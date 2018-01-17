Цена украинской независимости 10 млрд. долларов • 879 • Аналитика



В мире проституции все регламентировано. Есть проститутки дорогие, которые за ночь могут заработать больше, чем некоторые честные труженики за всю свою жизнь, а есть дешевые потаскухи, которым грош цена. Политическая проституция, которой занимаются практически все украинские политики, сегодня работает по тому же самому принципу.



Хотите знать, сколько стоит украинская независимость? 10 млрд. долларов, что для 40 миллионной согласитесь, совсем немного.









Да, именно в 10 млрд. долларов оценил гидность нации нынешний режим в Киеве. Ровно такую сумму он получил в качестве аванса (сумма всех подачек за три года). Взамен он несколько лет раздавал обещания. Он рассказывал, что буквально завтра все будет исполнено, как того требуют кредиторы, а сам тем временем, даже не думал их выполнять. Не думал, потому, что их выполнение обозначают не только полную утрату Украиной остатков своей независимости, но и реальные тюремные сроки для многих нынешних представителей так называемой украинской элиты.



Закон об антикоррупционном суде Украины, это не рядовой документ. Его положения по задумке западных кукловодов, должны полностью отдать в их руки власть над 40 млн. страной. Этот орган будет иметь право судить любого чиновника Украины, от обычного клерка до президента и депутатов парламента включительно.







И совсем не случайно принятие закона об Антикоррупционном суде стало главным требованием организованного Вашингтоном Михомайдана во главе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Кстати, их в этом полностью поддержали все так называемые «друзья» Украины, страны ЕС, МВФ, ВБ, Венецианская комиссия и пр.



Принятие этого законопроекта лоббировалось всеми западными институтами, начиная с 2014 года, то есть с того самого момента, когда власть на Украине после государственного переворота перешла в руки нынешнего режима. И под обещания его принять МВФ, ВБ и ЕС давали Киеву деньги.



В 2014-16 годах Киеву было легко их давать. Но любому терпению рано или поздно приходит предел. Запад, устав от пустопорожних обещаний потребовал от Порошенко выполнения взятых на себя обязательств. И тут на Украине началось самое интересное. Нет, формально Киев не против все выполнить, но так как он это понимает.



То есть примерно также, как его западные «партнеры» понимали выполнение Будапештского меморандума, когда Украина отказывалась от ядерного оружия. Так что все честно.







Одни джентльмены стоят других.



Например, создаваемый при Антикоррупционном суде общественный совет, куда назначаются представители (внимание) стран «союзников» и доноров Украины, по мнению Вашингтона и МВФ, должен иметь право вето при назначении или снятии всех кандидатур на должность судей. То есть, фактически посол США и его европейские коллеги (плюс представители кредиторов) могут совершенно свободно распоряжаться судьбой любого украинского чиновника, включая президента. Вместо этого в АП предлагают, заменить право «вето», на совещательный голос.



На Банковой отлично понимают, что первыми под топор демократии попадут именно они. Ведь судить сегодня на Украине можно любого чиновника, ибо вся система власти пронизана коррупцией с низу до самого верха.



Кстати, информацию о «подвигах» слуг народа должны будут собирать еще две организации, созданные по инициативе Вашингтона НАБУ и САПУ.



При этом никто не собирается искоренять на Украине коррупцию. Боже упаси. В этом как раз и состоит главная фишка системы внешнего управления страной. Управлять ею можно только тогда, когда воруют все и на каждого есть компромат. В ином случае данная структура теряет всяческий смысл. Красть киевские чиновники могут сколько угодно. Но все эти дела накапливают материалы и кладутся под сукно до того момента, пока тот или иной чиновник не пойдет против воли своих хозяев. Близкие выстрелы с дальним прицелом



Как это работает, мы увидели осенью 2017 года, когда вдруг, после двухлетнего забытия из нафталина были вытащены две папочки. В одной описывались «подвиги» сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, а в другой махинации предприятий, принадлежащих украинскому президенту Петру Порошенко. Скандал получился знатный, но Киев сумел тогда отбиться от «общественного мнения» своей страны, которое проявило к великому сожалению США странное равнодушие к таким «вопиющим» преступлениям.



Прекрасно понимая, всю опасность для себя судебной структуры сформированной подобным образом, киевская власть делала все, чтобы не выполнять взятых на себя ранее обязательств.



А судя по письму написанного МВФ, в адрес украинской власти, и которое стало достоянием гласности, такие обещания были.



Итак, как уже писалось выше, любому терпению приходит предел. Увидев, что власть на Украине вышла из под их контроля, Запад сегодня намерен либо добиться своего, либо Порошенко, по ее замыслу сменит кто-то другой, более договороспособную. А значит стоит ожидать резкого противостояние олигархических и националистических структур с киевским режимом. И все это будет "приправлено" в условиях дальнейшим обострением внутриполитического кризиса и хаоса на Украине.







