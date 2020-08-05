Цена вопроса высока: названа причина отсутствия преемника у Путина

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

По мнению эксперта, такая ситуация не говорит о политическом кризисе

Согласно поправкам, которые были внесены в Конституцию РФ 4 июля, президент Владимир Путин сможет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Отсутствие достойного преемника политолог Алексей Макаркин объяснил целым рядом причин.

По мнению эксперта, в первую очередь, из-за отсутствия стабильности в мире смена правителя может стоить слишком много, поскольку далеко не каждый будет способен удержать ситуацию под контролем. Нельзя будет создать похожих условий, которые были во время президентства Д.А. Медведева.

"В тот раз Владимир Путин получил возможность вернуться в президентское кресло, (...), а сейчас такой расклад крайне маловероятен", – подчеркнул Макарин.

Во-вторых, выбор преемника усложняют и не совсем хорошие отношения России со странами Запада. Издание "Свободная Пресса" уточняет, что портиться они начали еще в 2008 году, когда Путин произнес свою известную "Мюнхенскую речь", а события 2014 года и вовсе привели к выходу РФ из "восьмерки" и санкциям.

Серьезно повлиять на внутреннюю политику РФ могут и предстоящие выборы в Штатах: развитие событий во многом будет зависеть от того, кто займет овальный кабинет в январе 2021 года.

Не стоит забывать и о других глобальных проблемах – пандемии, падении цен на нефть, мировом кризисе, войне в Сирии.

Напомним, что недавно в СМИ появились сообщения о том, что Москва может начать присоединять новые территории.