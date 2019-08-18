Цена лжи - 100 долларов: Команда CNN в Африке погорела на фейке о "русских наемниках"

Кастинг лжецов

Стрингерам РИА ФАН удалось отыскать еще несколько жителей Центральной Африки, которых привлекали сотрудники CNN для съемки лживого репортажа, посвященного так называемой частной военной компании Вагнера. Оказалось, что в качестве русских "военных наемников" американские журналисты выставили инструкторов и геологов из России - впрочем, тоже мнимых.

Родригес Бобосси и Эритье Банале рассказали представителям агентства, как на самом деле прошла их встреча с американцами. Эти местные жители по заказу "гостей" намеренно оболгали российских инструкторов и геологов. За ложь получили 100 долларов США.

Журналистка CNN Кларисса Уорд со съемочной группой приехала в Яву для съемки репортажа о русских с заранее заготовленным сценарием. Местные вспоминают: женщина вела себя грубо, и ее даже пытались прогнать. Но она заявила: не хотите заработать, найду других желающих сниматься. Тогда Бобосси и Банале решили согласиться на предложение дать лживое интервью.

Темой беседы стала так называемая ЧВК Вагнера - мол, русские наемники действуют в округе. На самом деле, говорят двое участников репортажа, никаких инструкторов и геологов из России в Яве нет и не было.

Эти двое - не единственные центральноафриканцы, кому журналисты CNN предложили доллары для того, чтобы ложь выдать за правду. Американцы даже организовали в одном из отелей Банги кастинг, на который позвали около 20 человек. Один из этих участников, Максим Моконго, рассказал, что за вранье про русских ему тоже предлагали 100 долларов США.

На основании фейков, которые CNN позволил себе опубликовать, руководитель РИА ФАН Евгений Зубарев обратился к телеканалу: "Если вы отрабатываете заказ Госдепартамента США по очернению России, то признайте это и прекратите называть себя средством массовой информации. Если нет, то вам следует уволить Клариссу Уорд, которая не просто тиражирует фейки, а собственноручно фабрикует их".

Атака на Россию - не первая

Подобные фейки по поводу русских в ЦАР появляются не впервые. Так, в феврале этого года журналисты разоблачили провокацию французских спецслужб против России. Жертва "российских пыток" в ЦАР Махамат Нур Мамаду признался, что всё наврал под давлением спецслужб Франции.

В феврале этого года французские СМИ сообщили, что российские инструкторы якобы пытают жителей Центральноафриканской Республики (ЦАР), со ссылкой на жертву этих пыток Махамата Нур Мамаду. Недавно мужчина признался, что оклеветать русских его заставили французские спецслужбы.

Махамат Нур Мамаду рассказал, что французские спецслужбы связались с ним и предложили деньги за то, чтобы он обвинил российских инструкторов, работающих в ЦАР, в пытках. Кроме того, мужчине посулили возможность переехать из Африки во Францию, а в случае отказа пригрозили смертью.

Также выяснилось, что один из пальцев на руке он потерял вовсе не потому, что его во время пыток отрезали "злые русские", а в бою, когда проходил Всемирный день продовольствия, сообщало РИА ФАН.

Турвиза вместо аккредитации

30 июля прошлого года в Центральноафриканской Республике были убиты трое граждан России: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.

Организаторы поездки журналистов, погибших в ЦАР, скрыли подготовку ими расследования. Они ввели в заблуждение российских дипломатов, говоря о цели визита. В результате посольство в Москве, руководствуясь предоставленной информацией, выдало туристические визы.

С подобным заявлением выступили представители Министерства иностранных дел России 1 августа. В результате журналисты, как пояснили в МИД, работали "без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки". Предполагалось, что в ЦАР журналисты проведут некое собственное расследование, но, судя по заявлению МИД, этот факт от дипломатов скрыли.

Появились сведения о деле, причем свои реплики высказали власти республики. Тут стоит напомнить, в ЦАР журналисты работали по заказу структуры опального олигарха Михаила Ходорковского. А РИА ФАН в своем журналистском расследовании пишет, что именно Ходорковский "с высокой долей вероятности" и был "заказчиком провокации" - собственно, убийства журналистов.

К подобному выводу журналисты пришли в беседе с экспертами. Так, писатель и общественный деятель Николай Стариков сравнил трагедию в ЦАР с крушением малайзийского "Боинга".

"Мне кажется, история с гибелью российских журналистов в ЦАР фактически "аналог" другой истории - гибели малайзийского Boeing (MH17 - ред.) Смотрите: и там, и там в первые же минуты, если не секунды, в трагедии обвинили Россию", - приводит свои примеры Стариков.

В конце концов, в обоих случаях мы наблюдаем, как российскую сторону отстраняют от расследования, причем в ЦАР речь идет о гибели наших людей... Тем не менее ответы на многие вопросы просто не звучат, говорит Стариков. Писатель видит в происходящем "некую тенденцию" и настаивает на том, что, по всей видимости, построена целая система "создания темных историй", где в чем-то пытаются обвинить Россию ради собственной выгоды.