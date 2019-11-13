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Цена вопроса - 100 млрд долларов: Трамп рассказал Эрдогану, как избежать американских санкций

13 ноября 2019, 19:54  •  64 • В мире
Президент США Дональд Трамп сделал интересное предложение главе Турции Тайипу Эрдогану. Американские власти обещали ввести санкции против Анкары из-за покупки российских комплексов С-400. Но оказалось, что санкции можно легко отменить за торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Дональд Трамп решил пойти на переговоры с президентом Турции. По данным издания Washington Post, глава США предложил турецкому коллеге сделку на 100 миллиардов долларов и разрешение ситуации с санкциями. Письмо Трамп отправил турецкому политику на прошлой неделе.
Источники издания считают, что это предложение "приведёт в ярость" законодателей в палате представителей США. В прошлом месяце многие из них проголосовали за введение санкций против Турции.
Эрдоган посетил США 12-13 ноября. С Дональдом Трампом они говорили о войне в Сирии и закупке военной техники, которой занимаются турки. Военные заказали новейшие истребители, российские и американские системы ПВО С-400 и Patriot.
Отношения Турции и США накалились из-за закупок российских систем ПВО летом 2019 года. Американцы настаивали, что нужно отказаться от сделки и остановить свой выбор на американских комплексах Patriot. Турции грозили санкциями, но страна отказалась идти на уступки.

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