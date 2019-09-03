Цена жизни: Русскую девочку в Турции убили ради органов?

Автор:

Кучер Егор

История 16-летней Софьи Ланшаковой сейчас активно обсуждается как в профессиональной врачебной среде, так и на других уровнях. Однако история эта — большая трагедия для родителей ребёнка. С трудом верится, что уже после гибели девушки турецкие врачи, никому ничего не сказав, изъяли часть органов и отправили тело в Россию, даже не думая о последствиях.

Сложно также представить себе шок родителей, когда оказалось, что у их уже погибшего ребёнка отняли эти органы. К тому же у красноярской семейной пары есть справедливые вопросы к работе турецких медиков, которые, как утверждают родители, могли нарочно довести ситуацию до смерти ради органов.

В Турции же уверяют, что сделали всё, что смогли, а органы не изымались. Между тем процедура такого изъятия совершенно не противоречит турецким законам, врачи даже не обязаны были уведомлять об этом родителей девушки.

Закон о презумпции согласия на изъятие органов у умершего человека действует и в России. Однако в нашей стране он всё равно предполагает получение согласия родственников погибшего. Насколько действия турецких врачей этичны, они совершили преступление или действовали по закону, и какова должна быть реакция на произошедшее?

Трагедия в Турции

16-летняя Софья отправилась с родителями на отдых в Турцию в начале июля. 13 июля, когда семья уже была на турецком побережье, девушка пожаловалась на острые боли в животе, родители в тот же день обратились в частную клинику Аланьи.

Вечером самочувствие девушки резко ухудшилось, произошла первая остановка сердца, однако врачи добились возобновления его работы. Софье был поставлен диагноз «аппендицит», было принято решение перевести девушку в другую клинику, её перевезли на машине.

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По словам отца Софьи, Вячеслава Ланшакова, пациентке на вздувшийся живот накладывали горячую грелку и ставили капельницы. В госпитале девушка пробыла шесть часов, после чего, по словам турецких медиков, у неё была выявлена последняя, самая тяжёлая форма перитонита. Врачи решили отправить её в Анкару и посоветовали перевозку на вертолёте. Запросом транспортировки воздушным путём занималось, в том числе, консульство России, однако власти Турции отказали, сославшись на турецкие законы. Девушку решили отвезти на реанимобиле.

В пути состояние Софьи ухудшилось, врачи решили не рисковать и вернули её в реанимацию. Через несколько часов девушка скончалась после второй остановки сердца. Официальный диагноз — перитонит.

Родители Софьи уверены, что после смерти врачи изъяли часть органов из тела. Как сообщил источник красноярского телеканала ТВК, из тела были изъяты матка, яичники и часть кишечника. Родители же сделали вывод об этом по пятну крови на простыне, которой было накрыто тело. Мать Софьи, Татьяна, рассказала в интервью RT, что никакой крови там не должно было быть, так как девушке пытались запустить сердце, но не оперировали её.

Родители подозревают, что турецкие медики изъяли органы в соответствии с местным законом. Более того, в течение всего дня девушка не была прооперирована, тогда как врачи должны были действовать в экстренном порядке, однако драгоценное время было упущено.

Врачи обеих клиник, где была Софья, отрицают изъятие органов и возлагают ответственность на родителей, которые обратились за врачебной помощью слишком поздно — якобы через три дня, в течение которых они лечили ребёнка активированным углём, тогда как нужна была срочная операция. Мать это категорически отрицает и уже обратилась с заявлением в Следственный комитет, который изучит материалы дела после получения ответа на официальную ноту, направленную консульством России турецкой стороне.

Трагическая история 16-летней жительницы Красноярска поднимает целый ряд глобальных вопросов, имеющих отношение к медицинской этике и трансплантологии, и единого мнения по поводу того, правы ли были турецкие врачи или же они совершили преступление, нет.

Между этикой и трансплантологией

Телеканал «Царьград» ещё год назад поднимал тему «чёрных трансплантологов» и трансплантологии как таковой. Тогда специалисты отметили, что в России действует закон о презумпции согласия на изъятие органов у погибшего человека. Этот закон перекочевал ещё из советской законодательной базы. Считается, что если человек при жизни не заявил об обратном, то по умолчанию он согласен на посмертное донорство. В то же время по закону, если родные погибшего сразу после его смерти не дали согласия, то врачи уже не вправе отнять органы.

В Турции и странах Запада действует совершенно иная система. Западные страны давно наладили систему прижизненного согласия на посмертное донорство, многие европейцы выражают желание стать донорами после смерти, в США соответствующие отметки ставятся в водительском удостоверении, а в Турции действует жёсткий принцип — если данных о запрете нет, то врачи и не обязаны спрашивать согласия у родственников.

