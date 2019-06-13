Цена «развода»: сможет ли следующий премьер Великобритании решить вопрос о брексите в пользу страны

Странам — членам ЕС необходимо подготовиться к выходу Великобритании из союза без заключения соответствующего договора. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которая также указала на сохраняющуюся неопределённость по вопросу брексита в Соединённом Королевстве. Между тем в самой Британии Консервативная партия готовится к выборам нового лидера и премьер-министра. По мнению экспертов, наибольшие шансы занять эту должность — у экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона. Однако ни у него самого, ни у его оппонентов нет конкретного плана действий по вопросу выхода государства из ЕС, считают аналитики.

Еврокомиссия (ЕК) призвала страны — члены ЕС приготовиться к сценарию «жёсткого» брексита — выходу Великобритании из сообщества без заключения соответствующего договора. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте высшего органа исполнительной власти Евросоюза.

«Комиссия напоминает, что на всех заинтересованных сторонах лежит ответственность за подготовку ко всем возможным сценариям. И поскольку сценарий без сделки остаётся в их числе, комиссия настоятельно призывает все заинтересованные стороны воспользоваться дополнительным временем, появившимся в результате отсрочки, чтобы обеспечить принятие всех мер, необходимых для подготовки к выходу Великобритании из ЕС», — говорится в документе.

Как уточняет ЕК, в связи с брекситом странам — членам ЕС необходимо продумать способы решения нескольких важных социально-экономических вопросов: порядка предоставления вида на жительство, социального обеспечения, налогового и таможенного регулирования, оказания банковских и медицинских услуг, поставки лекарств, рыбной ловли.

Еврокомиссия отметила, что сценарий без сделки не предполагает какого-либо переходного периода. Его реализация чревата «серьёзными негативными экономическими последствиями». Также ЕК обратила внимание на сохраняющуюся в Соединённом Королевстве «неопределённость» по вопросу брексита.

Штаб-квартира Еврокомиссии

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«Штраф за непослушание»

Старт процедуры выхода Великобритании из ЕС постоянно откладывался из-за отказа парламента страны ратифицировать соглашение, которое заключила с Брюсселем премьер-министр Тереза Мэй. 24 мая после безуспешных попыток переубедить законодателей она заявила об отставке. 7 июня Мэй сложила с себя полномочия председателя Консервативной партии и главы правительства.

Новый лидер тори и премьер-министр должен быть выбран в 20-х числах июля в ходе многоэтапной процедуры внутрипартийного голосования. Первый раунд запланирован на 13 июня. На текущий момент претендентами на ключевой пост являются десять политиков. Наибольшие шансы на успех, как полагают британские СМИ и эксперты, у экс-главы МИД Бориса Джонсона.

Выступая с программной речью 12 июня, бывший министр иностранных дел пообещал, что Соединённое Королевство покинет ЕС 31 октября 2019 года. Эта дата была согласована с Брюсселем правительством Терезы Мэй.

Джонсон заявил, что пришло время положить конец сомнениям и «ослабляющей страну неопределённости». Себя он назвал «подходящим человеком для того, чтобы повести эту страну вперёд».

Однако Джонсон воздержался от объявления конкретного плана действий по брекситу. В частности, он сообщил о готовности заключить с Брюсселем новую сделку, но не озвучил, на каких условиях. Также экс-министр заявил о готовности реализовать «жёсткий» сценарий выхода Великобритании из состава ЕС, если не будет найден компромисс.

В беседе с RT доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина отметила, что в британском обществе существует запрос на брексит. Выход из Евросоюза — вопрос номер один для политиков.

«Почти все кандидаты на пост премьер-министра позиционируют себя сторонниками выхода из ЕС без сделки. Однако ни у одного из них, включая Джонсона, нет представления о том, как действовать: на каких условиях заключать новый договор или как преодолевать последствия «жёсткого» брексита», — отметила Ерёмина.

