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Цена тепла: представитель Зеленского предупредил о «сложной зиме» для Украины

20 августа 2019, 12:39  •  148 • Украина
Предстоящий отопительный сезон на Украине может оказаться непростым на фоне проблем с запасами угля и споров с «Газпромом» по транзитным вопросам. Об этом заявил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус. По его словам, запасы угля на тепловых электростанциях на 40% меньше прошлогодних показателей. Кроме того, ранее «Нафтогаз» предупреждал о риске срыва отопительного сезона из-за долгов региональных коммунальщиков. Эксперты полагают, что для выхода из сложившейся ситуации руководству Украины стоит переключиться с обсуждения внешнеполитических вопросов на решение внутренних экономических проблем.
 
Reuters © Gleb Garanich
 

На Украине опасаются, что предстоящий отопительный сезон в стране может быть осложнён из-за низких запасов угля на складах теплогенерирующих компаний и продолжающихся споров с «Газпромом». Об этом после совещания Владимира Зеленского с членами кабмина по ситуации на рынке электроэнергии заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус.

«Есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах», — заявил Герус на брифинге, добавив, что объёмы запасов сейчас на 40% меньше аналогичных показателей 2018 года.

«Мы имели сложную дискуссию с компаниями тепловой генерации, в частности с крупными, и подчёркивали, что нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа ради получения высоких тарифов. Мы хотели бы, чтобы это не повторялось и компании держали достаточные объёмы угля на складах», — подчеркнул представитель Зеленского.

Герус выразил опасение, что предстоящий зимний сезон также будет «сложным» из-за существующих споров с российской компанией «Газпром» по поводу транзита газа. Специалист полагает, что этот фактор может повлиять на украинский рынок голубого топлива.

Отметим, что с 1 июня вступил в силу запрет на поставки из России на Украину нефтепродуктов, нефти и угля. Как отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев, эти меры были введены в ответ на санкции Киева. По данным на начало августа, поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%.

Так, по информации газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, экспорт российского угля на Украину сократился в июне по сравнению с тем же месяцем 2018 года на 85,3% (750 тыс. тонн) — до 129,3 тыс. тонн.

На этом фоне в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины сообщали, что по состоянию на 19 августа запасы угля на складах ТЭС украинских энергогенерирующих компаний упали на 46% относительно прошлогодних показателей. Речь идёт о 753,4 тыс. тонн угля, что на 639,2 тыс. тонн меньше запасов в аналогичный период 2018 года.

«Нафтогаз» предупреждает

До высказываний Геруса о возможных трудностях предстоящего отопительного сезона на Украине заявили в «Нафтогазе». В последние месяцы представители компании неоднократно говорили об отдельных населённых пунктах на Украине, которые зимой могут остаться без отопления.

В частности, в «Нафтогазе» упомянули посёлок городского типа Рогань в Харьковской области, долги которого за газоснабжение достигли 11,7 млн гривен. В начале августа в компании сообщили об угрозе срыва отопительного сезона в Одессе — также по причине задолженности.

По информации пресс-службы «Нафтогаза», общая задолженность АО «Одесская ТЭЦ» и КП «Теплоснабжение города Одессы» достигла почти 1,7 млрд гривен.

В июле «Нафтогаз» предупредил о возможных проблемах с отопительным сезоном в городе Смела Черкасской области. По данным компании, местное предприятие «Смилакомунтеплоэнерго» должно «Нафтогазу» 80,8 млн гривен.

Напомним, что Украина уже несколько лет не закупает газ у России напрямую, осуществляя так называемые реверсные поставки голубого топлива. Эксперты неоднократно отмечали, что за этой формулировкой кроется перепродажа Киеву российского газа по более высокой цене.

Между Россией и Украиной действует контракт по транзиту газа, но это соглашение истекает 1 января 2020 года, и новой договорённости пока нет. Российская сторона в конце июля предложила продлить контракт на текущих условиях, а также обсудить вопрос возобновления прямых закупок газа. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Мы дождёмся, когда начнутся трёхсторонние консультации, когда будет избрано новое правительство (Украины. — RT) и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на существующих условиях», — сказал он.

Комментируя сложившуюся ситуацию, политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что подобные проблемы всегда можно решить при помощи диалога. Вместе с тем он полагает, что ситуация продолжит оставаться непростой.

«Судя по тому, как Россия вела себя предыдущие годы, невзирая на порой хамское поведение украинских партнёров, в России спокойно реагировали на все выходки и подходили прагматично», — сказал собеседник RT.

По его мнению, дальнейшее развитие событий зависит от того, как поведёт себя украинская сторона и хватит ли у неё прагматичного подхода.

«Можно только предположить, что Россия никогда не закрывала возможность переговоров, и она к этому готова», — заключил эксперт.

В свою очередь, экономист Александр Охрименко придерживается мнения, что сложившаяся ситуация очень политизирована и запущена. По мнению эксперта, украинское руководство больше занято политикой, нежели экономикой, но для решения текущих проблем говорить нужно именно об экономике.

«У них множество различных политических вопросов, начиная с Конституции и заканчивая вопросами международного сотрудничества. Постоянно ведутся разговоры о дружбе стран, о дружбе с США. Сейчас сложилась такая ситуация, когда новому руководству страны не модно говорить о экономике Украины. Я не вижу желания готовиться к зиме», — сказал эксперт в разговоре с RT.

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