Получится что-то у американцев или нет поглядим, а пока киевские чиновники напоминают мне американских так называемых «звезд», которые сейчас массово заявляют, что много много лет назад их изнасиловали. То есть, когда начиналась их карьера, они считали нормальным переспать с продюсером и тем самым открыть себе дорогу в большой шоу-бизнес, который живет по таким, аморальным правилам уже много десятилетий. А сейчас они строят из себя «недотрог» и заявляют, что их просто изнасиловали... В мире проституции все регламентировано. Есть проститутки дорогие, которые за ночь могут заработать больше, чем некоторые честные труженики за всю свою жизнь, а есть дешевые потаскухи, которым грош цена. Политическая проституция, которой занимаются практически все украинские политики, сегодня работает по тому же самому принципу.Хотите знать, сколько стоит украинская независимость? 10 млрд. долларов, что для 40 миллионной согласитесь, совсем немного.Да, именно в 10 млрд. долларов оценил гидность нации нынешний режим в Киеве. Ровно такую сумму он получил в качестве аванса (сумма всех подачек за три года). Взамен он несколько лет раздавал обещания. Он рассказывал, что буквально завтра все будет исполнено, как того требуют кредиторы, а сам тем временем, даже не думал их выполнять. Не думал, потому, что их выполнение обозначают не только полную утрату Украиной остатков своей независимости, но и реальные тюремные сроки для многих нынешних представителей так называемой украинской элиты.Закон об антикоррупционном суде Украины, это не рядовой документ. Его положения по задумке западных кукловодов, должны полностью отдать в их руки власть над 40 млн. страной. Этот орган будет иметь право судить любого чиновника Украины, от обычного клерка до президента и депутатов парламента включительно.И совсем не случайно принятие закона об Антикоррупционном суде стало главным требованием организованного Вашингтоном Михомайдана во главе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Кстати, их в этом полностью поддержали все так называемые «друзья» Украины, страны ЕС, МВФ, ВБ, Венецианская комиссия и пр.Принятие этого законопроекта лоббировалось всеми западными институтами, начиная с 2014 года, то есть с того самого момента, когда власть на Украине после государственного переворота перешла в руки нынешнего режима. И под обещания его принять МВФ, ВБ и ЕС давали Киеву деньги.В 2014-16 годах Киеву было легко их давать. Но любому терпению рано или поздно приходит предел. Запад, устав от пустопорожних обещаний потребовал от Порошенко выполнения взятых на себя обязательств. И тут на Украине началось самое интересное. Нет, формально Киев не против все выполнить, но так как он это понимает.То есть примерно также, как его западные «партнеры» понимали выполнение Будапештского меморандума, когда Украина отказывалась от ядерного оружия. Так что все честно.Одни джентльмены стоят других.Например, создаваемый при Антикоррупционном суде общественный совет, куда назначаются представители (внимание) стран «союзников» и доноров Украины, по мнению Вашингтона и МВФ, должен иметь право вето при назначении или снятии всех кандидатур на должность судей. То есть, фактически посол США и его европейские коллеги (плюс представители кредиторов) могут совершенно свободно распоряжаться судьбой любого украинского чиновника, включая президента. Вместо этого в АП предлагают, заменить право «вето», на совещательный голос.На Банковой отлично понимают, что первыми под топор демократии попадут именно они. Ведь судить сегодня на Украине можно любого чиновника, ибо вся система власти пронизана коррупцией с низу до самого верха.Кстати, информацию о «подвигах» слуг народа должны будут собирать еще две организации, созданные по инициативе Вашингтона НАБУ и САПУ.При этом никто не собирается искоренять на Украине коррупцию. Боже упаси. В этом как раз и состоит главная фишка системы внешнего управления страной. Управлять ею можно только тогда, когда воруют все и на каждого есть компромат. В ином случае данная структура теряет всяческий смысл. Красть киевские чиновники могут сколько угодно. Но все эти дела накапливают материалы и кладутся под сукно до того момента, пока тот или иной чиновник не пойдет против воли своих хозяев.Как это работает, мы увидели осенью 2017 года, когда вдруг, после двухлетнего забытия из нафталина были вытащены две папочки. В одной описывались «подвиги» сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, а в другой махинации предприятий, принадлежащих украинскому президенту Петру Порошенко. Скандал получился знатный, но Киев сумел тогда отбиться от «общественного мнения» своей страны, которое проявило к великому сожалению США странное равнодушие к таким «вопиющим» преступлениям.Прекрасно понимая, всю опасность для себя судебной структуры сформированной подобным образом, киевская власть делала все, чтобы не выполнять взятых на себя ранее обязательств.А судя по письму написанного МВФ, в адрес украинской власти, и которое стало достоянием гласности, такие обещания были.Итак, как уже писалось выше, любому терпению приходит предел. Увидев, что власть на Украине вышла из под их контроля, Запад сегодня намерен либо добиться своего, либо Порошенко, по ее замыслу сменит кто-то другой, более договороспособную. А значит стоит ожидать резкого противостояние олигархических и националистических структур с киевским режимом. И все это будет "приправлено" в условиях дальнейшим обострением внутриполитического кризиса и хаоса на Украине.Получится что-то у американцев или нет поглядим, а пока киевские чиновники напоминают мне американских так называемых «звезд», которые сейчас массово заявляют, что много много лет назад их изнасиловали. То есть, когда начиналась их карьера, они считали нормальным переспать с продюсером и тем самым открыть себе дорогу в большой шоу-бизнес, который живет по таким, аморальным правилам уже много десятилетий. А сейчас они строят из себя «недотрог» и заявляют, что их просто изнасиловали... Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy) Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 879 Источник Похожие новости Близкие выстрелы с дальним прицелом «Арабская весна» трансформируется в «кавказскую» Александр Проханов. Президент Путин и хирург Пирогов

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