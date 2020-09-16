«Целый ряд нестыковок»: Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постпредство России при Евросоюзе на фоне масштабной информационной кампании в странах ЕС по ситуации с Алексеем Навальным выступило с обращением к Брюсселю. Российские дипломаты указали на ряд нестыковок в версии Запада об «отравлении» Навального нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» и призвали официальные лица Евросоюза и членов ЕП ответить на поставленные вопросы. В частности, упоминается неготовность Берлина идти на сотрудничество в расследовании инцидента и отсутствие официальных заявлений профильных специалистов.

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте российской дипмиссии.

«В последние недели мы наблюдаем стремительно усиливающуюся информационную кампанию в ЕС — как в официальных кругах, так и в СМИ — по поводу инцидента, произошедшего с российским политическим активистом и блогером Алексеем Навальным 20 августа 2020 года», — констатировали дипломаты.

«Мы не относим себя к экспертам по токсикологии, но всё же считаем необходимым обратить ваше внимание на целый ряд несостыковок касательно этого дела. В свете предстоящего обсуждения в Европейском парламенте мы призываем официальных лиц ЕС и депутатов ЕП изучить ряд следующих вопросов», — отметили в постпредстве.

Как сообщает ТАСС, соответствующий документ уже направлен в Европарламент. В общей сложности европейским политикам было задано девять вопросов.

Первый из них: есть ли какой-то смысл для российских властей в том, чтобы «отравить» Навального боевым нервно-паралитическим веществом в городе с полумиллионным населением, а затем сделать всё возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где «Новичок» может быть идентифицирован?

Далее ставится вопрос о целесообразности «отравления» Навального, уровень доверия россиян к которому, согласно данным июльского опроса негосударственного «Левада-центра», составляет около 2%.

Российские дипломаты также поинтересовались, почему власти Германии не отвечают на запрос о передаче Москве или обнародовании результатов токсикологических анализов, проведённых в специализированной лаборатории Вооружённых сил ФРГ, на основании которых утверждается об «отравлении» Навального. Вместо сотрудничества в Берлине сначала затягивали процесс, а затем и вовсе объявили, что никаких доказательств предъявлено не будет.

В постпредстве обратили внимание на то, что Москву постоянно призывают провести тщательное и прозрачное расследование о якобы имевшей место попытке убийства, и при этом некоторые лица, сопровождавшие Навального во время поездки в Сибирь, после инцидента покинули РФ и уехали в Германию.

«Почему заявляется, что боевое нервно-паралитическое вещество группы «Новичок» разрабатывалось Советским Союзом, а затем Россией, и при этом игнорируется тот факт, что специалисты из западных стран и соответствующих центров НАТО на протяжении ряда лет занимались разработкой химических веществ, связанных с группой «Новичок»? К примеру, США выдали более 150 патентов на боевое применение упомянутых химических веществ», — отмечается в одном из вопросов.

Также российскую сторону интересует, почему транспортировка Навального в берлинскую клинику «Шарите» сопровождалась повышенными мерами безопасности, хотя на тот момент не было никаких сообщений об «обнаружении» «Новичка».

«Означает ли это, что в Берлине заранее знали нечто, чего не знали ни в Москве, ни в Омске? Стоит отметить, что в Омской больнице было проведено более 60 биохимических анализов, ни один из которых не показал никаких признаков отравления», — добавили в постпредстве.

Ещё один вопрос касается бутылки воды, на которой, согласно утверждениям немецкой стороны, якобы были найдены следы отравляющего вещества, при этом нет ни одного фото- или видеоматериала, свидетельствующего о том, что Навальный пил из подобной бутылки перед вылетом из аэропорта Томск. Кроме того, непонятно, каким образом упомянутая бутылка попала в Берлин.

«Почему немецкие врачи из больницы «Шарите» уклоняются от профессионального диалога с российскими коллегами, несмотря на очевидные несоответствия между симптомами, токсикологическими анализами и диагнозом господина Навального?» — заявили дипломаты, указав, что Берлин отклонил предложение о создании совместной независимой группы по изучению этого случая.

В заключение в постпредстве поинтересовались, почему ни один немецкий специалист по токсикологии (военный или гражданский), ни врачи клиники «Шарите» не выступили с компетентным заключением об инциденте, как это сделали врачи в Омске. Также подчёркивается, что любые ссылки на необходимость согласия пациента на разглашение его медицинских данных не стыкуются с многочисленными политическими заявлениями, сделанными в Германии, пока Навальный находился в коме.

Напомним, что 20 августа самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс Томск — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. На борту находился Алексей Навальный, которому внезапно стало плохо во время полёта. Его экстренно госпитализировали в местную больницу, он находился без сознания. 22 августа Навального транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», после того как врачи омской больницы сочли состояние пациента стабильным.

Позднее немецкие власти, ссылаясь на исследования, проведённые специалистами лаборатории Вооружённых сил Германии, заявили, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Однако российские врачи, лечившие блогера, неоднократно заявляли, что проведённые анализы не выявили в организме пациента следов отравляющих веществ.

Накануне Навальный опубликовал в соцсетях пост, рассказав о своём состоянии после выхода из комы и приложив к нему первое фото с момента инцидента.