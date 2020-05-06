Цена Победы: сколько жизней и денег пришлось отдать СССР в Великую Отечественную

У каждой войны есть своя цена. Есть она и у Великой Отечественной. Но было бы цинично сводить ее лишь к количеству денег, которые правительство СССР за 1418 дней выложило из госказны для достижения Победы. Ибо кроме миллиардов рублей были и другие траты, куда ценнее денег - жизни тех, кто воевал на фронте, кто погиб во время фашистской оккупации. А еще были тысячи уничтоженных заводов, электростанций и колхозов, что стало большим ударом по советской экономике. Это тоже цена войны. А еще было несметное количество потерянной в сражениях боевой техники. На ее пополнение тоже надо было выкладывать горы денег. А еще «сердобольный» СССР, не успев восстановиться из руин, бросал гигантские средства на помощь странам, по которым прошлась не менее страшная разруха.

Так сколько же стоила для СССР война? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос с помощью историков, экономистов и архивных документов.

26 миллионов жизней

Начнем с главного - с людских потерь. Военных и гражданских. Какими они были за годы войны? С этим вопросом я обратился к военному историку Аркадию Воейкову. Вот что он рассказал:

- Данные о людских потерях СССР за годы войны до сих пор предмет яростных споров историков, военных и архивистов. Они не могут сойтись на единой цифре. А тут еще появилась целая «плеяда» историков, которые тенденциозно представляют данные о потерях, чтобы показать бездарность и бесчеловечность советского руководства. Эти «специалисты», извините, запудривают мозги согражданам, утверждая, что общие людские потери СССР за годы войны - 41 миллион человек! Но доказательная база у них очень хлипкая, спорная.

Вот известный «спец» Борис Соколов утверждает, что потери только Вооруженных сил СССР были 26 миллионов. При этом он применяет некий «косвенный метод вычислений», ссылаясь на… среднестатистические потери офицеров вермахта на Восточном фронте!

Я уже лет 30 занимаюсь этим вопросом, и он мне иногда кажется бездонным колодцем. Каждый год открываются новые сведения, документы, но суммарные цифры уж никак не дотягивают не то что до 41, а и до 30 миллионов человек! Самую обоснованную статистику привел Генштаб России: общие безвозвратные потери Красной армии - около 12 миллионов человек.

Я бы тут еще уточнил: среди мирного населения были истреблены оккупантами 7,4 миллиона, 2,2 миллиона погибли на работах в Германии, а 4,1 миллиона умерли от голода в оккупации.

Людские потери.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СПРАВКА «КП»

По официальным данным, потери вермахта и войск СС на советско-германском фронте - 7,2 млн человек. И еще 1,5 млн человек потеряли в боях с Красной армией гитлеровские союзники (итальянцы, румыны, венгры, финны, словаки).

То есть соотношение военных потерь Германии с ее сателлитами к погибшим советским бойцам примерно 1 к 1,3. Что, конечно, на корню разрушает миф о том, что «Сталин закидал немцев трупами».

Но вот при почти равном числе военнопленных (4,5 млн советских и 4,3 немецких) красноармейцев домой вернулось вдвое меньше...

И самое страшное - СССР потерял в 11 раз (!) больше мирных людей (см. таблицу). Если кто-то после этого заикнется, что советский солдат вел себя на чужой территории не менее жестоко, чем немецкий, просто приведите ему эту цифру. В 11 раз! Причем гражданское население Германии гибло в основном не при наступлении Красной армии, а от бомбежек городов союзниками - Британией и США. В одном Дрездене, сожженном союзной авиацией, погибло 100 тысяч немцев.

Заводы под бомбами

Война серьезно подорвала советскую экономику. Только прямой ущерб, нанесенный боевыми разрушениями и действиями оккупантов, составил 679 млрд советских рублей, или 128 млрд долларов США в довоенных ценах. Наши специалисты считают, что вместе с военными расходами (на армию, оружие, эвакуацию и т. д.) эта цифра вырастает до 2 трлн довоенных рублей.

Как рассказывает замруководителя Центра военно-экономических исследований Артемий Савостин, СССР потерял около 30% национального богатства. Тогда как затраты на армию и производство оружия выросли в 2,5 раза и достигли почти 60% всех госрасходов.

Одни сутки Великой Отечественной стоили бюджету СССР более 362 млн довоенных рублей. Подсчитано, что всего за 3 недели боев Советский Союз тратил сумму, равную всем госрасходам на здравоохранение в довоенном 1940-м. А общая сумма «издержек», понесенных во Второй мировой войне, составила для СССР $485 млрд. Если учесть, что в сравнении с довоенным сегодняшний доллар подешевел, как считают эксперты, в 20 раз, то сумму ущерба СССР в валюте можно смело умножать на эту цифру. И тогда получается, что в нынешних ценах прямой ущерб от действий Германии для Советского Союза составил около 10 триллионов долларов! Это 2 (два!) годовых бюджета США. Или больше 30 (тридцати!) годовых бюджетов современной России.

