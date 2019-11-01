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Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
01 ноября 2019, 15:39 • 66 • Украина
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
Reuters
27 июня сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.
На вопрос, собирается ли он обращаться в международные суды, Цемах сказал, что рассматривает такую возможность.
Ранее Цемах рассказал о том, как он был похищен сотрудниками украинских спецслужб. Он заявил, что для того, чтобы перевести его на подконтрольную Киеву территорию, ему вкололи какой-то транквилизатор.
В Киеве Цемаха считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
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