Одной из основных проблем в отношениях Лондона и Брюсселя является вопрос о выплате Великобританией своеобразной компенсации за выход из ЕС без заключения сделки. Европейцы настаивают на том, чтобы Соединённое Королевство перечислило «отступные» в размере £39 млрд ($50 млрд).

9 июня в интервью газете The Sunday Times Джонсон заявил, что не собирается расплачиваться за «развод» с Евросоюзом: «Нашим друзьям и партнёрам необходимо понять, что деньги будут удерживаться до того момента, пока у нас не будет ясности относительно дальнейших действий».

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

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© Henry Nicholls

В комментарии RT политолог Дмитрий Дробницкий назвал денежные претензии ЕС «штрафом за непослушание». Джонсон, по мнению эксперта, пытается заработать политические очки на обещаниях, что якобы сможет найти выгодный для Лондона вариант брексита.

«Своей риторикой Джонсон водит за нос общественное мнение Великобритании. Дело в том, что «жёсткий» вариант брексита автоматически снимет вопрос о выплате компенсации. Если Лондон покинет ЕС без сделки и каких-либо условий (а Джонсон говорит, что готов на такой сценарий), то на каком основании Британия будет платить Брюсселю «отступные»? Джонсон пытается демонстрировать лидерские качества, уверенность, но чёткого плана действий у него нет», — рассуждает Дробницкий.

«Не продвинулись ни на шаг»

По информации газеты Financial Times, Великобритания не готова к выходу из Евросоюза без заключения сделки. Со ссылкой на внутренний документ правительства журналисты сообщили, что Соединённое Королевство может столкнуться, в частности, с серьёзным дефицитом медикаментов в случае «жёсткого» брексита. Властям потребуется от шести до восьми месяцев, чтобы увеличить запасы лекарств до необходимого уровня.

Митинг за независимость Шотландии

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© Russell Cheyne

Также, как пишет Financial Times, у Великобритании будет недостаточно времени для оборудования таможенных пунктов с Евросоюзом. Кроме того, на повестке дня неизбежно возникнет вопрос оформления таможенной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия (так называемый ирландский бэкстоп).

«Это очень болезненная и, наверное, самая сложная проблема для Великобритании. Между двумя регионами отсутствуют пункты пропуска и какие-либо ограничения на перемещение людей и товаров. При «жёстком» брексите Лондону придётся каким-либо образом регулировать товарооборот. Это приведёт к оформлению границы, что противоречит мирным соглашениям 1998 года», — пояснила Ерёмина.

Ирландский бэкстоп, как полагают часть парламентариев Соединённого Королевства, может привести к росту сепаратистских настроений и подрыву мирных договорённостей. Ситуация для британской государственности осложняется планами правительства Шотландии провести референдум о независимости. Голосование может состояться до 2021 года.

«Сепаратистские настроения в Соединённом Королевстве будут возрастать, но вспышек насилия ожидать не стоит. Оптимальный вариант выхода из ситуации с таможенной границей, на мой взгляд, в принципе отсутствует. Если Лондон откажется устанавливать её в Северной Ирландии, то британские компании неизбежно понесут большие экономические потери, а если всё-таки пункты пропуска будут открыты, то это осложнит политическую обстановку в регионе», — прогнозирует Ерёмина.

Дмитрий Дробницкий считает, что почти за три года после референдума о выходе Соединённого Королевства из ЕС британские власти, «по сути, не продвинулись ни на шаг». Провал брексита эксперт объясняет некомпетентностью правительства Терезы Мэй и активным противодействием Брюсселя.

«Парадокс в том, что кабинет министров Мэй состоял из людей, не поддерживавших выход страны из Евросоюза. Неудивительно, что политика по брекситу потерпела поражение. В Брюсселе это понимали и пользовались нерешительностью Лондона, шантажируя тарифами на импорт. Сегодня Британии ничего не остаётся, как на свой страх и риск покинуть ЕС без сделки и готовиться к серьёзному обострению всех внутренних противоречий», — подытожил Дробницкий.