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Целый главред против всей России: В Словакии заявили о подмене "Спутника V"
08 апреля 2021, 15:50 • 173 • Политика
В Словакии СМИ утверждают, что поставленная по просьбе правительства страны вакцина "Спутник V" не соответствует той, которую одобрил журнал The Lancet. Власти не определились с мнением о пользе вакцины из России.
Закупленная властями Словакии вакцина из России "Спутник V" не соответствует той, которую оценили специалисты медицинского журнала The Lancet.
- утверждает автор Петра Барди в статье журнала Aktuality, передаёт "ИноСМИ".
Правительство Словакии при решении о закупке "Спутника V" опиралось именно на это исследование. Государственный институт по контролю лекарств в Братиславе не смог дать заключение по вакцине "Спутник V" из-за отсутствия данных от производителя.
пояснила "РИА Новости" представитель института Магдалена Юркемикова. Минздрав Словакии также запросил данные о безопасности "Спутника V" в других странах.
Закупка вакцины "Спутник V" в Словакии вызвала правительственный кризис и отставку премьера Игора Матовича и министра здравоохранения Марека Крайчи. Новое правительство обещало принять решение по вакцине из России до конца недели.
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