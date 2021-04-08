Целый главред против всей России: В Словакии заявили о подмене "Спутника V"

В Словакии СМИ утверждают, что поставленная по просьбе правительства страны вакцина "Спутник V" не соответствует той, которую одобрил журнал The Lancet. Власти не определились с мнением о пользе вакцины из России.

Закупленная властями Словакии вакцина из России "Спутник V" не соответствует той, которую оценили специалисты медицинского журнала The Lancet.

То есть в Словакии вакцинировали бы не тем препаратом, который оценивал престижный журнал, а чем-то, о чём мы, по сути, ничего не знаем, так как российские поставщики не выполнили взятых на себя обязательств,

- утверждает автор Петра Барди в статье журнала Aktuality, передаёт "ИноСМИ".

Правительство Словакии при решении о закупке "Спутника V" опиралось именно на это исследование. Государственный институт по контролю лекарств в Братиславе не смог дать заключение по вакцине "Спутник V" из-за отсутствия данных от производителя.

Наш институт направил 30 марта в Минздрав заключение, в котором констатировал, что невозможно сделать вывод о пользе и рисках вакцины "Спутник V" из-за большого количества недостающих данных от производителя, несоответствия лекарственных форм и невозможности сравнения партий, используемых в разных исследованиях и странах, -

пояснила "РИА Новости" представитель института Магдалена Юркемикова. Минздрав Словакии также запросил данные о безопасности "Спутника V" в других странах.

Закупка вакцины "Спутник V" в Словакии вызвала правительственный кризис и отставку премьера Игора Матовича и министра здравоохранения Марека Крайчи. Новое правительство обещало принять решение по вакцине из России до конца недели.