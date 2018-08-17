Цена знаний: в Росстате назвали регионы с самыми дорогими школьными учебниками, ранцами и тетрадями

В Росстате назвали субъекты России, в которых зарегистрированы самые высокие и низкие цены на школьные учебники, ранцы и тетради. По словам специалистов, в стоимость пособий заложены прежде всего транспортные расходы на их доставку в регионы, тогда как цена рюкзаков зависит главным образом от модели и качества. Сколько денег тратят родители на подготовку ребёнка к школе в разных областях страны — в материале RT.

Самые дорогие школьные учебники продаются в Бурятии (в среднем 700,87 рублей за штуку), Магаданской (648,38) и Сахалинской областях (642,30). Самые дешёвые — в Ярославской области (186,53), Удмуртии (216,29) и Севастополе (228,30). При этом средняя по России стоимость учебного пособия для общеобразовательной школы — 406,83 рубля. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT.

В ведомстве также назвали цены на школьный ранец, для покупки которого нужно приготовить в среднем 1838,29 рубля. Дороже всего этот товар стоит в Самарской (2907,12) и Архангельской (2775,75) областях, Ханты-Мансийском АО (2642,74) и Хабаровском крае (2642,60). Меньше всего — в Омской области (1086,63), Республике Алтай (1104,07) и Костромской области (1140,48).

Самые высокие цены на школьные тетради зарегистрировали в Ненецком АО (21,54), Магаданской (13,96) и Сахалинской (11,20) областях, а самые низкие — в Чечне (3,74), Кабардино-Балкарии (3,79) и Белгородской области (4,41). В среднем по стране одна тетрадь стоит 6,54 руб.

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Центральное снабжение

По словам члена комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Валерия Маркова, цена учебников зависит от расходов на их доставку в регионы. Однако стоимость пособий не должна превышать разумные пределы.

«Книги печатаются централизованно и завозятся. Там может быть разница только в транспортных расходах, которые закладываются в стоимость в тех или иных регионах. Потому что федеральные учебники в основном печатаются в Москве. Печатаются, конечно, и в некоторых других местах, но это всё равно допрасходы по доставке. Конечно, нужен вполне определённый контроль, чтобы цены не превышали разумные пределы. Здесь очень много зависит не только от сознательности бизнеса, но и от общественного контроля», — сказал сенатор.

Он добавил, что на цену школьных рюкзаков влияют не только логистические особенности регионов, но и многие другие параметры.

«Что касается ранцев, то здесь, безусловно, накладываются и транспортные расходы, но дело может быть несколько в ином. Линейка ранцев по стоимости есть не только в три, но и в пять, и в семь тысяч рублей. Цены самые разные — в зависимости от того, что предлагают для этого школьника: для девочки или мальчика, расцветка, наличие накладных карманов и ортопедической спинки, что сейчас очень многие родители хотели быть иметь, из какого материала сшиты», — пояснил Марков.

Качественным можно назвать рюкзак, который стоит от двух до трёх тысяч рублей, полагает парламентарий. Такой товар будет удовлетворять большинству предъявляемых к школьным ранцам требований.

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В свою очередь, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова рассказала, что учебные пособия для общеобразовательных школ оплачиваются государством.

«Родители в основном тратятся на школьную форму, тетрадки, ручки, пенал, портфель и так далее. А учебные пособия и учебники в соответствии с законом об образовании входят в перечень тех трат, на которые получает финансирование образовательная организация. Причём независимо от того, частная она или государственная. Если кто-то хочет единично что-то купить, то всегда есть возможность заказать по интернету недорого», — полагает Леткова.

Общественница также отметила, что для экономии средств родители объединяются и заказывают со скидкой у одного поставщика большое количество тетрадей, учебников и других необходимых школьных вещей для детей.

«Учебники дают в библиотеке»

Многодетная мать из Ростовской области Татьяна Сорокина воспитывает 17 детей, из которых 15 — школьного возраста. Она рассказала, что покупает учебники и «канцелярку» на оптовых точках — так ей удаётся заметно снизить расходы.

«Я покупаю всё на оптовых рынках, где в полцены дешевле — экономлю. Учебники нам сейчас дают в библиотеке. В этом году даже рабочие тетради будут давать в школьной библиотеке. А так я тоже беру на опте — ищу базы, где торгуют этими учебниками. Я же покупаю не один-два, а много. Поэтому у меня выходит скидка 40—50%, и я этим пользуюсь», — сказала Сорокина.

Председатель родительского комитета школы в микрорайоне Железнодорожный Лариса рассказала, что в целом на подготовку ребёнка к учёбе тратится более 20—30 тыс. рублей.

«Например, один карандаш, одна пачка цветных карандашей, ручка синяя, зелёная, красная, резинка, точилка. Пенал, если надо, рюкзак, школьная форма, спортивная форма и кроссовки или кеды к ней, сменная обувь. То есть ты должен купить две пары обуви — уличной и сменной, и другое. К школе минимум 20—30 тыс. уходит. Чтобы на подготовку меньше тратить, надо заранее покупать. Потому что к сентябрю всё дорожает. В начале июля я смотрела одну цену печатной тетради для «Окружающего мира», через неделю она подорожала на 20 рублей», — сказала Лариса.

В июле министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в скором времени школы России станут переходить на цифровой формат функционирования. При этом не планируется полностью заменять традиционные бумажные учебники электронными.