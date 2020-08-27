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Цена разрыва: в конгрессе подсчитали возможные затраты Пентагона в случае непродления СНВ-III

27 августа 2020, 15:25  •  64 • В мире
Отказ от продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) может обойтись Пентагону в $439 млрд. Эти деньги пойдут на модернизацию и наращивание ядерных сил страны. Соответствующий вывод содержится в опубликованном докладе бюджетного управления конгресса США. Авторы документа считают, что в случае прекращения действия соглашения РФ и США могут сохранить статус-кво или предпринять меры «для компенсации отсутствия ограничений по договору». По мнению экспертов, доклад конгресса — это своего рода подготовка к возможной непролонгации договора.
 
Запуск межконтинентальной ракеты США, 2 августа 2017 Reuters © U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley
 

Непролонгация договора о сокращении стратегических наступательных вооружений может повлечь за собой серьёзные траты со стороны Пентагона в ближайшие несколько десятилетий. Об этом говорится в опубликованном докладе бюджетного управления конгресса США.

Авторы документа рассмотрели несколько вариантов развития событий, если ДСНВ не будет продлён.

«В случае прекращения действия договора в 2021 году США и Россия могут ответить на это сохранением статуса-кво. В качестве альтернативы они могли бы предпринять различные меры для компенсации отсутствия ограничений по договору, возможно, для решения проблемы реального или предполагаемого наращивания сил другой стороной», — говорится в докладе.

Отмечается также, что в последнем случае США могут вернуться к лимитам, прописанным в Договоре о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) 2002 года, СНВ-II или СНВ-I.

При возвращении к ограничениям, которые были прописаны в СНП, серьёзного роста затрат со стороны Пентагона не ожидается. В двух других случаях американские аналитики выделяют два возможных пути развития событий. Первый — увеличение числа боеголовок на уже существующих средствах доставки. Этот подход в бюджетном управлении конгресса США назвали «наименее затратным». Второй — увеличение числа средств доставки (бомбардировщики, подлодки и ракеты), который специалисты считают «более гибким подходом». Также не исключается комбинация этих вариантов.

«Если бы Пентагон нарастил силы до уровня установленных в СНВ-I лимитов, то при наименее затратном подходе его единовременные расходы выросли бы на сумму от $88 млрд до $149 млрд, а ежегодные издержки — на сумму от $4 млрд до $10 млрд. При более гибком подходе единовременные расходы Пентагона могли бы вырасти на сумму от $410 млрд до $439 млрд, а ежегодные издержки — на сумму от $24 млрд до $28 млрд», — сообщается в докладе.

При этом указывается, что общие производственные затраты составили бы сумму почти втрое превышающую ту, «которую в настоящее время Министерство обороны планирует потратить на производство в ближайшие несколько десятилетий».

Кроме того, в докладе подчёркивается, что приведённые оценки не включают дополнительные расходы на производство новых боеголовок, строительство баз и тренировочных центров, а также модернизацию производства, если возникнет такая необходимость.

  • Капитолий
  • Reuters
  • © Erin Scott

В документе также изложены последствия, с которыми могут столкнуться Россия и США, если договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не будет продлён.

«Прекратится проведение процедур по повышению транспарентности и укреплению доверия, предусмотренные в СНВ-III и предыдущих договорах, и в этом случае обе стороны утратят возможность напрямую получать информацию о возможностях своего противника», — сообщают авторы доклада.

Кроме того, говорится, что без инспекций на местах, обмена информацией и ограничений на шифрование текстовых полётных данных «с течением времени будет расти уровень неопределённости в отношении сил друг друга».

«Например, отсутствие конкретных знаний о силах другой стороны может побудить Соединённые Штаты к расширению своего разведывательного потенциала или развитию противоракетной обороны, чтобы перестраховаться от неизвестности в отношении намерений другой стороны», — указывается в документе.

Отмечается также, что Соединённые Штаты могут «сделать выбор в пользу обычного сдерживания» посредством увеличения своих ракетных сил или в пользу наращивания собственного потенциала «для урегулирования региональных конфликтов за счёт расширения нестратегических ядерных сил».

