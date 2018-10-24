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Цена независимости
24 октября 2018, 23:54 • 54 • Карикатуры
Украине придется поднять цену на газ для населения еще на 40 процентов. Рост цен обусловлен договоренностями с МВФ, который до сих пор не выделил украинским властям пятый запланированный транш.
© Виталий Подвицкий
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