демократов, но и некоторые коллеги по Республиканской партии. Вскоре скандал вышел за пределы США — недовольство высказываниями Трампа выразила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, назвав их неприемлемыми.

В тексте резолюции, подготовленной Малиновски, говорится о том, что «расистские высказывания» Трампа легитимизуют ненависть к людям, которые не были рождены в Америке, но получили американское гражданство.

«(Палата представителей. — RT) решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, легитимизирующие и усиливающие страх перед новыми американцами (иммигрантами, недавно получившими гражданство США. — RT) и цветным населением», — говорится в документе.

Впрочем, инициатива демократов вряд ли навредит главе Белого дома, считают эксперты.

«В палате представителей у демократов большинство, но в сенате большинство у республиканцев. Документ вряд ли будет утверждён верхней палатой. К тому же резолюция лишь отражает позицию конгресса, не более того», — пояснил в беседе с RT директор Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Противник стихийной иммиграции»

Эта история оживила дискуссию о приверженности Дональда Трампа правым идеям, инициированную его политическими противниками ещё во время предвыборной кампании 2016 года. Тогда антииммигрантская, консервативная риторика политика действительно привлекла на его сторону некоторых представителей правого движения. Так, экс-участник расистской организации ку-клукс-клан Дэвид Дюк публично назвал Трампа лучшим кандидатом на пост президента. Явно симпатизировали политику и представители праворадикального течения Alt-Right.

Беспорядки в Шарлотсвилле, 2017 год

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© Joshua Roberts

Дональд Трамп регулярно открещивается от обвинений в расизме и ксенофобии, но оппоненты находят всё новые поводы для подобных нападок. Например, в начале 2017 года ФБР обнародовало архив расследования предполагаемых случаев расовой дискриминации в отношении потенциальных арендаторов жилья в компании Трампа в 1970-х годах. В некоторых случаях сотрудники компании якобы намеренно отказывали чернокожим клиентам, говоря, что квартира уже занята.

Наиболее острой критике Трамп подвергся из-за реакции на события 2017 года в Шарлотсвилле: комментируя стычки между сторонниками и противниками сноса памятников военачальникам и солдатам Конфедерации, политик заявил о вине обеих сторон конфликта. Это вызывало шквал гневных комментариев в СМИ, которые поспешили связать политика с ку-клукс-кланом и обвинить в расизме.

В то же время невозможно отрицать, что Трамп действительно проводит жёсткую антииммиграционную политику, отмечают эксперты. Именно прекращение притока нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки в США было одним из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа, а разногласия с демократами из-за планов по возведению стены на границе с Мексикой ранее стали причиной длительного шатдауна.

По мнению экспертов, политические оппоненты Трампа намеренно сгущают краски, говоря о «расизме» главы Белого дома. Как отметил в комментарии для RT директор Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, Трамп не является расистом, а выступает только против нелегальной иммиграции.

«Трамп — противник нерегулируемой, стихийной иммиграции, и его позиция находит отклик в американском обществе. Не потому, что общество пронизано ксенофобией, а просто потому, что приток мигрантов приводит к демпингу на рынке труда», — пояснил эксперт.

«Общество чрезвычайно политизировано»

По мере того как тема «российского вмешательства» в выборы отходит на второй план, политические оппоненты Трампа попытаются найти иные способы давления на президента. Теперь они используют против него обвинения в расизме, отмечают эксперты. Учитывая, что в 2020 году в США пройдут очередные президентские выборы, градус взаимных упрёков между республиканцами и демократами будет только расти, уверены эксперты.

Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

С обвинений Трампа в ксенофобии, к примеру, начал свою предвыборную кампанию бывший вице-президент США демократ Джо Байден. Во время своего первого выступления политик упрекнул администрацию Трампа в возвращении порядков расовой сегрегации. Поводом стала идея республиканцев о возвращении специальных удостоверений для участия избирателей в выборах.

С другой стороны, Дональд Трамп и сам стал усиливать риторику против мигрантов после того, как были нейтрализованы обвинения в «российском сговоре», считают эксперты.

«После того как версия о сговоре Трампа с Москвой не подтвердилась, он стал вести себя более свободно, и его выпад в адрес конгрессменов-демократов — часть этой тенденции», — пояснил в интервью RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Стоит отметить, что, согласно опросу, проведённому в прошлом году Квиннипэкским университетом, 86% демократов убеждены в том, что глава государства является расистом, но ровно такое же количество республиканцев не согласны с этим утверждением.

Как пояснил в интервью RT Константин Блохин, если по вопросу «российского вмешательства» в американском обществе и политический кругах был консенсус вне зависимости от партийной принадлежности, то по вопросу миграции такого единства мнений нет. В действительности большинство республиканцев привлекает жёсткая антииммигрантская риторика Трампа, считает эксперт.

«Американское общество чрезвычайно политизировано, в нём происходит ценностный раскол. Республиканская партия и её сторонники становятся всё более «трампистскими», ведь костяк партии — белые англосаксонские протестанты. По прогнозам социологов, уже к середине века они рискуют стать меньшинством в США. Поэтому многие республиканцы воспринимают антииммигрантскую риторику как залог сохранения традиционной американской идентичности. В этих условиях у Трампа есть большие шансы выиграть следующие президентские выборы, невзирая на критику со стороны демократов», — подытожил эксперт.