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Цемах рассказал о своём похищении сотрудниками СБУ

01 ноября 2019, 15:39  •  108 • Украина
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах рассказал о том, как он был похищен сотрудниками украинских спецслужб.
 
РИА Новости
 

По его словам, это произошло 27 июня.

«С той стороны произвели миномётный обстрел. Сказали, будут кидать пять мин. Меня начали везти в коляске, они почему-то кинули шестую. Я говорю: «Наверно, сразу прикопайте. Что издеваться дальше?» Меня обсыпало. Мы чуть не попали под эту шестую мину. Там — в ответ, я так и не понял, наши начали уже стрелять? Кажется, эти два человека подорвались на своих минах. Кажется, это было до обстрела. Состояние — сами понимаете: я под транквилизаторами, иногда окружающую действительность не очень хорошо воспринимал. Пересидели мы обстрел, потом мешок на голову. В подвале меня продержали минут 20», — заявил Цемах в интервью журналисту Кириллу Вышинскому в рамках многосерийного документального фильма «Люди Донбасса».

Он добавил, что затем «с мешком на голове пробежали с полкилометра до микроавтобуса».

«Давление померили — 190 на 110. Сказали: «Бугай здоровый, нормально». Голову перебинтовали и отправили на микроавтобусе сразу в Киев», — отметил Цемах.

Он рассказал, что ему вкалывали транквилизаторы, от действия которых он отходил ещё неделю.

В начале июля родственники Цемаха подтвердили факт его похищения спецслужбами Украины.

В сентябре Цемах вышел на свободу в рамках одновременного освобождения задержанных Москвой и Киевом.

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