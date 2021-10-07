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«Ценность их заявлений понятна всем»: в МИД ответили на высылку НАТО российских дипломатов

07 октября 2021, 01:35  •  92 • В мире
Высылка НАТО восьми российских дипломатов из Брюсселя демонстрирует истинную ценность заявлений представителей альянса о важности нормализации отношений с Москвой. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, отметив, что западные страны не могут обойтись без запугивания «российской угрозой». В свою очередь, в Совфеде подчеркнули, что действия альянса не останутся без ответа.
 
Reuters © Ints Kalnins
 

Высылка НАТО восьми российских дипломатов из Брюсселя говорит об истинной ценности заявлений представителей альянса о важности нормализации отношений с Москвой. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя решение НАТО о высылке ряда сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе.

Грушко напомнил, что ранее руководители организации заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, а также направить в Брюссель посла.

«Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем. После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела «российской угрозы». Никак», — заявил он газете «Коммерсантъ».

6 октября телеканал Sky News сообщил, что альянс решил наполовину сократить состав постоянного представительства РФ при НАТО в Брюсселе с 20 до десяти сотрудников.

«Sky News стало известно, что лидеры НАТО согласились выслать восемь российских дипломатов из Брюсселя, а также сократить позиции ещё двух», — заявил телеканал.

По информации СМИ, решение якобы было принято в связи с подозрениями «враждебных действиях России». 

Позже пресс-служба альянса подтвердила сообщения о высылке дипломатов.

«НАТО приняла решение сократить число дипломатических аккредитаций, которые РФ может иметь при НАТО, до десяти. Мы можем подтвердить, что мы лишили аккредитации восемь членов российской миссии при НАТО», — заявили ТАСС в пресс-службе альянса.

Там добавили, что лишённые аккредитации россияне, по мнению организации, якобы являются офицерами российской разведки, о статусе которых не было уведомлено. Вместе с тем в НАТО заявили, что альянс усиливает сдерживание «в ответ на агрессивные действия РФ, оставаясь в то же время открытыми для содержательного диалога».

  • Штаб-квартира НАТО, Бельгия
  • AFP
  • © ludovic MARIN

Председатель комитета Госдумы VII созыва по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что Россия примет адекватные ответные меры в ответ на высылку дипломатов. Он также подчеркнул, что все обвинения в якобы злонамеренной деятельности в адрес российской стороны голословны и не будут подтверждены, а «коллективный Запад продолжает курс на дипломатическое противостояние с Россией».

«Высылка сотрудников диппредставительства РФ уж точно не будет способствовать налаживанию диалога», — приводит его слова ТАСС.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов также напомнил, что представители альянса ранее говорили о желании наладить отношения с Москвой.

«Мы ответили: «Давайте предпринимать конкретные шаги». В ответ толком ничего не услышали, но теперь последовало вот это. Если это и есть конкретные шаги, то это, конечно, не те шаги, которые обеспечивают прочный мир, надежную безопасность, взаимопонимание и доверие», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что подобные действия не останутся без ответа и не пройдут незамеченными. 

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял, что отношения НАТО и России сегодня находятся на низшей точке со времён холодной войны. Вместе с тем он заявил о необходимости поддерживать взаимодействие с Москвой. 

«Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений», — заявил он.

До этого в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым Столтенберг предложил восстановить формат «Россия — НАТО». Как рассказал председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, Лавров в ответ предложил достичь договорённостей по конкретным вопросам, чтобы «всё опять не свелось к безрезультатным разговорам на долгие годы» с публичным обвинением России «в страшных грехах».

В сентябре Сергей Лавров по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Душанбе отмечал, что Россия готова вести диалог с НАТО, но он должен быть профессиональным. 

«Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах», — отмечал глава МИД.

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