«Решение о непродлении»

 

Напомним, срок действия договора СНВ-III, подписанного десять лет назад, истекает в феврале 2021 года. Москва не раз заявляла о готовности продлить документ. Однако Вашингтон так и не сообщил о своём окончательном решении относительно судьбы соглашения. Вместо этого Соединённые Штаты выдвигают условия для заключения нового договора, который бы заменил СНВ-III. В частности, американская сторона выступает за привлечение Китая к переговорам несмотря на то, что в Пекине неоднократно отказывались от этого.

Возможность продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений обсуждалась на последних российско-американских консультациях по стратегической стабильности, состоявшихся 16—18 августа.

Как сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, на встрече «США настаивали на важности трёхстороннего соглашения с участием КНР».

«Для нас же более предпочтительным форматом мог бы стать «пентагон» — участие в переговорах всех пяти официальных ядерных держав. Но добровольно», — отметил дипломат на своей странице в Twitter.

Напомним, помимо РФ, Соединённых Штатов и Китая, ядерным оружием обладают также Великобритания и Франция.

При этом, по словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, ввиду неготовности вышеперечисленных стран примкнуть к переговорам по контролю над вооружениями, Вашингтон и Москва должны сосредоточиться на двусторонних контактах.

Рябков также заметил, что стороны «стремятся определить вопросы, по которым прогресс возможен». Он также подчеркнул, что российская сторона выступает за пролонгацию СНВ-III, однако не готова за это «платить какую-либо цену».

Как полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, «решение о непродлении СНВ-III нынешняя администрация США уже приняла довольно давно», однако сейчас не может об этом заявить из-за внутриполитических причин.

«Мандат нынешнего американского руководства истекает, поэтому официально оно не может принять решение о непролонгации — его нужно будет озвучить в феврале или в конце января, ведь именно тогда появится возможность всё юридически оформить. Поэтому в Вашингтоне сейчас и тянут время, делая вид, что они о чём-то ещё раздумывают. При этом, если Трамп не переизберётся, может возникнуть ситуация, при которой новая администрация, не имеющая принципиальных возражений против пролонгации, просто не успеет этого сделать», — отметил аналитик в разговоре с RT.

  • Во время запуска межконтинентальной ракеты США
  • Reuters
  • © U.S. Air Force / Michael Peterson

«Не смогут сохранить статус-кво»

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При этом взять на себя ответственность за прекращение действия СНВ-III Трамп сейчас не готов, поскольку «это не добавит ему предвыборных очков», считает Брутер. Впрочем, он не исключил, что действующий президент в случае переизбрания всё-таки передумает и согласится на продление.

Как пояснил политолог Александр Асафов, «американцы считают ДСНВ устаревшим и несправедливым, поскольку он не даёт очевидных преимуществ США».

«Например, договор не включает в себя сдерживание Китая, а это принципиальная задача для нынешней администрации и президента Трампа», — указал эксперт в беседе с RT.

По этой самой причине американские политики и готовят доклады, в которых уже просчитывают траты в связи с прекращением действия СНВ-III, отметил Асафов.

«Это своего рода подготовка к возможной непролонгации соглашения. Документ, подготовленный в конгрессе, не исключает возникновения новых угроз, а также увеличения бюджета американской оборонки, что только вдохновляет Пентагон», — полагает аналитик.

Брутер, в свою очередь, прогнозирует, что если договор не будет пролонгирован, Россия и США «не смогут сохранить статус-кво».

«Расхождение позиций для этого слишком велико между странами, а доверие находится на очень низком уровне. Очевидно, что развитие новых систем вооружений будет происходить достаточно быстро, и поэтому никто себя сдерживать в этом особо не будет», — отметил эксперт.

По мнению Брутера, если Трампа вновь изберут на пост президента, он будет готов пойти на «дополнительные траты» в случае непродления СНВ-III.

  • Запуск межконтинентальной ракеты США
  • Reuters
  • © Scott Howe / U.S. Dept of Defense

«До выборов же Вашингтон продолжит прятаться за формулой того, что к переговорам надо привлечь Китай, прекрасно осознавая, что Пекин на это не пойдёт. Кроме того, пока различные части политической элиты США не придут к какому-то более или менее консенсусному мнению, никакого реального движения вперёд не будет», — спрогнозировал аналитик.

При этом, как подчеркнул Брутер, если всё закончится прекращением действия ДСНВ, «это отрицательно скажется на международной безопасности».

«Доверия станет меньше, а оружия — больше. Это не значит, что завтра начнётся война. Но это значит, что к ней будет сделан ещё один большой шаг», — заключил эксперт.

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