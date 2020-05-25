Цена патриотизма. Судья во Львове тайно сбежала из суда, чтобы спастись от националистов

Женщина отметила, что украинские радикалы, которые после госпереворота 2014 года стали новыми хозяевами жизни, оказывают прямое давление на суд и даже открыто угрожают безопасности судей при полном попустительстве со стороны правоохранительных органов.

В 2016 году во время разбирательства в отношении националиста его товарищи явились в суд и заблокировали судью прямо в зале заседания. Женщину шесть часов продержали в помещении без еды и воды. Выбраться на волю ей удалось лишь маскарадным образом. Котельва попросилась в туалет, затем надела мужскую куртку, кепку и покинула здание через запасной выход. Впоследствии она пыталась взять самоотвод, опасаясь за свою жизнь, однако коллеги отказали ей в этом праве.

В 2017 году Котельву попыталась отстранить от судейской работы Дисциплинарная палата Военной службы правопорядка, из-за чего женщина, у которой есть ребёнок, осталась без заработка. "Дисциплинарку" в конечном итоге удалось обжаловать и заменить увольнение на временное отстранение от работы. Теперь же, уверена судья, в отношении неё готовится какая-то провокация.

Меня постоянно преследуют странные люди. За мной ездят машины и постоянно демонстративно ходят люди с рациями. Я не могу выйти из дома. Вы хотите независимый суд? Откуда ему взяться? - пишет женщина в паблике "Суды Украины" в Facebook.

По словам Котельвы, за пять лет работы во Львове она потеряла всё здоровье и нервы. Судья страдает от хронической бессонницы и весит 48 кг.