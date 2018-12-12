Цена майдана: Украине российский газ обходится почти в 3 раза дороже, чем Белоруссии

$339 - за тысячу кубометров. Столько в ноябре платила Украина за импорт газа на свою территорию, по данным Минэкономразвития этой страны. Цифра это крайне показательная. Во-первых,цена побила рекорд трехлетней давности. Последний раз дороже поставки природного газа обходились Незалежной в начале 2015 года. И впереди еще почти вся зима с ее ростом потребления коммунальных ресурсов.

А во-вторых, многие помнят недавнюю публичную дискуссию между Путиным и Лукашенко о том, сколько должен стоить российский газ для «братьев». Батька тогда, напомним, счел завышенной цену даже в $129 за тысячу кубов и торговался за дальнейшие уступки. (Сейчас цена для Белоруссии на 2019 год установлена на отметке $127).

Впечатляющая разница, не так ли? Одни - сохранившие союзнические отношения с Россией - уже получают огромный дисконт. Другие - гордо отказавшиеся от прямых поставок «Газпрома», но закупающие тот же самые российский газ у европейских посредников (по реверсу) - платят за важнейший ресурс втридорога.

Украинцам уже объявили, что из-за подорожания газа с 1 января 2019 года тарифы на тепло для населения вырастут сразу на 23,5%. В общем, украинские власти,кажется, всерьез решили назло маме отморозить уши. Только почему-то не свои собственные, а простого населения.