Разрушено и разграблено гитлеровцами в СССР.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Пушки вместо масла

Великая Отечественная потребовала от СССР значительного увеличения поставок для фронта военной техники и оружия. Все это требовало колоссальных расходов. И как же решалась та проблема? Рассказывает военный экономист, старший научный сотрудник Института мировой экономики Андрей Головатый:

- Резкий рост дефицита госбюджета преодолевали главным образом путем сокращения невоенных расходов. Понятно, что это влекло за собой снижение жизненного уровня. Например, к 1942 году потребление хлеба в стране сократилось на 25%, а мяса - на 50%. Но люди хорошо понимали, что пушки важнее масла. А пушки были недешевыми. Например, пушка ЗИС-3 калибра 76 мм, считающаяся лучшим противотанковым орудием Великой Отечественной, стоила 15 тысяч рублей. Массовость удешевляла производство. Так, гаубица М-30 калибра 122 мм в 1941 году стоила 94 тысячи рублей, а в 1945 году ее стоимость снизилась до 35 тысяч рублей.

Еще пример. Если в 1941 году себестоимость штурмовика Ил-2 была 236 тысяч рублей, то в 1943 году - уже 165 тысяч рублей.

Пушки вместо масла.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СПРАВКА «КП»

Начатая и проигранная Германией война нанесла этой стране сокрушительное не только военное, но и экономическое поражение. К 1945 году более 2/3 немецких заводов и фабрик лежали в руинах.

Сильный урон война нанесла и экономике Великобритании. Немецкие бомбардировки этой страны в 1940 - 1941 годах были настоящим кошмаром.

А вот американская экономика за годы войны лишь выросла. Боевых действий на территории США не велось. А для производства военной продукции (в том числе поставляемой в СССР по ленд-лизу) в 1941 - 1945 годах в США было построено более 2,5 тысячи заводов.

Хитрый ленд-лиз

Не секрет, что гигантские экономические расходы СССР на войну облегчали поставки боевой техники и другого имущества для фронта (начиная от тушенки и заканчивая пуговицами для обмундирования) по ленд-лизу из США, Британии и Канады.

В среднем объем поставок союзниками всех этих вооружений составил 12,3% от производимых в СССР. Но наиболее крупными, например, были поставки грузовиков - 430 тысяч. Это 64% от всего советского автопарка, приобретенного за годы войны.

Однако ленд-лиз не был бесплатным. По его условиям СССР не оплачивал то, что было уничтожено на фронте. А за все остальное надо было платить.

Суммарно объем американских поставок составил около $11 млрд.

Американцы выкатили СССР сумму долга в $2,7 млрд. В 1951 году американское правительство дважды снижало сумму долга до $800 млн, но СССР был согласен выплатить только $300 млн.

Лишь к 1972 году США и СССР достигли соглашения: Москва к 2001 году обязалась выплатить $722 млн, включая проценты.

После распада СССР долг по ленд-лизу переоформили на Россию. Естественно, правительство Ельцина эту сумму выплатить не смогло. И лишь при Путине, уже в 2006 году, долг Советского Союза за помощь Америки во Второй мировой войне был окончательно оплачен и закрыт.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ... НЕ ВСЕ

После Великой Отечественной СССР за счет репараций пытался частично возместить ущерб, нанесенный его экономике. На Ялтинской конференции 1945 года Советский Союз выступил с предложением: из общей суммы репараций 50% должны были быть выплачены в пользу СССР. Но оно не было поддержано. К тому же Москва рассчитывала получить из зон, оккупированных США, Великобританией и Францией, примерно 25% демонтированного оборудования. Но и этого не случилось. СССР удалось изъять лишь из своей оккупационной зоны имущества на сумму около $16 млрд.

СССР, несмотря на потерю территорий и трети всех заводов, смог выпустить больше оружия, чем Германия. Без этого не было бы Победы.Фото: ТАСС

СПРАВКА «КП»

Общий итог потерь боевой техники Красной армии за годы войны в процентном отношении выглядит так: танки и самоходные орудия - 25 - 30%. Пушки и минометы - 20 - 25%. Самолеты - 23%. Германские же потери по таким же видам боевой техники к 1945 году составляли от 50 до 75%. Гитлеровцы потеряли более 1500 танков и штурмовых орудий и более 3750 самолетов.

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