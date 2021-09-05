Целью был Китай: Эксперты назвали причину переворота в Гвинее

Названа возможная причина госпереворота в Гвинее, который произошёл сегодня. Возможно, мятеж - это один из способов уменьшить влияние Китая на страну.

Сегодня в западно-африканской Гвинее произошёл переворот: спецназ вместе с главенствующим полковником Мамади Думбуя захватили правительство.

Они расформировали его, закрыли границы со страной и приостановили действие конституции. Ранее ряд СМИ сообщали, что президента страны арестовали.

Некоторые эксперты полагают, что эти события - попытка убрать влияние Китая. В 2017 году КНР предоставила Гвинее крупнейший кредит на 20 млрд долларов.

Отмечается, что вся сумма инвестиций Китая в страну может доходить до 40 млрд долларов.