Как рассказал Царьграду врач-патологоанатом, медицинский эксперт Александр Эдигер, никакого смысла в изъятии матки и яичников у пациента нет, так как пересадка этих органов не производится. Возможно, имело место частичное изъятие тканей органов.

В процессе любой аутопсии или вскрытия происходит полное изъятие всех органов для последующего получения из них так называемых микрофрагментов. Это обычно небольшие кусочки, на основе которых потом проводится гистологическое исследование или судебно-химическое исследование. Окончательное изъятие органов, в принципе, не практикуется, за одним-единственным исключением, если речь идёт о токсикологии, то есть подозрении на введение яда неким образом… Но полное извлечение матки с яичниками — это некая странная ситуация. И, похоже, что Минздраву Турции не удастся объяснить это,

— сказал эксперт.

Когда Царьград беседовал с Александром Эдигером год назад, то врач обращал внимание на трудности российской трансплантологии. По его словам, в России врачи уже могут производить трансплантации любого уровня сложности, однако до сих пор эта сфера страдает от недостатка органов от погибших людей, так как родственники, как правило, выступают против их изъятия у покойного.

Как результат, подчёркивал тогда Эдигер, в России огромные очереди на трансплантацию органов больным, и очень часто люди погибают, так и не дождавшись жизненно необходимой им пересадки. Специалисты отмечали, пока закон в России «защищает больше права трупов, чем живых людей». Однако насколько этично поступать так, как, возможно, поступили в Турции, изъяв органы вообще без чьего-либо согласия?

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Протоиерей Андрей Ткачёв сказал Царьграду, что без согласия самого человека такие действия не должны считаться законными.

Медицинская этика предполагает информированное согласие. Человек должен при жизни засвидетельствовать своё согласие на использование его органов в случае его внезапной смерти. Если этого нет, то это грабёж высшей марки и это превращение в товар. То есть вся человеческая этика стоит на том, что нельзя человека делать товаром. Почему запрещена работорговля, сексуальная эксплуатация и разбор на органы? Потому что человек не может быть товаром. Но в данном случае мы видим, что технологии позволяют это делать,

— сказал он.

Как отметил протоиерей, Турция является исламской страной, и врачи должны знать, что по законам ислама действия по изъятию органов должны сурово караться — вплоть до смертной казни. К таким действиям одинаково нетерпимы как Христианство, так и Иудаизм, и Ислам, добавил он.

Комментируя историю 16-летней жительницы Красноярска, протоиерей Андрей Ткачёв отметил, что ради спасения жизни другого человека и с согласия донора при жизни такие вещи могут быть допустимы в случае внезапной смерти, но никак не «на продажу».

«Это взрослый человек, это личность. И человек может давать только личное согласие, только информированное согласие. Если байкер пишет, например, при жизни, что в случае, если он разобьётся, он разрешает брать свои печень, почки, если кому-то нужна помощь. Пожалуйста, здесь нет греха. Но если человек, имеющий паспорт, не совершает ничего подобного, есть полный запрет на подобные манипуляции», — отметил он.

Таким образом, возникают два вопроса. Первый — не имело ли место противоречие между законами России и Турции, из-за которого турецким властям и не нужно было никакого разрешения на изъятие каких угодно органов, а родителей не уведомили даже постфактум? И насколько этична такая практика?

Второй вопрос — не имело ли место умышленное умерщвление ради получения органов, которые не относятся к поставленному диагнозу? Возможно, были извлечены и другие органы?

На второй вопрос теперь должна ответить турецкая сторона, первое заключение о вскрытии тела Софьи Ланшаковой ожидается уже примерно через две недели. Правомочность поступка турецких медиков, если он имел место, будет оценивать Следственный комитет.

Первый вопрос отчасти сложнее. Когда тот или иной пациент оказывается на грани между жизнью и смертью и ему необходима срочная пересадка жизненно важного органа, то погибший человек, ставший донором, спасает чью-то жизнь. В то же время очевидно, что законодатели и медицинское сообщество всё же должны дать однозначный ответ о применении так называемой презумпции согласия. В данном случае у турецкой стороны есть возможность ссылаться на свои законы и защитить врачей в случае, если выяснится, что органы были вырезаны из тела.

Однако в российском законе должны быть определены случаи, когда изъятие не допускается или когда оно допускается для спасения жизни. А вовсе не так, как это, возможно, произошло в Турции, где врачи могли отнять органы безо всякого разрешения и для непонятных целей, не предоставив родителям девушки ничего, кроме справки о смерти с указанием диагноза. Такие действия должны уже не просто регламентироваться законом, а караться им на международном уровне.