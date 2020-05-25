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Цена патриотизма. Судья во Львове тайно сбежала из суда, чтобы спастись от националистов

25 мая 2020, 19:55  •  152 • Политика
Украинская судья Катерина Котельва, которая несколько лет назад перебралась из Донецка во Львов, взмолилась о помощи в соцсетях из-за преследования властей и националистов.
Женщина отметила, что украинские радикалы, которые после госпереворота 2014 года стали новыми хозяевами жизни, оказывают прямое давление на суд и даже открыто угрожают безопасности судей при полном попустительстве со стороны правоохранительных органов.
В 2016 году во время разбирательства в отношении националиста его товарищи явились в суд и заблокировали судью прямо в зале заседания. Женщину шесть часов продержали в помещении без еды и воды. Выбраться на волю ей удалось лишь маскарадным образом. Котельва попросилась в туалет, затем надела мужскую куртку, кепку и покинула здание через запасной выход. Впоследствии она пыталась взять самоотвод, опасаясь за свою жизнь, однако коллеги отказали ей в этом праве.
В 2017 году Котельву попыталась отстранить от судейской работы Дисциплинарная палата Военной службы правопорядка, из-за чего женщина, у которой есть ребёнок, осталась без заработка. "Дисциплинарку" в конечном итоге удалось обжаловать и заменить увольнение на временное отстранение от работы. Теперь же, уверена судья, в отношении неё готовится какая-то провокация.
Меня постоянно преследуют странные люди. За мной ездят машины и постоянно демонстративно ходят люди с рациями. Я не могу выйти из дома. Вы хотите независимый суд? Откуда ему взяться? - пишет женщина в паблике "Суды Украины" в Facebook.
По словам Котельвы, за пять лет работы во Львове она потеряла всё здоровье и нервы. Судья страдает от хронической бессонницы и весит 48 кг.
Это цена моей независимости. И моего патриотизма, - заключает она.

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