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Ценностный конфликт: суд ЕС обязал Польшу платить штраф €1 млн в день до внесения правок во внутреннее законодательство

27 октября 2021, 21:30  •  71 • В мире
Суд Евросоюза обязал Польшу платить штраф в размере €1 млн в день из-за решения Варшавы в части внутреннего законодательства. Ранее в ЕС потребовали от польской стороны прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда. Её функции, по мнению Брюсселя, могут угрожать беспристрастности судей. Эксперты полагают, что речь идёт о ценностном конфликте, который демонстрирует нарастающие противоречия в западном мире.
 
Reuters © Patryk Ogorzalek/Agencja Gazeta
 

Суд ЕС наложил на Польшу штрафы в размере €1 млн в день до приведения национального законодательства в соответствие с нормами Евросоюза. 

Как следует из заявления судебного органа ЕС, Варшава должна будет платить в пользу Еврокомиссии до тех пор, пока в национальное законодательство страны не внесут правки. В частности, речь идёт о юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда. В заявлении говорится, что следование решению от 14 июля 2021 года необходимо для избежания причинения ущерба правовому порядку ЕС и ценностям, на которых основан альянс, в частности верховенству закона.

Речь идёт о решении суда ЕС, согласно которому дисциплинарная палата Верховного суда Польши должна прекратить работу из-за её права отстранять от работы судей. В Брюсселе придерживаются мнения, что это может угрожать их беспристрастности.

Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета назвал решение суда ЕС «узурпацией и шантажом». По его словам, суд полностью игнорирует польскую Конституцию и вердикты Конституционного суда.

TSUE kompletnie lekceważy i ignoruje polską konstytucję i wyroki TK. Działa poza kompetencjami i nadużywa instytucji kar pieniężnych i środków tymczasowych.

To kolejny etap operacji mającej oderwać od Polski wpływu na ustrój naszego państwa, to uzurpacja i szantaż. https://t.co/4OtlHRloVs

— Sebastian Kaleta (@sjkaleta) October 27, 2021

Кроме того, Калета полагает, что суд ЕС действует вне компетенции и злоупотребляет назначением денежных штрафов и временных мер.

Поводом для текущего обострения в отношениях ЕС и Польши стало октябрьское решение правительства республики поддержать постановление Конституционного суда страны, признавшего верховенство внутригосударственного права над нормами Евросоюза. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий тогда заявил, что Польша не готова допустить к себе отношения как к «стране второй категории». Он отметил, что Польша стремится к равному положению в составе ЕС.

В Брюсселе, в свою очередь, подчеркнули, что верховенство европейских норм — фундаментальный принцип, лежащий в основе Евросоюза. По этой причине любые решения Европейского суда юстиции носят обязательный характер и должны исполняться всеми национальными судами. 

Кроме того, в Европарламенте тогда заявили, что действия Варшавы способны привести к Polexit — выходу страны из состава ЕС. Отметим, что за месяц до этого политсовет правящей партии Польши «Право и справедливость» принял резолюцию, исключающую выход страны из ЕС.

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что ранее в Польше судьи избирались. По словам эксперта, согласно новому польскому закону они фактически назначаются, что вызвало неприятие в ЕС. Впоследствии Брюссель предложил Польше вернуться к праву ЕС, но Варшава этого не сделала.

Также на russian.rt.com «Наступление на ЕС как единое целое»: как развивается кризис в отношениях Польши с Брюсселем

«Когда ей вторично указали на это, она придумала дополнительный орган, который назвала дисциплинарной палатой, которая должна заниматься регулированием проблем, возникающих при формировании судебных органов Польши», — пояснил Оленченко.

По его словам, поступок Варшавы в Брюсселе сочли «самодеятельностью», в результате чего от Польши потребовали ликвидировать недавно созданную палату. Впоследствии ЕС наложил на Варшаву существенный штраф.

«Сейчас ситуация сложная и для Польши, и для ЕС. Для Польши в том плане, что она всё больше противопоставляет себя ЕС и рассчитывает на то, что её позиция будет принята, но в ЕС законно возражают. Если сейчас будет сделана уступка Польше, то другие страны откажутся выполнять решения ЕС и следовать праву ЕС», — полагает Оленченко.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов полагает, что речь идёт об усиливающемся конфликте, который ещё раньше возник между Польшей и другими странами ЕС.

«Речь идёт о ценностном конфликте, который имеет место, поскольку правоконсервативные политики, пришедшие к власти в Польше, которые опираются на большинство населения Польши, в настоящий момент проводят явно выраженную политику, которая входит в противоречие с ценностями, продвигаемыми странами Запада», — сказал Шаповалов в беседе с корреспондентом RT.

По словам политолога, этот конфликт «выходит далеко за рамки судебной сферы», он обусловлен различиями между западом и востоком Европы. Как отметил Шаповалов, Польша в данном случае не является единственной страной, в похожем положении находится Венгрия.

Вместе с тем эксперт полагает, что для ЕС важно заставить Польшу выполнять те требования, которые являются обязательными для стран Евросоюза.

«Конечно, этот конфликт обнажает те противоречия, которые существуют в западном мире и развиваются по нарастающей», — заключил Шаповалов.

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