Цена протеста: Власти Грузии подсчитали, сколько страна потеряла без российских туристов

Грузинские власти сделали выводы, сколько страна потеряла без туристов из России. Глава Национального банка Коба Гвенетадзе заявил, что ущерб оценивается в 300 млн долларов. Именно столько туристический сектор Грузии не получил из-за прекратившегося авиасообщения, которое произошло после антироссийских протестов летом 2019 года.

Глава Нацбанка также рассказал, что отмена самолётов и "информация о введении других формальных или неформальных торговых санкций создали ожидания обесценивания обменного курса" национальной валюты - лари.

Самолёты не летали между нашими странами пять месяцев - с 8 июля 2019 года. Такой указ президент Владимир Путин подписал после антироссийских беспорядков в соседней стране. Теперь же грузины заявили, что готовы к диалогу. Об этом сказал спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

По словам Абашидзе, решение о прекращении прямых авиаперелётов между Россией и Грузией было принято Москвой, и только ею может быть отменено. Он подчеркнул, что с грузинской стороны всё готово к возобновлению авиасообщения, и никаких препятствий технического характера для этого нет.