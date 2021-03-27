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Цена COVID-защиты: Китай озвучил стоимость прививок для иностранцев

27 марта 2021, 04:05  •  48 • В мире
Иностранных граждан власти двух мегаполисов Китая собрались включить в план вакцинации и озвучили стоимость прививок. Цена COVID-защиты на чужбине вполне посильная.
Власти Пекина 26 марта объявили о внесении правок в план вакцинации. Прививку на таких же основаниях, как и китайцы, могут сделать иностранцы, находящиеся на территории страны. Об аналогичном решении несколько дней назад объявили власти Шанхая.
Цена COVID-защиты, по данным издания Global Times, вполне адекватна - 93,5 юаня. Это эквивалентно примерно 14 долларам или 1000 рублям. Те, у кого есть медицинская страховка в КНР, получат вакцину бесплатно.
Вакцинировать будут китайским препаратом. Есть возрастное ограничение - детям прививки делать не станут.
В мире, по данным Университета Джона Хопкинса на 02:00 по московскому времени 27 марта, 125,9 миллиона человек с подтверждённым COVID-19. Выздоровели уже 71,3 миллиона. Свыше 2,76 миллиона пациентов умерли. Топ-3 по количеству инфицированных неизменен: США, Бразилия и Индия. Количество зафиксированных заражений в России, Франции и Великобритании примерно одинаково от 4,3 до 4,5 миллиона.

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