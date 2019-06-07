«Цена на 25% ниже»: «Газпром» предложил Украине выгодные условия контракта на поставку топлива

Самый значимый вопрос в переговорах с Киевом по газу — заключение прямого контракта на поставку топлива Украине, а не договор о транзите. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он также указал, что в случае подписания такого соглашения цена топлива для конечного потребителя на Украине снизится на 25%. В «Нафтогазе» назвали слова топ-менеджера «причудливыми». Ранее в Киеве сообщили о риске срыва закупок газа из-за нехватки средств. Эксперты указывают, что российская сторона выступает за конструктивные переговоры и взаимовыгодное сотрудничество, тогда как Украина ограничивается лишь бескомпромиссными заявлениями.

Прямой контракт о поставке российского газа на Украину — более значимый вопрос, чем продление транзита газа из РФ через украинскую территорию, полагает глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

«В последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле первым, самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку российского газа на Украину», — цитирует Миллера ТАСС.

Он также заявил, что «Газпром» готов начать переговоры о поставках газа на Украину по сниженной цене. Для потребителя стоимость топлива, по его словам, будет на 25% ниже, чем при реверсных поставках. Об этом Миллер рассказал по итогам встречи с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время», — подчеркнул Миллер.

По словам главы «Газпрома», пока не получено никаких «сигналов от нового украинского президента по газовым вопросам».

Россия готова возобновить поставку газа на Украину, однако Киев ради достижения политических целей и демонстрации своей независимости не хочет газ покупать, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович в беседе с RT.

«Можно заключить новый контракт на 2020-й или на последующие годы, подразумевающий прямые поставки, которые будут дешевле, чем тот газ, который Украина покупает по реверсу из Европы. Технически это тот же российский газ», — заявил эксперт.

Он также предположил, что сохранение части транзита газа было бы рациональным шагом. По мнению Митраховича, для этих целей следует выделить часть ГТС в отдельную компанию и создать консорциум, в который вошли бы «Газпром», а также украинская и европейская компании.

Напомним, с ноября 2015 года «Нафтогаз Украины» перешёл на реверсные поставки российского газа из Словакии, Венгрии и Польши, прекратив прямые закупки топлива у «Газпрома». В результате Киев стал платить за газ значительно больше.

В июне «Нафтогаз» предупредил о возможном срыве закупок газа в рамках подготовки к отопительному сезону из-за дефицита оборотных средств. За украинскими покупателями газа числятся крупные долги, а реверсные поставки топлива требуют предоплаты, объяснили ситуацию в компании.

Призыв к конструктивному сотрудничеству

Комментируя слова Миллера, «Нафтогаз Украины» назвал предложение «Газпрома» о скидках «причудливым». В Киеве убеждены, что российская сторона делает большую наценку на топливо.

«Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а потом дают скидку в 24%. Это на кого рассчитано? Не нужны ваши причудливые скидки, просто выполняйте контракт и решения международных судов», — написал в Facebook топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, «Нафтогаз» «сейчас покупает дешевле в Европе, чем «Газпром» предлагает «со скидкой».

Кроме того, позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что его компания готова к переговорам с РФ по газу только при участии Евросоюза.

«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трёхстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — написал Коболев в Facebook.

По его словам, компания сейчас покупает газ в Европе в первом квартале по $259, во втором квартале — по $212, в июле будет закупать по $178.

Руководство «Нафтогаза» делает довольно жёсткие и бескомпрописсные заявления, отметил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. На этом фоне российская сторона выдвигает конкретные предложения, отметил парламентарий.

«Вернуться к нормальным отношениям без всяких предварительных условий, обсудить ситуацию — это, на мой взгляд, своеобразные сигналы, призыв к сотрудничеству конструктивному, экономически взаимовыгодному», — сказал Завальный.

Напомним, действующие соглашения между Россией и Украиной о транзите газа истекают в конце 2019 года. Возможность заключения новых соглашений обсуждалась, в частности, на крупных переговорах в январе в Брюсселе.

В них участвовали министр энергетики РФ Александр Новак, председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, глава МИД Украины Павел Климкин, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, а также вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

По словам Новака, российская и украинская стороны подтвердили заинтересованность в обеспечении транзита газа в Европу.

В мае в «Нафтогазе» заявили, что переговоры Украины и России о контракте на транзит газа могут получить развитие только после встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

Позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил мнение, что продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от продолжающихся судебных споров.