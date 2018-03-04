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Цена холода: Морозы обошлись Великобритании в $1,4 млрд в сутки
04 марта 2018, 14:39 • 334 • В мире
Из-за "Зверя с Востока" рост ВВП Соединенного Королевства может сократиться до 0,2%, то есть почти вдвое.
Западные СМИ сообщают, что строительный сектор Великобритании за последние несколько дней потерял из-за аномальных холодов более $2 млрд. Из-за экстремально низких для этого времени года температур британским компаниям пришлось остановить строительство.
Помимо этого, из-за морозов опасности подвергся рост экономики Соединенного Королевства: были отменены авиарейсы, и сбилось расписание движения поездов, из-за чего ряд предприятий приостановил производство. Все эти факторы привели к тому, что рост ВВП Великобритании в первом полугодии снизился почти вполовину: с 0,4% до 0,2%.
Кроме того, даже с повышением температуры, которое вскоре прогнозируется, из-за рекордного количества осадков в ряде регионов объявлены предупреждения о наводнениях, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве, если фермеры вовремя не примут меры.
Ранее сообщалось, что "Зверь с Востока", как в прессе Соединенного Королевства прозвали циклон, принесший морозы и снегопад, вынудил Великобританию увеличить запросы на поставку природного газа из России.
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