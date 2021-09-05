|
Целью был Китай: Эксперты назвали причину переворота в Гвинее
05 сентября 2021, 19:45 • 21 • В мире
Названа возможная причина госпереворота в Гвинее, который произошёл сегодня. Возможно, мятеж - это один из способов уменьшить влияние Китая на страну.
Сегодня в западно-африканской Гвинее произошёл переворот: спецназ вместе с главенствующим полковником Мамади Думбуя захватили правительство.
Они расформировали его, закрыли границы со страной и приостановили действие конституции. Ранее ряд СМИ сообщали, что президента страны арестовали.
Некоторые эксперты полагают, что эти события - попытка убрать влияние Китая. В 2017 году КНР предоставила Гвинее крупнейший кредит на 20 млрд долларов.
Отмечается, что вся сумма инвестиций Китая в страну может доходить до 40 млрд долларов.
Подпишитесь на нас
21
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2021, 09:40
|
03 сентября 2021, 01:45
|
31 августа 2021, 07:45
|
03 сентября 2021, 03:35
|
04 сентября 2021, 19:55
|
31 августа 2021, 01:20
|
01 сентября 2021, 21:20