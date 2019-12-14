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Цена протеста: Власти Грузии подсчитали, сколько страна потеряла без российских туристов

14 декабря 2019, 13:39  •  202 • В мире
Власти Грузии подвели итоги, во сколько стране обошёлся летний протест, который носил антироссийскую направленность. После этого поток туристов из нашей страны в Грузию стал меньше, авиасообщение прекратилось на пять месяцев. Глаза Национального банка Грузии оценил ущерб в 300 млн долларов.
Грузинские власти сделали выводы, сколько страна потеряла без туристов из России. Глава Национального банка Коба Гвенетадзе заявил, что ущерб оценивается в 300 млн долларов. Именно столько туристический сектор Грузии не получил из-за прекратившегося авиасообщения, которое произошло после антироссийских протестов летом 2019 года.
Глава Нацбанка также рассказал, что отмена самолётов и "информация о введении других формальных или неформальных торговых санкций создали ожидания обесценивания обменного курса" национальной валюты - лари.
Самолёты не летали между нашими странами пять месяцев - с 8 июля 2019 года. Такой указ президент Владимир Путин подписал после антироссийских беспорядков в соседней стране. Теперь же грузины заявили, что готовы к диалогу. Об этом сказал спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.
По словам Абашидзе, решение о прекращении прямых авиаперелётов между Россией и Грузией было принято Москвой, и только ею может быть отменено. Он подчеркнул, что с грузинской стороны всё готово к возобновлению авиасообщения, и никаких препятствий технического характера для этого нет.

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