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Из-за "Зверя с Востока" рост ВВП Соединенного Королевства может сократиться до 0,2%, то есть почти вдвое.

Западные СМИ сообщают, что строительный сектор Великобритании за последние несколько дней потерял из-за аномальных холодов более $2 млрд. Из-за экстремально низких для этого времени года температур британским компаниям пришлось остановить строительство.

Помимо этого, из-за морозов опасности подвергся рост экономики Соединенного Королевства: были отменены авиарейсы, и сбилось расписание движения поездов, из-за чего ряд предприятий приостановил производство. Все эти факторы привели к тому, что рост ВВП Великобритании в первом полугодии снизился почти вполовину: с 0,4% до 0,2%.

Кроме того, даже с повышением температуры, которое вскоре прогнозируется, из-за рекордного количества осадков в ряде регионов объявлены предупреждения о наводнениях, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве, если фермеры вовремя не примут меры.

Ранее сообщалось, что "Зверь с Востока", как в прессе Соединенного Королевства прозвали циклон, принесший морозы и снегопад, вынудил Великобританию увеличить запросы на поставку природного газа из России.