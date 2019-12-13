Цена - 50 млн долларов: Европа предлагает Молдавии деньги за отказ от российского газа. Но в кредит

Европейский банк реконструкции и развития посулил Молдавии деньги за отказ от российского газа. Соответствующее соглашение подписали премьер Молдавии Ион Кику и управляющий директор банка в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, передаёт информагентство "Интерфакс". По предварительным данным, цена вопроса - 50 млн долларов.

Если Россия и Украина не смогут договориться о транзите, Молдавия останется без российского газа. Передавать от "Газпрома" реверсом через Трансбалканский газопровод почти невозможно из-за технических сложностей. В таком случае стране придётся получать газ от "Нафтогаза". Кредит позволит Молдавии взять отсрочку на 180 дней. Причём ради этого в стране придется провести реформу и реконструировать газовые сети.

До этого президент России Владимир Путин призвал "Нафтогаз" и "Газпром" обнулить взаимные претензии и начать переговоры с чистого листа. Однако пока договорённостей достичь не удалось. Недавно шведский суд округа Свеа отказался удовлетворить апелляционный иск "Газпрома" в споре с украинским "Нафтогазом". Суд утвердил решение предыдущей инстанции. По постановлению Стокгольмского арбитража российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов. "Газпром" пытался обжаловать решение, а потом вообще просил отменить его, но ничего не добился. При этом выяснилось, что на суд по делу о взыскании с российской компании 2,1 миллиарда долларов "Нафтогаз" уже потратил более 1,6 миллиарда долларов.

Конфликт также чреват провалом переговоров по транзиту газа в Европу, что грозит Украине потерей 3-4% ВВП. В случае остановки поставок голубого топлива из России украинской стороне придётся платить за содержание ГТС и поставки газа из других источников.