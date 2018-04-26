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Цена трагедии: на какие компенсации могут рассчитывать пострадавшие от нападения в школе Стерлитамака

26 апреля 2018, 00:24  •  45 • В России
В распоряжении RT оказались уточнённые данные о состоянии учеников и преподавателей школы №1 в Стерлитамаке, пострадавших при нападении на них вооружённого канцелярским ножом старшеклассника. Характер травм говорит о том, что на одну из девочек подросток напал со спины, а учительница пыталась обороняться. По данным RT, потерпевшие будут подавать гражданские иски о взыскании компенсаций. Они могут рассчитывать на выплаты в несколько сот тысяч рублей.
 
РИА Новости
 

Оружие из пенала

В распоряжении RT оказались уточнённые данные о состоянии школьниц и учительниц Стерлитамака, пострадавших от нападения на них старшеклассника, вооружённого канцелярским ножом.

Так, девушка, которая испугалась и выпрыгнула из окна, получила перелом поясничного позвонка и правой ноги, а также контузию лёгкого. 

Ещё одной школьнице подросток ударил ножом в спину и нанёс несколько ранений в грудь. У учительницы информатики Екатерины Першиной — раны на левом бедре, предплечье и на груди. Она потеряла много крови.

У всех пострадавших после выписки из больницы останутся шрамы, а выпрыгнувшая из окна девочка может столкнуться с серьёзными проблемами из-за травмы позвоночника. В ближайшее время родители пострадавших детей и учительница информатики подадут гражданские иски с требованием компенсировать вред здоровью, а также моральный вред, нанесённый им нападавшим. 

  • РИА Новости

Таким же образом поступили пострадавшие в истории со «школьным стрелком» Сергеем Гордеевым в Москве. Напомним, 3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей Гордеев, вооружённый карабином и винтовкой, застрелил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников, а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного.

Как пояснил RT юрист Владимир Левин, защищавший Сергея Гордеева, родители нападавшего в Стерлитамаке, скорее всего, будут добиваться того, чтобы иски были направлены не к ним, а к их сыну.

«Им это выгодно, потому что с самого подростка нечего взять, — пояснил Владимир Левин. — Да, сейчас ему 17 лет и юридически он не полностью отвечает за произошедшее. Однако пока будет идти следствие, он вполне может успеть отметить совершеннолетие, и это повлияет на рассмотрение дела в суде».

Для того чтобы определить размер компенсаций, потерпевшие приносят документы из медицинских учреждений (больничный лист, выписки из истории болезни), подтверждение размера вреда здоровью (заключения медэкспертов по уголовному делу), а также обращаются к психиатру или психологу с тем, чтобы подтвердить факт морального вреда.

Согласно практике российских судов, размеры компенсаций при среднем вреде здоровью (школьница и учительница, получившие порезы) колеблются от 60 000 до 480 000 рублей. При тяжком вреде здоровью, как в случае с выпрыгнувшей из окна школьницей, размер компенсации может превысить полмиллиона рублей.

Однако, по словам юриста, на размер суммы компенсации может сильно повлиять тот факт, что Стерлитамак — небогатый город. Суд сделает поправку на средний уровень дохода в регионе.

Знали, но не замечали

Напомним, нападение на школу в Башкирии произошло утром в среду, 18 апреля, во время первого урока. По данным Следственного комитета, девятиклассник ворвался в кабинет информатики, где находились его одноклассники, ранил одну из девочек и учительницу информатики.

Как позже выяснилось, 17-летний девятиклассник состоял на учёте у школьного психолога из-за склонности к насилию и экстремизму. По словам знакомых, он был фанатом подростков, устроивших стрельбу в американской школе «Колумбайн», к тому же несколько лет вёл дневник, куда записывал фамилии своих обидчиков.

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