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Целый главред против всей России: В Словакии заявили о подмене "Спутника V"

08 апреля 2021, 15:50  •  173 • Политика
В Словакии СМИ утверждают, что поставленная по просьбе правительства страны вакцина "Спутник V" не соответствует той, которую одобрил журнал The Lancet. Власти не определились с мнением о пользе вакцины из России.
Закупленная властями Словакии вакцина из России "Спутник V" не соответствует той, которую оценили специалисты медицинского журнала The Lancet.
То есть в Словакии вакцинировали бы не тем препаратом, который оценивал престижный журнал, а чем-то, о чём мы, по сути, ничего не знаем, так как российские поставщики не выполнили взятых на себя обязательств,
- утверждает автор Петра Барди в статье журнала Aktuality, передаёт "ИноСМИ".
Правительство Словакии при решении о закупке "Спутника V" опиралось именно на это исследование. Государственный институт по контролю лекарств в Братиславе не смог дать заключение по вакцине "Спутник V" из-за отсутствия данных от производителя.
Наш институт направил 30 марта в Минздрав заключение, в котором констатировал, что невозможно сделать вывод о пользе и рисках вакцины "Спутник V" из-за большого количества недостающих данных от производителя, несоответствия лекарственных форм и невозможности сравнения партий, используемых в разных исследованиях и странах, -
пояснила "РИА Новости" представитель института Магдалена Юркемикова. Минздрав Словакии также запросил данные о безопасности "Спутника V" в других странах.
Закупка вакцины "Спутник V" в Словакии вызвала правительственный кризис и отставку премьера Игора Матовича и министра здравоохранения Марека Крайчи. Новое правительство обещало принять решение по вакцине из России до конца недели.

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