Цена вопроса: россияне назвали размер справедливой зарплаты

Более трети россиян, принявших участие в исследовании Общественной палаты, заявили, что справедливый минимум доходов для работающего человека должен быть выше 50 тыс. рублей в месяц. При этом 60% граждан признались, что сталкиваются с социальным неравенством из-за разницы в размерах доходов. Эксперты отмечают, что оперировать понятием средней зарплаты не вполне корректно и стоит учитывать территориальную специфику регионов, напрямую влияющую на цифры расходов и доходов.

Более трети россиян (35%) полагают, что справедливый минимум доходов работающего человека должен превышать 50 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в результатах исследования экспертов Общественной палаты, данные которого приводит РИА Новости.

Сообщается, что 31% респондентов назвали справедливым доходом сумму от 40 до 50 тыс. рублей, 20% опрошенных — 30—40 тыс. рублей, ещё 10% респондентов — 21—30 тыс. рублей.

В рамках исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления» 60% опрошенных заявили, что чаще всего сталкиваются с неравенством из-за разницы в размере доходов. По мнению 90% участников исследования, государство должно своей деятельностью нивелировать чрезмерную разницу в этом параметре. Также более половины респондентов не согласились с утверждением, что разрыв между бедными и богатыми — необходимое условие для процветания страны.

Исследование проводилось в рамках подготовки к международной конференции «От неравенства к справедливости: мировой опыт и решения для России». На её полях председатель движения в защиту человека труда, глава совета директоров НПК «Уралвагонзавод» Игорь Холманских отметил, что негативная реакция россиян вызвана тем, что большинство из них не получает тех денег, которые приводит статистика.

«По статистике, средняя заработная плата в России составляет порядка 47,5 тысячи рублей, в то же время, например, в Свердловской области она меньше 40 тыс. рублей, а в Москве в 2018 году составляла 85 тыс. рублей. Это вызывает резко негативную реакцию граждан, большинство из которых не видит таких денег в своих кошельках», — отметил Холманских.

«Мы оказались в ситуации, когда средняя зарплата — это фактор социальной нестабильности, фактор, вызывающий раздражение», — добавил он.

По словам эксперта, при описании экономической ситуации необходимо вместо показателя средней заработной платы использовать медианную зарплату. Он добавил, что в таком случае картинка станет менее красивой, но приблизит к реальному пониманию экономических возможностей граждан.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя RT результаты исследования, назвал указанную россиянами сумму приемлемой, однако призвал учитывать территориальную специфику российских регионов.

«Что касается уровня среднего дохода, который бы семью удовлетворил, да, на мой взгляд, где-то от 50 до 60 тыс. рублей на человека — это та приблизительно сумма, которая была бы среднеприемлемой. Но, учитывая географическую разницу и различные климатические условия жизни, я бы эту сумму увеличил на коэффициент с точки зрения нормативов проживания, средств существования для северных территорий. Там всё значительно дороже, и вполне естественно, что эти коэффициенты отражают исторически реальную сложившуюся разницу в расходах», — сказал он.

Сенатор добавил, что для достижения таких цифр необходимы соответствующие экономические возможности как государства, так и профессий, которые позволят такие деньги зарабатывать.

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В свою очередь член совета Конфедерации труда России Олег Бабич в беседе с RT заявил, что справедливым можно считать тот доход, который позволяет семье чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

«По большому счёту, это должен быть тот доход, который позволяет человеку свободно оперировать им для того, чтобы не думать о том, что завтра он будет кушать, как будет одеваться, будет ли обеспечена его семья, сможет ли он вырастить своих детей, отправить их в учебное заведение, в случае болезни лечить и так далее. Понятно, что в зависимости от конкретной экономической ситуации конкретный размер этого дохода может варьироваться. Те цифры, которые прозвучали, — 50 тыс. рублей, наверное, для регионов не таких, как Москва, Санкт-Петербург, более-менее справедливы», — отметил Бабич.

Собеседник RT уточнил, что размер справедливого дохода зависит от самоощущения людей и их психологического комфорта. Кроме того, он подчеркнул, что без участия государства такие глобальные вопросы решить невозможно, так как необходима комплексная социально-экономическая политика, которая нивелировала бы разницу в доходах граждан.

Эксперт отметил, что речь идёт прежде всего о вопросах перераспределения доходов. Бабич добавил, что во многих экономически развитых странах эта проблема решается путём введения прогрессивной шкалы налогообложения.

Отметим, что в августе 2019-го Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о медленном росте реальных доходов населения, поручив представить конкретные шаги для улучшения положения дел. В ноябре президент назвал скромными результаты этой работы, отметив, что реальные доходы населения являются одним из ключевых индикаторов экономического развития.

«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию», — сказал Путин.

Как подчеркнул президент, реальные доходы граждан — это важнейшее направление работы правительства, однако результаты на этом треке «пока скромные».