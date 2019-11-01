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Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды

01 ноября 2019, 15:39  •  66 • Украина
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
 
Reuters
 

27 июня сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. В сентябре он вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.


«Я считаю, это акт терроризма украинского государства по отношению ко мне», — заявил Цемах в интервью Кириллу Вышинскому в рамках многосерийного документального фильма «Люди Донбасса».

На вопрос, собирается ли он обращаться в международные суды, Цемах сказал, что рассматривает такую возможность.

Ранее Цемах рассказал о том, как он был похищен сотрудниками украинских спецслужб. Он заявил, что для того, чтобы перевести его на подконтрольную Киеву территорию, ему вкололи какой-то транквилизатор.

В Киеве Цемаха считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

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