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Цена свободы: С Меган Маркл потребовали $229 тысяч

01 октября 2020, 18:50  •  118 • В мире
Свобода от королевских обязанностей обходится супруге принца Гарри всё дороже. С Меган Маркл потребовали $228,8 тысячи - она проиграла суд против британского издания Mail on Sunday.
Второй раунд судебного разбирательства по делу о публикации письма Меган Маркл к отцу окончился победой таблоида Mail on Sunday. Теперь бывшая герцогиня, которая изначально являлась истцом в этом деле и планировала сорвать неплохой куш с ушлых журналистов, сама должна выплатить почти $229 тысяч в качестве компенсации судебных издержек.
Ранее жена принца Гарри подала в суд на еженедельное издание Mail on Sunday, издаваемое Associated Newspapers Ltd, за публикацию без её согласия письма, которое она написала отцу. Известно, что у Томаса Маркла сложные отношения с наследницей, он не раз высказывался против её брака и даже не присутствовал на её свадьбе.
В ходе последнего заседания обнаружились новые факты - в частности, адвокаты ANL заявили, что герцогиня Сассекская "сотрудничала с авторами издания для изложения своей версии событий".
В итоге Высокий суд Лондона решил, что Меган Маркл неправа и должна оплатить судебные издержки ответчика в сумме £178 тысяч ($228,8 тысячи или около 18 млн рублей). Наверняка это больно ударит по бюджету молодой семьи - у Гарри и Меган пока так и нет источника стабильного дохода в США. Даже роскошный особняк в пригороде Санта-Барбары им, по слухам, купил отец Гарри, принц Чарльз.

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