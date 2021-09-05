Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
Главная / В мире

Целью был Китай: Эксперты назвали причину переворота в Гвинее

05 сентября 2021, 19:45  •  21 • В мире
Названа возможная причина госпереворота в Гвинее, который произошёл сегодня. Возможно, мятеж - это один из способов уменьшить влияние Китая на страну.
Сегодня в западно-африканской Гвинее произошёл переворот: спецназ вместе с главенствующим полковником Мамади Думбуя захватили правительство.
Они расформировали его, закрыли границы со страной и приостановили действие конституции. Ранее ряд СМИ сообщали, что президента страны арестовали.
Некоторые эксперты полагают, что эти события - попытка убрать влияние Китая. В 2017 году КНР предоставила Гвинее крупнейший кредит на 20 млрд долларов.
Отмечается, что вся сумма инвестиций Китая в страну может доходить до 40 млрд долларов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





21
Источник
Похожие новости
04 сентября 2021, 06:10
Эмигрантка перечислила три продукта, которых сильно хочется в американском захолустье
04 сентября 2021, 19:55
О режиме чрезвычайного положения на польско-белорусской границе
04 сентября 2021, 13:25
«Безответственное высказывание»: в России ответили на заявление о «снявшейся с крючка Минских соглашений» Украине
04 сентября 2021, 02:30
Moderna, известная своими стальными примесями, подбирается к бустеру
04 сентября 2021, 18:55
«Переключить внимание общественности»: зачем Байден намерен рассекретить документы о терактах 11 сентября
05 сентября 2021, 01:25
ЕС готовит пятый пакет санкций для Белоруссии
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 сентября 2021, 09:40
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил пол...
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попаст...
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
05 сентября 2021, 01:25
Песков о мальчике, который поправил Путина: "Представляю, что ему пришлось переж...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2021, 09:40
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
31 августа 2021, 07:45
Через границу Украины прорвался неизвестный военный БПЛА: ПВО сбить его не смогла
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
04 сентября 2021, 19:55
"Угадайте, кто": Захарова назвала главных спонсоров Навального среди западных дипломатов
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
01 сентября 2021, 21:20
Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.